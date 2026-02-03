VC 2

Идеална за практично почистване на апартаменти и по-малки къщи: компактната и лесна за обслужване прахосмукачка с торбичка VC 2.

VC 2 на Керхер впечатлява с хигиенична и комфортна филтърна система: Пълните торбички могат да бъдат изхвърлени съвсем удобно без контакт с мръсотията. Компактната прахосмукачка е особено подходяща за употреба в апартаменти или по-малки къщи. Идеална за основно почистване на твърди подове и килими, благодарение на дюзата за фуги и четката за мебели, също за почистване на тесни междинни пространства и чувствителни повърхности. Друго предимство на VC 2 е нейният HEPA хигиенен филтър, който надеждно филтрира замърсявания като полен и други причиняващи алергии частици. За допълнителен комфорт при работа се грижат интегрирано отделение за принадлежности, регулиране на мощността от уреда и практична паркинг позиция.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка VC 2: Удобна филтърна система
Удобна филтърна система
Прахосмукачка VC 2: Съхранение на аксесоари
Съхранение на аксесоари
Прахосмукачка VC 2: Сваляща се дюза за подове
Сваляща се дюза за подове
Паркинг позиция
HEPA 13 филтър
Спецификации

Технически данни

Номинална консумирана мощност (Вт) 700
Радиус на работа (м) 7,5
Вместимост на филтърната торба (л) 2,8
Ниво на шум (дБ(А)) 76
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 76
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Тегло без аксесоари (кг) 5,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 435 x 288 x 249

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.5 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Метал
  • Филтърна торба: Флийс
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
  • Дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Четка за мебели

Оборудване

  • Дюза за сухо почистване с превключване
  • Практична паркинг позиция
  • Автоматично навиване на кабела
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Килими
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Чувствителни повърхности
Аксесоари