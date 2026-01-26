Домашната помпа BP 4,900 Home позволява надеждно, напълно автоматизирано изпомпване на вода за употреба в домакинството. Осигурява налягане навсякъде, където искате да го използвате, като например захранване на пералня или баня. С доказаното качество на Kärcher , мощната BP 4,900 Home предоставя вода от алтернативни източници като кладенци или резервоари. Изключително практично: Помпата се включва и изключва автоматично според нуждите. Цялостното оборудване на помпата включва възвратен клапан, вграден индикатор за налягане, 24-литров съд за компенсиране на налягането и термична защита. Интегрираната термична защита осигурява допълнителна безопасност при спешни случаи: помпата се изключва автоматично, веднага щом заработи на сухо. Помпата също е изключително дълготрайна благодарение на компонентите, изработени от неръждаема стомана. И с опорни крачета, които могат да бъдат закрепени към пода с винтове, това гарантира стабилна позиция по всяко време.