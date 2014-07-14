Външно почистване на автомобили

Водоструйки – почистването става съвсем лесно.

Кой има време да прекарва дълги часове в миене на автомобила? Вместо това, с водоструйка за миене на кола Kärcher почистването става бързо, удобно и дори приятно. Тези високоефективни водоструйки за автомобили премахват кал, прах и упорити замърсявания за секунди – бързо, лесно и без усилия с едно натискане на бутона. С водоструйката K 5 Power Control Flex можете да регулирате налягането според повърхността – от боядисаните детайли до джантите и праговете. Така не само спестявате време, но и поддържате автомобила в перфектен вид у дома, без нужда от автомивка.

А най-хубавото – ръцете остават чисти, а почистването е истинско удоволствие.

Лесно почистване на автомобили с шампоан 3-в-1 Kärcher.

Постигането на блестящ гланц е по-бързо от всякога: с шампоана за автомобили 3-в-1 на Kärcher почистването става лесно и бързо – както за автомобили, така и за мотори, каравани и превозни средства от всякакъв вид.

Формулата му комбинира активен разтворител за мазни и маслени замърсявания, бързо изсъхване без петна и ефект на дълготраен блясък. Това гарантира перфектен резултат дори при почистване у дома с водоструйка Kärcher.

Шампоанът не само почиства, но и защитава боята и повърхностите, като улеснява следващото измиване. Резултатът – автомобил с перфектен гланц, сякаш е излязъл от автомивка.

Почистване от ново поколение с Power-четката Kärcher WB 150.

Революционната Power-четка WB 150 е първата четка, почистваща с високо налягане! Power-четката почиства бързо, ефективно и щадящо всички площи на открито. И чувствителните повърхности като автомобилния лак могат да бъдат почистени с Power-четката щадящо и ефективно.