Почистване на фасади

Керхер предлага идеалните уреди за почистване на всичко, намиращо се около дома. И самият дом с времето се замърсява и с уредите на Керхер може отново да заблести.

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Почистване на фасади_T400

Почистване с пара под налягане с Wow-ефект: Серията K7

Серията K7 превръща и по-голямото чистене в най-лесно упражнение. С тези мощни уреди без усилия могат да се отстранят дори и най-упоритите замърсявания, почиствайки основно и спестявайки време. Полезните характеристике на продукта, като например QuickConnect, Plug´n´Clean и системата за навиване на маркуча са предимство и превръщат работата в чисто забавление.

Подходящи уреди и аксесоари

K 7 Premium Home

С подходящото оборудване могат да се отстранят дори и най-интензивните замърсявания.

Приспособление за почистване за повърхности T-Racer T 450

За почистване на равни повърхности без пръски.

Телескопична струйна тръба

Идеална за почистването до 4 м височина.

K 7 Premium eco!ogic Home

С почистващата система Plug ´n´ Clean почистващият препарат се сменя удобно с едно движение.