Турбо накрайник за тапицерия
Практичен накрайник със задвижвана от въздуха ротираща четка. Почиства в дълбочина мека мебел и текстилни повърхности. Идеален за отстраняване на животински косми. Работна ширина: 160 mm
Практичен, ръчно воден накрайник с работна ширина от 160 mm. Накрайникът разполага със задвижвана от въздуха, ротираща четка, която може да почисти дори упоритите замърсявания от повърхността. Той почиства тапицерия, фотьойли, дивани, възглавници, легла и т.н. и отстранява много бързо животински косми, парченца и трохи – естествено и в автомобила.
Характеристики и предимства
Задвижвана от въздуха ротираща четка
- За отстраняване на проникнали дълбоко замърсявания, като напр. животински косми, от текстилни повърхности
- Събира много добре животински косми
- Събира много добре замърсявания и при килими с дълъг косъм.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,34
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,423
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|200 x 165 x 67
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Дамаски
- Интериор на превозното средство
- Автомобилни седалки