Телескопичен струйник

Телескопичен струйник (1,20 м - 4 м) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг

С телескопичният струйник (1,20 м - 4 м) дори труднодостъпни места като фасади могат лесно да се почистват. Практичната презрамка за рамото прави работата значително по-лесна, а интегрираният, ергономично регулируем спусък също гарантира оптимално удобство за потребителя. С тегло от едва 2 кг телескопичният струйник Kärcher е много лесен за използване. Удобната байонетна връзка позволява свързването на всички аксесоари на Kärcher.

Характеристики и предимства
Ергономичен пистолет
  • Благодарение на ергономичната дръжка за носене и на минималното тегло уредът може лесно и удобно да се транспортира.
Тегло около 2 kg
  • За почистване на труднодостъпни места (преди всичко нависоко)
Раменен колан
  • Лесна употреба.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 2,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,096
Размери (Д х Ш х В) (мм) 4177 x 92 x 240

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Фасада
  • Зимни градини
Аксесоари