Почистване на градински мебели - ефективно, бързо и щадящо с Kärcher
Почистването на градински мебели след зимата или дъждовния сезон може да бъде лесно и дори приятно с водоструйка Kärcher. Благодарение на мощната водна струя и специалните дюзи, петната от атмосферни влияния, прах и полепнал мъх се отстраняват без усилие от пластмасови, дървени, или метални мебели за градина.
С помощта на уредите Kärcher лесно възвръщате естествения блясък на мебелите си, независимо дали са на терасата, в двора или под навеса. Почистването на пластмасови мебели от слънчеви петна и замърсявания става за минути, без нужда от агресивни препарати.
Как работи водоструйката при почистване на градински мебели
Водата от водопровода (с налягане около 4 бара) преминава през градинския маркуч, а помпата на водоструйката Kärcher увеличава налягането до 150 бара. През дюзата под високо налягане се създава концентрирана струя, която премахва замърсяванията дори от труднодостъпни повърхности и фуги.
Използването на водоструйка за почистване на градински мебели не само спестява време, но и ресурси. Докато обикновен градински маркуч с налягане 4 бара изразходва приблизително 3 500 литра вода на час, водоструйката Kärcher К 2 използва само около 400 литра, постигайки многократно по-добри резултати с минимален разход.
Съвети за перфектен резултат при почистване на градински мебели
При по-силно замърсяване използвайте четката за миене на Kärcher и почистващ препарат за градински мебели Kärcher, подходящ за всякакви првърхности. Защитете помпата на уреда с воден филтър Kärcher, който предотвратява навлизането на замърсявания и удължава живота на машината.
Благодарение на интелигентните аксесоари, почистването на градински мебели от всякакъв материал е безопасно, щадящо и напълно екологично - без нужда от силна химия и без риск от надраскване.
Често задавани въпроси
Подходящи уреди и аксесоари
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За почистване на чувствителни повърхности без пръскане встрани.