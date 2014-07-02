Потопяемата напорна помпа BP 2 за цистерни е идеална за ползване на алтернативни водоизточници с цел напояване на градината. Чрез целенасоченото ползване на дъждовна вода, вода от кладенци и подпочвена вода се спестява значително количество питейна вода. Корпусът на помпата, елементите с резба и дръжката от благородна стомана са изключително здрави. За спускане – например в кладенеца – може да се постави въже на помпата. Потопяемата напорна помпа е оборудвана с предфилтър, както и с поплавъчен прекъсвач, който включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и я предпазва от сух ход. Нивото на водата, при което да се включва помпата, може да се настройва гъвкаво. Комплектът за доставка обхваща връзки за безпроблемно свързване към помпата на 3/4"- и 1"-маркучи, вкл. и интегриран възвратен клапан.