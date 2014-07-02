WB 150 Power brush четка

Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.

Четката Power WB 150 подхожда идеално за почистване без пръски на деликатни повърхности, като автомобилен лак или лак на мотори, стъкло, зимни градини, гаражни врати, велосипеди и др. Иновативната четка за миене с две въртящи се плоски струйни дюзи свързва пълната мощност с щадящата сила. Новият уред за почистване на площи с четка Soft за миене привлича и с ефективния си начин на работа чрез струя с високо налягане и ръчен натиск с четката. Като резултат работата с четката Power води до значително спестяване на енергия и вода и освен това – до 30% икономия на време. Бързото, ефективно и лесно почистване с високо налягане във връзка с една четка допринася за още повече чистота в дома и градината. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.

Характеристики и предимства
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
  • 30% икономия на време при почистване, както и икономия на енергия и вода
Компактна форма
  • Идеална за почистване на труднодостъпни или малки повърхности
Ротиращи плоски струйни дюзи
  • Повишен ефект от почистването
Защитен капак
  • Почистване без пръски.
Мек четков венец
  • Щадящо и внимателно почистване на деликатни повърхности
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,701
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,966
Размери (Д х Ш х В) (мм) 392 x 222 x 211

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Гаражни врати
  • Зимни градини
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Щори/ролетни щори
  • Каравани
  • Градински играчки
