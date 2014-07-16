Как работи водоструйката при почистване на градински мебели

Водата от водопровода (с налягане около 4 бара) преминава през градинския маркуч, а помпата на водоструйката Kärcher увеличава налягането до 150 бара. През дюзата под високо налягане се създава концентрирана струя, която премахва замърсяванията дори от труднодостъпни повърхности и фуги.

Използването на водоструйка за почистване на градински мебели не само спестява време, но и ресурси. Докато обикновен градински маркуч с налягане 4 бара изразходва приблизително 3 500 литра вода на час, водоструйката Kärcher К 2 използва само около 400 литра, постигайки многократно по-добри резултати с минимален разход.

Съвети за перфектен резултат при почистване на градински мебели

При по-силно замърсяване използвайте четката за миене на Kärcher и почистващ препарат за градински мебели Kärcher, подходящ за всякакви првърхности. Защитете помпата на уреда с воден филтър Kärcher, който предотвратява навлизането на замърсявания и удължава живота на машината.

Благодарение на интелигентните аксесоари, почистването на градински мебели от всякакъв материал е безопасно, щадящо и напълно екологично - без нужда от силна химия и без риск от надраскване.