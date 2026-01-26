BP 4.900 Home
Мощната домашна помпа BP 4,900 Home с вграден резервоар за компенсиране на налягането автоматично изпомпва вода от алтернативни източници като регенерирана вода за цялата къща.
Домашната помпа BP 4,900 Home позволява надеждно, напълно автоматизирано изпомпване на вода за употреба в домакинството. Осигурява налягане навсякъде, където искате да го използвате, като например захранване на пералня или баня. С доказаното качество на Kärcher , мощната BP 4,900 Home предоставя вода от алтернативни източници като кладенци или резервоари. Изключително практично: Помпата се включва и изключва автоматично според нуждите. Цялостното оборудване на помпата включва възвратен клапан, вграден индикатор за налягане, 24-литров съд за компенсиране на налягането и термична защита. Интегрираната термична защита осигурява допълнителна безопасност при спешни случаи: помпата се изключва автоматично, веднага щом заработи на сухо. Помпата също е изключително дълготрайна благодарение на компонентите, изработени от неръждаема стомана. И с опорни крачета, които могат да бъдат закрепени към пода с винтове, това гарантира стабилна позиция по всяко време.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Интегрирана термална защитаФункция за предотвратяване на прегряване
Фланци и валове от неръждаема стоманаЗдрави материали за дълъг срок на експлоатация
Интегриран индикатор за налягане
- Перфектни сервиз и контрол
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Опорно краче с опция за винт
- Перфектно за стационарен монтаж.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1150
|Максимален дебит (л/ч)
|< 4900
|Височина на дебита (м)
|макс. 50
|Налягане (бар)
|макс. 5
|Работно налягане (бар)
|1,5 - 3,5
|Максимална височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|18,006
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|506 x 269 x 540
Обхват на доставката
- Включва два адаптора за G1
Оборудване
- Интегриран контейнер за компенсация на налягането: 24 л
- Интегриран индикатор за налягане
- Защитен ключ за вкл./изкл.
- Термозащита
- Фланци и валове от неръждаема стомана
- Вкл. възвратен клапан
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
Сфера на приложение
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.