BP 2 Cistern

BP 2 за цистерни със здрав корпус от благородна стомана е идеалната напорна потопяема помпа за напояване на градината с дъждовна вода от цистерна. Вкл. комплект за свързване на маркуч и поплавъчен прекъсвач.

Потопяемата напорна помпа BP 2 за цистерни е идеална за ползване на алтернативни водоизточници с цел напояване на градината. Чрез целенасоченото ползване на дъждовна вода, вода от кладенци и подпочвена вода се спестява значително количество питейна вода. Корпусът на помпата, елементите с резба и дръжката от благородна стомана са изключително здрави. За спускане – например в кладенеца – може да се постави въже на помпата. Потопяемата напорна помпа е оборудвана с предфилтър, както и с поплавъчен прекъсвач, който включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата и я предпазва от сух ход. Нивото на водата, при което да се включва помпата, може да се настройва гъвкаво. Комплектът за доставка обхваща връзки за безпроблемно свързване към помпата на 3/4"- и 1"-маркучи, вкл. и интегриран възвратен клапан.

Характеристики и предимства
Помпа за цистерни BP 2 Cistern: Корпусът на помпата, щуцерите на резбата и дръжката за носене са от благородна стомана
По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост и лесна употреба.
Помпа за цистерни BP 2 Cistern: Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
Бързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.
Помпа за цистерни BP 2 Cistern: Интегриран предфилтър
Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Поплавъчен прекъсвач с кабелно фиксиране
  • Защита срещу сух ход с лесно регулиране на нивото на включване.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 800
Максимален дебит (л/ч) < 5700
Височина на дебита (м) 32
Налягане (бар) макс. 3,2
Дълбочина на потапяне (м) макс. 7
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 10
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 9,91
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,198
Размери (Д х Ш х В) (мм) 130 x 130 x 475

Обхват на доставката

  • Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба за маркуч

Оборудване

  • Интегриран обратен клапан
  • Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
  • Поплавъчен прекъсвач
  • Издръжлива дръжка за носене от благородна стомана
  • Интегриран предфилтър
  • Лесно определяне на нивото на включване
Помпа за цистерни BP 2 Cistern
Сфера на приложение
  • Напояване на градината от цистерни
Аксесоари