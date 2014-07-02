Практичен, ръчно воден накрайник с работна ширина от 160 mm. Накрайникът разполага със задвижвана от въздуха, ротираща четка, която може да почисти дори упоритите замърсявания от повърхността. Той почиства тапицерия, фотьойли, дивани, възглавници, легла и т.н. и отстранява много бързо животински косми, парченца и трохи – естествено и в автомобила.