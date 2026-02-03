DS 6

Прахосмукачка с иновативна технология с воден филтър, която осигурява както свеж въздух, така и изходящ въздух, пречистен до 99,95%. Добър за всички – не само за страдащите от алергии.

DS 6 е прахосмукачка с воден филтър, която не само старателно почиства подовете, но също така осигурява по-свеж въздух, както и изходящ въздух, от който до 99,95% от праха е отстранен. Това значително подобрява въздуха, а с това и усещането в помещението. За разлика от конвенционалните прахосмукачки с филтърни торбички, прахосмукачката DS 6 с воден филтър разчита на естествената сила на водата, която се върти около филтъра с висока скорост. Погълнатата мръсотия преминава през тази въртяща се вода, която я филтрира от въздуха много ефективно и я улавя. Резултатът е свеж, изключително чист отработен въздух.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка с воден филтър DS 6: Многостепенна филтърна система, състояща се от иновативен воден филтър, миещ се междинен филтър и HEPA 13-филтър (EN1822:1998)
Филтрира 99,95 % от праха във въздуха. Грижи се за свеж и чист въздух и за приятен климат в помещението. Подходящ за хора с алергии.
Прахосмукачка с воден филтър DS 6: Свалящ се воден филтър
Лесен за пълнене и почистване.
Прахосмукачка с воден филтър DS 6: Практична паркинг позиция
Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа. Съхранение на уреда без да заема място.
Енергийно ефективен двигател
  • Мощна, колкото и уред с мощност 1400 вата.
  • Малък разход на енергия.
Автоматично навиване на кабела
  • Бързо и комфортно прибиране на свързващия кабел с едно натискане на копчето.
Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • В мястото за съхранение могат да се приберат всички аксесоари, за да са подредени и винаги под ръка.
Спецификации

Технически данни

Номинална консумирана мощност (Вт) 650
Воден филтър (л) 2
Радиус на работа (м) 10,2
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 7,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 532 x 289 x 344

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.1 м
  • Телескопична смукателна тръба, материал: хромиран
  • Дюза за сухо почистване с превключване
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
  • Обезпенител "FoamStop"
  • Предпазен филтър за двигателя

Оборудване

  • Практична паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Прахосмукачка с воден филтър DS 6
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Килими
  • Текстилни повърхности
  • Междинни пространства
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
Аксесоари
Почистващи препарати