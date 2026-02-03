VC 2 на Керхер впечатлява с хигиенична и комфортна филтърна система: Пълните торбички могат да бъдат изхвърлени съвсем удобно без контакт с мръсотията. Компактната прахосмукачка е особено подходяща за употреба в апартаменти или по-малки къщи. Идеална за основно почистване на твърди подове и килими, благодарение на дюзата за фуги и четката за мебели, също за почистване на тесни междинни пространства и чувствителни повърхности. Друго предимство на VC 2 е нейният HEPA хигиенен филтър, който надеждно филтрира замърсявания като полен и други причиняващи алергии частици. За допълнителен комфорт при работа се грижат интегрирано отделение за принадлежности, регулиране на мощността от уреда и практична паркинг позиция.