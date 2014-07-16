Грижа за пода
Полиране в ново измерение.
Грижа за пода
В пода на къщата се отразява културата на бита: Един чист дом има красив под. Ние се грижим за него, като го почистваме и полираме. Това, което по-рано беше един сложен процес с много ръчен труд, днес се е превърнало в лесна работа благодарение на модерното оборудване. Чрез полирането се полага оптимална грижа за подовете и те стават по-устойчиви на износване. Те стават по-устойчиви на влага и не се замърсяват така силно. Към това се прибавя, разбира се, и визуалният аспект – те засияват с нов блясък и цветовете им изпъкват още по-красиво. Тук ще намерите най-важната информация и много съвети за професионалната грижа на пода, както и информация за полирането и подходящите препарати за поддръжката и почистването му. Така ще се направите така, че съвсем лесно във Вашия дом всичко да бъде блестящо.
Най-важните съвети с един поглед
- За да получите равномерен резултат от полирането, най-напред трябва да отстраните остатъците от стар препарат за поддръжка. За тази цел е най-добре да използвате препарата за основно почистване на Керхер и топла вода.
- Ако преди употребата и нанасянето на препарата за поддръжка леко навлажните мопа за под, ще можете да разпределите препарата равномерно по повърхността.
- За да постигнете равномерен резултат от полирането, подът трябва да е намокрен с препарата за поддръжка. За тази цел би трябвало да избършете повърхността многократно по посоката на маркирането. Препоръчва се средството за почистване да се нанася на повърхността на участъци.
- За да постигнете оптимален резултат от полирането, оставете препарата за поддръжка да изсъхне напълно преди полирането. Ако отворите прозореца, нанесеният препарат за поддръжка ще изсъхне по-бързо.
- За блясък без следи и ивици след полирането изчакайте 24 часа, преди подът отново да се използа, не местете върху него мебели).
- След употребата на уреда за полиране измийте полиращите подложки под течаща вода с почистващ препарат, за да запазите напълно полиращите характеристики на полиращите подложки. Полиращите подложки могат да се перат в перална машина на 60 градуса.
- След края на работата полиращите подложки могат да се съхраняват в отделното отделение за аксесоарите, спестявайки място.
Подходящи уреди и аксесоари
Полираща машина FP 303
Полиращата машина FP 303 поради високия брой обороти на движение дава перфектни резултати при полиране на всякакъв вид твърди настилки.