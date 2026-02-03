VC 2
Идеална за практично почистване на апартаменти и по-малки къщи: компактната и лесна за обслужване прахосмукачка с торбичка VC 2.
VC 2 на Керхер впечатлява с хигиенична и комфортна филтърна система: Пълните торбички могат да бъдат изхвърлени съвсем удобно без контакт с мръсотията. Компактната прахосмукачка е особено подходяща за употреба в апартаменти или по-малки къщи. Идеална за основно почистване на твърди подове и килими, благодарение на дюзата за фуги и четката за мебели, също за почистване на тесни междинни пространства и чувствителни повърхности. Друго предимство на VC 2 е нейният HEPA хигиенен филтър, който надеждно филтрира замърсявания като полен и други причиняващи алергии частици. За допълнителен комфорт при работа се грижат интегрирано отделение за принадлежности, регулиране на мощността от уреда и практична паркинг позиция.
Характеристики и предимства
Удобна филтърна система
Съхранение на аксесоари
Сваляща се дюза за подове
Паркинг позиция
HEPA 13 филтър
Спецификации
Технически данни
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|700
|Радиус на работа (м)
|7,5
|Вместимост на филтърната торба (л)
|2,8
|Ниво на шум (дБ(А))
|76
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|76
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|435 x 288 x 249
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.5 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Телескопична смукателна тръба, материал: Метал
- Филтърна торба: Флийс
- Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
- Дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Четка за мебели
Оборудване
- Дюза за сухо почистване с превключване
- Практична паркинг позиция
- Автоматично навиване на кабела
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Килими
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Чувствителни повърхности