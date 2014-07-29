Почистване на мека мебел

Почистване на мека мебел_Header
Почистване на мека мебел

Перящи прахосмукачки – за перфектни резултати от почистването

Перящите прахосмукачки на Керхер се грижат за основното почистване в дълбочина на влакната на килимите. Почистващата течност се впръсква с налягане в дълбочина и се изсмуква заедно с разтворените замърсявания. Мазнините, замърсяванията и миризмите се отстраняват ефективно.

Принцип на перящите прахосмукачки

При перящите прахосмукачки водата се впръсква в един работен ход с почистващия препарат и веднага се изсмуква отново заедно със замърсяванията.

Хигиенично и чисто

Перящата прахосмукачка на Керхер е най-подходяща не само за хората с алергии. Към целевата група принадлежат и домакинствата с домашни любимци.

Почистване на мека мебел_Прахосмукачка с воден филтър

Прахосмукачка с иновативна технология с воден филтър

За разлика от обичайните прахосмукачки с филтърни торбички, новата разработка на прахосмукачката DS 5.800 с воден филтър използва естествената сила на водата, която е част от филтрирането с голяма скорост. Замърсяванията минават през воден циклон, филтрират се надеждно от въздуха и остават във водата. Резултатът: извънредно свеж и чист въздух.

Особено лесно почистване на водния филтър

Просто задръжте отделните части на водния филтър под течащата вода – готово. Става съвсем бързо и без усилия.

Подходящи уреди и аксесоари

Перяща прахосмукачка

Основно почистване в дълбочина на влакната.

Препарат за импрегниране на текстил

Високоефективна защита.

Прахосмукачка с воден филтър

Благодарение на водния филтър тя филтрира 99,9 % от всички частици във въздуха.

Турбо дюза за мека мебел

Много старателно почистване на меката мебел. Идеално за почистването на косми от домашни любимци.