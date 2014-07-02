WB 150 Power brush четка
Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.
Четката Power WB 150 подхожда идеално за почистване без пръски на деликатни повърхности, като автомобилен лак или лак на мотори, стъкло, зимни градини, гаражни врати, велосипеди и др. Иновативната четка за миене с две въртящи се плоски струйни дюзи свързва пълната мощност с щадящата сила. Новият уред за почистване на площи с четка Soft за миене привлича и с ефективния си начин на работа чрез струя с високо налягане и ръчен натиск с четката. Като резултат работата с четката Power води до значително спестяване на енергия и вода и освен това – до 30% икономия на време. Бързото, ефективно и лесно почистване с високо налягане във връзка с една четка допринася за още повече чистота в дома и градината. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.
Характеристики и предимства
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
- 30% икономия на време при почистване, както и икономия на енергия и вода
Компактна форма
- Идеална за почистване на труднодостъпни или малки повърхности
Ротиращи плоски струйни дюзи
- Повишен ефект от почистването
Защитен капак
- Почистване без пръски.
Мек четков венец
- Щадящо и внимателно почистване на деликатни повърхности
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,701
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,966
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|392 x 222 x 211
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.75-PL-WB
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Гаражни врати
- Зимни градини
- Прозорци и стъклени повърхности
- Щори/ролетни щори
- Каравани
- Градински играчки