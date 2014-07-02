BP 2 Cistern
BP 2 за цистерни със здрав корпус от благородна стомана е идеалната напорна потопяема помпа за напояване на градината с дъждовна вода от цистерна. Вкл. комплект за свързване на маркуч и поплавъчен прекъсвач.
Потопяемата напорна помпа BP 2 за цистерни е идеална за ползване на алтернативни водоизточници с цел напояване на градината. Чрез целенасоченото ползване на дъждовна вода, вода от кладенци и подпочвена вода се спестява значително количество питейна вода. Корпусът на помпата, елементите с резба и дръжката от благородна стомана са изключително здрави. За спускане – например в кладенеца – може да се постави въже на помпата. Потопяемата напорна помпа е оборудвана с предфилтър, както и с поплавъчен прекъсвач, който включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и я предпазва от сух ход. Нивото на водата, при което да се включва помпата, може да се настройва гъвкаво. Комплектът за доставка обхваща връзки за безпроблемно свързване към помпата на 3/4"- и 1"-маркучи, вкл. и интегриран възвратен клапан.
Характеристики и предимства
Корпусът на помпата, щуцерите на резбата и дръжката за носене са от благородна стоманаПо-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост и лесна употреба.
Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапанБързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.
Интегриран предфилтърЗащитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Поплавъчен прекъсвач с кабелно фиксиране
- Защита срещу сух ход с лесно регулиране на нивото на включване.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|800
|Максимален дебит (л/ч)
|< 5700
|Височина на дебита (м)
|32
|Налягане (бар)
|макс. 3,2
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 7
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|10
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,91
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,198
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|130 x 130 x 475
Обхват на доставката
- Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба за маркуч
Оборудване
- Интегриран обратен клапан
- Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
- Поплавъчен прекъсвач
- Издръжлива дръжка за носене от благородна стомана
- Интегриран предфилтър
- Лесно определяне на нивото на включване
Сфера на приложение
- Напояване на градината от цистерни