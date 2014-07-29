Почистване на мека мебел
Перящи прахосмукачки – за перфектни резултати от почистването
Перящите прахосмукачки на Керхер се грижат за основното почистване в дълбочина на влакната на килимите. Почистващата течност се впръсква с налягане в дълбочина и се изсмуква заедно с разтворените замърсявания. Мазнините, замърсяванията и миризмите се отстраняват ефективно.
Принцип на перящите прахосмукачки
При перящите прахосмукачки водата се впръсква в един работен ход с почистващия препарат и веднага се изсмуква отново заедно със замърсяванията.
Хигиенично и чисто
Перящата прахосмукачка на Керхер е най-подходяща не само за хората с алергии. Към целевата група принадлежат и домакинствата с домашни любимци.
Прахосмукачка с иновативна технология с воден филтър
За разлика от обичайните прахосмукачки с филтърни торбички, новата разработка на прахосмукачката DS 5.800 с воден филтър използва естествената сила на водата, която е част от филтрирането с голяма скорост. Замърсяванията минават през воден циклон, филтрират се надеждно от въздуха и остават във водата. Резултатът: извънредно свеж и чист въздух.
Особено лесно почистване на водния филтър
Просто задръжте отделните части на водния филтър под течащата вода – готово. Става съвсем бързо и без усилия.
Подходящи уреди и аксесоари
Перяща прахосмукачка
Основно почистване в дълбочина на влакната.
Препарат за импрегниране на текстил
Високоефективна защита.
Прахосмукачка с воден филтър
Благодарение на водния филтър тя филтрира 99,9 % от всички частици във въздуха.
Турбо дюза за мека мебел
Много старателно почистване на меката мебел. Идеално за почистването на косми от домашни любимци.