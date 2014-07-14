Почистване на автомобили
Външно почистване на автомобили
Водоструйки – почистването става съвсем лесно.
Кой има време да прекарва дълги часове в миене на автомобила? Вместо това, с водоструйка за миене на кола Kärcher почистването става бързо, удобно и дори приятно. Тези високоефективни водоструйки за автомобили премахват кал, прах и упорити замърсявания за секунди – бързо, лесно и без усилия с едно натискане на бутона. С водоструйката K 5 Power Control Flex можете да регулирате налягането според повърхността – от боядисаните детайли до джантите и праговете. Така не само спестявате време, но и поддържате автомобила в перфектен вид у дома, без нужда от автомивка.
А най-хубавото – ръцете остават чисти, а почистването е истинско удоволствие.
Лесно почистване на автомобили с шампоан 3-в-1 Kärcher.
Постигането на блестящ гланц е по-бързо от всякога: с шампоана за автомобили 3-в-1 на Kärcher почистването става лесно и бързо – както за автомобили, така и за мотори, каравани и превозни средства от всякакъв вид.
Формулата му комбинира активен разтворител за мазни и маслени замърсявания, бързо изсъхване без петна и ефект на дълготраен блясък. Това гарантира перфектен резултат дори при почистване у дома с водоструйка Kärcher.
Шампоанът не само почиства, но и защитава боята и повърхностите, като улеснява следващото измиване. Резултатът – автомобил с перфектен гланц, сякаш е излязъл от автомивка.
Почистване от ново поколение с Power-четката Kärcher WB 150.
Революционната Power-четка WB 150 е първата четка, почистваща с високо налягане! Power-четката почиства бързо, ефективно и щадящо всички площи на открито. И чувствителните повърхности като автомобилния лак могат да бъдат почистени с Power-четката щадящо и ефективно.
Вътрешно почистване на автомобили
Продукти за вътрешното почистване на автомобили.
Мултифункционалните прахосмукачки са идеални за вътрешното почистване на автомобилите. Комплектът от множество аксесоари за всички задачи за почистване в колата като например изсмукване на багажника, на пода, на арматурното табло, седалките, страничните джобове, стелките и т.н. Ви улеснява при вътрешното почистване на автомобили. Съвет за почистването на стелките с прахосмукачка за кола Керхер: С четката за изсмукване на Керхер дори и засъхналите замърсявания се отстраняват лесно благодарение на твърдия косъм.
Пране на седалки на автомобил с перящата смукачка на Керхер.
Перящите смукачки на Керхер основно почистват в дълбочина седалките на автомобила. Те впръскват почистващия разтвор под налягане директно в тъканта и след това го изсмукват заедно с разтворените замърсявания, мазнини и миризми.
Резултатът е напълно освежена автомобилна тапицерия, без петна и неприятни аромати. Уредите са подходящи както за седалки и стелки, така и за врата, подлакътници и други текстилни елементи в купето.
С перящата прахосмукачка Керхер почиствате в дълбочина, без да мокрите излишно тъканите – перфектен резултат у дома.
Често задавани въпроси
Подходящи уреди и аксесоари
Водоструйки
За употреба при нужда и средно големи замърсявания.
Power-четка
За почистване на чувствителни повърхности без пръски.
Сухо/мокро смукачки
Отстраняват всякакви замърсявания.