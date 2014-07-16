Керхер изобрети отново дъжда – интелигентни решения за поливане

Богатият асортимент от уреди и системи за напояване на градини Kärcher е създаден за всички, които обичат зелените площи – от домашните градини до парковете и спортните площадки. Перфектно съчетаните помпи за напояване, спринклери, пръскачки, пистолети за поливане, маркучи и автомати за напояване образуват цялостна система за напояване, която осигурява оптимално и икономично използване на водата.

С интелигентното управление чрез сензори за влага и прецизен контрол на налягането, уредите Kärcher гарантират, че растенията получават точно толкова вода, колкото е необходима за техния растеж. Това прави системите за автоматично и капково напояване не само удобни, но и изключително ефективни при пестене на ресурси.

Всеки продукт на Kärcher – от помпите за дъждовна вода до пълните комплекти за градинско напояване – е проектиран с мисъл за природата. Благодарение на устойчивите технологии и ниска консумация на енергия, Керхер съчетава комфорт, надеждност и грижа за околната среда.

Каквото и решение за градинско напояване да изберете, с Kärcher винаги имате правилния уред за красива и здрава градина.

Kärcher Rain System® – интелигентна система за капково и автоматично напояване

Независимо дали става дума за плетове, цветни лехи, или храсти, интелигентната система за напояване Kärcher Rain System® осигурява прецизно, равномерно и икономично поливане на всяко растение според неговите нужди. Благодарение на контрола на влажността на почвата и автоматичното регулиране на водния поток, системата доставя точното количество вода – без излишен разход.

Kärcher Rain System® комбинира най-доброто от капковото напояване (Micro-Dripping) и традиционното напояване с маркуч, като работи с налягане до 4 бара и 1/2" PVC маркучи с пръскащи и капкови дюзи. Това позволява гъвкаво разпределяне на водата – идеално както за малки дворове, така и за по-големи зелени площи.

За допълнителна защита и дълъг живот на системата могат да се добавят редукционен клапан и филтър срещу замърсявания, а за напълно автоматично поливане Kärcher Rain System® може да се комбинира с таймер SensoTimer. Така получавате умна система за напояване, която полива само тогава, когато растенията имат нужда – без загуба на вода и време.