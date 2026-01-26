С уреда за почистване на площи T-Racer T 450 могат да се почистват големи площи на открито ефективно, без пръски и в сравнение с почистването със струйна тръба – с около 50% по-бързо. Причината за това е ротационното рамо Twin-jet, което служи за премахване на замърсявания на големи площи. Допълнителната мощна дюза, която при необходимост може да се активира удобно чрез педал, позволява и ефективно почистване на ъгли и ръбове. Освен това Т 450 разполага със специална защитна решетка, която позволява почистването на японски градини и други площи с чакъл. Чрез регулиране на разстоянието на дюзата спрямо почиствания обект налягането може да се настрои според необходимостта. В резултат могат да се почистват както твърди повърхности – като камък и бетон, така и чувствителни повърхности – като дърво. Чрез т.нар. ефект на въздушната възглавница с T-Racer се маневрира особено лесно. Дори вертикални повърхности, като гаражни врати, могат много бързо да се почистят благодарение на практичната ръкохватка. Уредът за почистване на площи T-Racer T 450 е подходящ за водоструйки Kärcher Home & Garden от класовете K 4 – K 7.