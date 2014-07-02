Телескопичен струйник
Телескопичен струйник (1,20 м - 4 м) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг
С телескопичният струйник (1,20 м - 4 м) дори труднодостъпни места като фасади могат лесно да се почистват. Практичната презрамка за рамото прави работата значително по-лесна, а интегрираният, ергономично регулируем спусък също гарантира оптимално удобство за потребителя. С тегло от едва 2 кг телескопичният струйник Kärcher е много лесен за използване. Удобната байонетна връзка позволява свързването на всички аксесоари на Kärcher.
Характеристики и предимства
Ергономичен пистолет
- Благодарение на ергономичната дръжка за носене и на минималното тегло уредът може лесно и удобно да се транспортира.
Тегло около 2 kg
- За почистване на труднодостъпни места (преди всичко нависоко)
Раменен колан
- Лесна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,096
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|4177 x 92 x 240
Сфера на приложение
- Фасада
- Зимни градини