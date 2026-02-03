DS 6
Прахосмукачка с иновативна технология с воден филтър, която осигурява както свеж въздух, така и изходящ въздух, пречистен до 99,95%. Добър за всички – не само за страдащите от алергии.
DS 6 е прахосмукачка с воден филтър, която не само старателно почиства подовете, но също така осигурява по-свеж въздух, както и изходящ въздух, от който до 99,95% от праха е отстранен. Това значително подобрява въздуха, а с това и усещането в помещението. За разлика от конвенционалните прахосмукачки с филтърни торбички, прахосмукачката DS 6 с воден филтър разчита на естествената сила на водата, която се върти около филтъра с висока скорост. Погълнатата мръсотия преминава през тази въртяща се вода, която я филтрира от въздуха много ефективно и я улавя. Резултатът е свеж, изключително чист отработен въздух.
Характеристики и предимства
Многостепенна филтърна система, състояща се от иновативен воден филтър, миещ се междинен филтър и HEPA 13-филтър (EN1822:1998)Филтрира 99,95 % от праха във въздуха. Грижи се за свеж и чист въздух и за приятен климат в помещението. Подходящ за хора с алергии.
Свалящ се воден филтърЛесен за пълнене и почистване.
Практична паркинг позицияУдобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа. Съхранение на уреда без да заема място.
Енергийно ефективен двигател
- Мощна, колкото и уред с мощност 1400 вата.
- Малък разход на енергия.
Автоматично навиване на кабела
- Бързо и комфортно прибиране на свързващия кабел с едно натискане на копчето.
Съхранение на аксесоарите върху уреда
- В мястото за съхранение могат да се приберат всички аксесоари, за да са подредени и винаги под ръка.
Спецификации
Технически данни
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|650
|Воден филтър (л)
|2
|Радиус на работа (м)
|10,2
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|532 x 289 x 344
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.1 м
- Телескопична смукателна тръба, материал: хромиран
- Дюза за сухо почистване с превключване
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
- Обезпенител "FoamStop"
- Предпазен филтър за двигателя
Оборудване
- Практична паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Килими
- Текстилни повърхности
- Междинни пространства
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)