Компактната прахосмукачка с колела VC 3 с мултициклонна технология позволява изсмукване изцяло без филтърна торбичка. Това спестява смяната и допълнителното закупуване на скъпи филтърни торбички. Нейният прозрачен контейнер за отпадъци освен това показва от пръв поглед, кога трябва да бъде изпразнен. Благодарение на системата без торбичка не възникват неприятни миризми, което радва не само хората с алергии. Поради компактния си размер VC 3 е подходяща за многостранна употреба в апартаменти и малки къщи. Не само твърди подове и килими се почистват основно, а благодарение на накрайника за фуги и четката за мебели също и тесните междинни пространства и чувствителните повърхности. Други характеристики на оборудването на прахосмукачката са интегрираният HEPA хигиенен филтър, който филтрира надеждно най-фините замърсявания като полен и други причиняващи алергии частици, както и практичната паркинг позиция.