Уред за почистване на площи T-Racer T 450
Почиства големи площи без пръски: Уред за почистване на площи T-Racer T 450. Специална мощна дюза за ъглите и ръбовете, ръкохватка за вертикално почистване, защитна решетка за площи с чакъл, регулиране на налягането при почистване.
С уреда за почистване на площи T-Racer T 450 могат да се почистват големи площи на открито ефективно, без пръски и в сравнение с почистването със струйна тръба – с около 50% по-бързо. Причината за това е ротационното рамо Twin-jet, което служи за премахване на замърсявания на големи площи. Допълнителната мощна дюза, която при необходимост може да се активира удобно чрез педал, позволява и ефективно почистване на ъгли и ръбове. Освен това Т 450 разполага със специална защитна решетка, която позволява почистването на японски градини и други площи с чакъл. Чрез регулиране на разстоянието на дюзата спрямо почиствания обект налягането може да се настрои според необходимостта. В резултат могат да се почистват както твърди повърхности – като камък и бетон, така и чувствителни повърхности – като дърво. Чрез т.нар. ефект на въздушната възглавница с T-Racer се маневрира особено лесно. Дори вертикални повърхности, като гаражни врати, могат много бързо да се почистят благодарение на практичната ръкохватка. Уредът за почистване на площи T-Racer T 450 е подходящ за водоструйки Kärcher Home & Garden от класовете K 4 – K 7.
Характеристики и предимства
Две ротиращи плоски струйни дюзи
- Отлична производителност - идеално за почистване на по-големи площи.
Защита срещу пръскане
- Почистване без пръски.
Интегрирана допълнителна мощна дюза
- Удобно превключване чрез педал от нормални дюзи T-Racer на мощни дюзи.
Специална защитна решетка за почистване на настилки от чакъл
- Защитна решетка с фини отвори позволява почистването на настилки от чакъл, напр. японски градини.
Регулиране на височината
- Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
- Почистване съобразно необходимостта на деликатни и неделикатни повърхности благодарение на регулируемото разстояние на дюзите спрямо обекта.
Ръкохватка
- Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
- Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,136
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,84
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|790 x 321 x 1011
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Тераса
- Гаражни врати
- Входове на дворове, алеи
- Каменни и оградни стени
- Пътеки