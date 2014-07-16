Почистване на градински мебели - ефективно, бързо и щадящо с Kärcher

Почистването на градински мебели след зимата или дъждовния сезон може да бъде лесно и дори приятно с водоструйка Kärcher. Благодарение на мощната водна струя и специалните дюзи, петната от атмосферни влияния, прах и полепнал мъх се отстраняват без усилие от пластмасови, дървени, или метални мебели за градина.

С помощта на уредите Kärcher лесно възвръщате естествения блясък на мебелите си, независимо дали са на терасата, в двора или под навеса. Почистването на пластмасови мебели от слънчеви петна и замърсявания става за минути, без нужда от агресивни препарати.

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Градински мебели

Как работи водоструйката при почистване на градински мебели

Водата от водопровода (с налягане около 4 бара) преминава през градинския маркуч, а помпата на водоструйката Kärcher увеличава налягането до 150 бара. През дюзата под високо налягане се създава концентрирана струя, която премахва замърсяванията дори от труднодостъпни повърхности и фуги.

Използването на водоструйка за почистване на градински мебели не само спестява време, но и ресурси. Докато обикновен градински маркуч с налягане 4 бара изразходва приблизително 3 500 литра вода на час, водоструйката Kärcher К 2 използва само около 400 литра, постигайки многократно по-добри резултати с минимален разход.

 

Съвети за перфектен резултат при почистване на градински мебели

При по-силно замърсяване използвайте четката за миене на Kärcher и почистващ препарат за градински мебели Kärcher, подходящ за всякакви првърхности. Защитете помпата на уреда с воден филтър Kärcher, който предотвратява навлизането на замърсявания и удължава живота на машината.

Благодарение на интелигентните аксесоари, почистването на градински мебели от всякакъв материал е безопасно, щадящо и напълно екологично - без нужда от силна химия и без риск от надраскване.

Често задавани въпроси

Да. Водоструйките Kärcher са напълно безопасни за пластмасови мебели, когато се използват с правилната дюза и умерено налягане. Препоръчва се дюзата да се държи на разстояние 30–40 см, за да се избегне надраскване на повърхността.

Да, но трябва да се използва ниско до средно налягане и широк ъгъл на струята. След почистване е добре дървените мебели да се третират с подходящо масло или лак за защита от атмосферни влияния.

При използване на водоструйка с налягане около 100 бара, се изразходват само около 400 литра вода на час, в сравнение с около 3 500 литра при обикновен градински маркуч — спестявате над 80% вода.

Препоръчва се използването на почистващ препарат Kärcher за външни повърхности, който е щадящ към материалите и не оставя следи. Комбинацията от препарат и четка осигурява оптимален резултат без усилие.

Подходящи уреди и аксесоари

Водоструйки

Power-четка

За почистване на чувствителни повърхности без пръскане встрани.