Почистване на фасади
Керхер предлага идеалните уреди за почистване на всичко, намиращо се около дома. И самият дом с времето се замърсява и с уредите на Керхер може отново да заблести.
Почистване с пара под налягане с Wow-ефект: Серията K7
Серията K7 превръща и по-голямото чистене в най-лесно упражнение. С тези мощни уреди без усилия могат да се отстранят дори и най-упоритите замърсявания, почиствайки основно и спестявайки време. Полезните характеристике на продукта, като например QuickConnect, Plug´n´Clean и системата за навиване на маркуча са предимство и превръщат работата в чисто забавление.
Подходящи уреди и аксесоари
K 7 Premium Home
С подходящото оборудване могат да се отстранят дори и най-интензивните замърсявания.
Приспособление за почистване за повърхности T-Racer T 450
За почистване на равни повърхности без пръски.
Телескопична струйна тръба
Идеална за почистването до 4 м височина.
K 7 Premium eco!ogic Home
С почистващата система Plug ´n´ Clean почистващият препарат се сменя удобно с едно движение.