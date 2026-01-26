Уред за почистване на площи T-Racer T 450

Почиства големи площи без пръски: Уред за почистване на площи T-Racer T 450. Специална мощна дюза за ъглите и ръбовете, ръкохватка за вертикално почистване, защитна решетка за площи с чакъл, регулиране на налягането при почистване.

С уреда за почистване на площи T-Racer T 450 могат да се почистват големи площи на открито ефективно, без пръски и в сравнение с почистването със струйна тръба – с около 50% по-бързо. Причината за това е ротационното рамо Twin-jet, което служи за премахване на замърсявания на големи площи. Допълнителната мощна дюза, която при необходимост може да се активира удобно чрез педал, позволява и ефективно почистване на ъгли и ръбове. Освен това Т 450 разполага със специална защитна решетка, която позволява почистването на японски градини и други площи с чакъл. Чрез регулиране на разстоянието на дюзата спрямо почиствания обект налягането може да се настрои според необходимостта. В резултат могат да се почистват както твърди повърхности – като камък и бетон, така и чувствителни повърхности – като дърво. Чрез т.нар. ефект на въздушната възглавница с T-Racer се маневрира особено лесно. Дори вертикални повърхности, като гаражни врати, могат много бързо да се почистят благодарение на практичната ръкохватка. Уредът за почистване на площи T-Racer T 450 е подходящ за водоструйки Kärcher Home & Garden от класовете K 4 – K 7.

Характеристики и предимства
Две ротиращи плоски струйни дюзи
  • Отлична производителност - идеално за почистване на по-големи площи.
Защита срещу пръскане
  • Почистване без пръски.
Интегрирана допълнителна мощна дюза
  • Удобно превключване чрез педал от нормални дюзи T-Racer на мощни дюзи.
Специална защитна решетка за почистване на настилки от чакъл
  • Защитна решетка с фини отвори позволява почистването на настилки от чакъл, напр. японски градини.
Регулиране на височината
  • Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
  • Почистване съобразно необходимостта на деликатни и неделикатни повърхности благодарение на регулируемото разстояние на дюзите спрямо обекта.
Ръкохватка
  • Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
  • Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 2,136
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,84
Размери (Д х Ш х В) (мм) 790 x 321 x 1011

Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Тераса
  • Гаражни врати
  • Входове на дворове, алеи
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
Аксесоари