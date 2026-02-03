DS 6 е прахосмукачка с воден филтър, която не само старателно почиства подовете, но също така осигурява по-свеж въздух, както и изходящ въздух, от който до 99,95% от праха е отстранен. Това значително подобрява въздуха, а с това и усещането в помещението. За разлика от конвенционалните прахосмукачки с филтърни торбички, прахосмукачката DS 6 с воден филтър разчита на естествената сила на водата, която се върти около филтъра с висока скорост. Погълнатата мръсотия преминава през тази въртяща се вода, която я филтрира от въздуха много ефективно и я улавя. Резултатът е свеж, изключително чист отработен въздух.