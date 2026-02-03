VC 3
Спестява смяната и допълнителното закупуване на филтърни торбички: Прахосмукачката VC 3 с мултициклонна технология и прозрачен, миещ се контейнер за отпадъци.
Компактната прахосмукачка с колела VC 3 с мултициклонна технология позволява изсмукване изцяло без филтърна торбичка. Това спестява смяната и допълнителното закупуване на скъпи филтърни торбички. Нейният прозрачен контейнер за отпадъци освен това показва от пръв поглед, кога трябва да бъде изпразнен. Благодарение на системата без торбичка не възникват неприятни миризми, което радва не само хората с алергии. Поради компактния си размер VC 3 е подходяща за многостранна употреба в апартаменти и малки къщи. Не само твърди подове и килими се почистват основно, а благодарение на накрайника за фуги и четката за мебели също и тесните междинни пространства и чувствителните повърхности. Други характеристики на оборудването на прахосмукачката са интегрираният HEPA хигиенен филтър, който филтрира надеждно най-фините замърсявания като полен и други причиняващи алергии частици, както и практичната паркинг позиция.
Характеристики и предимства
Мултициклона технологияСпестява скъпото допълнително закупуване и досадната смяна на филтърни торбички. Контейнерът за отпадъци може да се измива лесно с вода.
HEPA 13 филтърФилтрира надеждно най-фините замърсявания като например полен и други предизвикващи алергии частици Чист отработен въздух - за здравословен климат в жилището.
Сваляща се дюза за подовеВъзможност за поставяне на допълнителни принадлежности за идеално почистване на всички области в къщата.
Паркинг позиция
- Бързо и сигурно паркиране на уреда при работни прекъсвания.
Спецификации
Технически данни
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|700
|Обем на контейнера за отпадъци (л)
|0,9
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|76
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|388 x 269 x 334
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.5 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Телескопична смукателна тръба, материал: Метал
- Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
- Дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Четка за мебели
Оборудване
- Дюза за сухо почистване с превключване
- Практична паркинг позиция
- Автоматично навиване на кабела
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Килими
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Чувствителни повърхности