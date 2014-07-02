Турбо накрайник за тапицерия

Практичен накрайник със задвижвана от въздуха ротираща четка. Почиства в дълбочина мека мебел и текстилни повърхности. Идеален за отстраняване на животински косми. Работна ширина: 160 mm

Практичен, ръчно воден накрайник с работна ширина от 160 mm. Накрайникът разполага със задвижвана от въздуха, ротираща четка, която може да почисти дори упоритите замърсявания от повърхността. Той почиства тапицерия, фотьойли, дивани, възглавници, легла и т.н. и отстранява много бързо животински косми, парченца и трохи – естествено и в автомобила.

Характеристики и предимства
Задвижвана от въздуха ротираща четка
  • За отстраняване на проникнали дълбоко замърсявания, като напр. животински косми, от текстилни повърхности
  • Събира много добре животински косми
  • Събира много добре замърсявания и при килими с дълъг косъм.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,34
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,423
Размери (Д х Ш х В) (мм) 200 x 165 x 67
Сфера на приложение
  • Дамаски
  • Интериор на превозното средство
  • Автомобилни седалки