Почистване на фасади

Почистване с пара под налягане с Wow-ефект: Серията K7

Серията K7 превръща и по-голямото чистене в най-лесно упражнение. С тези мощни уреди без усилия могат да се отстранят дори и най-упоритите замърсявания, почиствайки основно и спестявайки време. Полезните характеристике на продукта, като например QuickConnect, Plug´n´Clean и системата за навиване на маркуча са предимство и превръщат работата в чисто забавление.