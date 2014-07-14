Почистване на автомобили

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Външно почистване на автомобили

Водоструйки – почистването става съвсем лесно.

Кой има време да прекарва дълги часове в миене на автомобила? Вместо това, с водоструйка за миене на кола Kärcher почистването става бързо, удобно и дори приятно. Тези високоефективни водоструйки за автомобили премахват кал, прах и упорити замърсявания за секунди – бързо, лесно и без усилия с едно натискане на бутона. С водоструйката K 5 Power Control Flex можете да регулирате налягането според повърхността – от боядисаните детайли до джантите и праговете. Така не само спестявате време, но и поддържате автомобила в перфектен вид у дома, без нужда от автомивка.

А най-хубавото – ръцете остават чисти, а почистването е истинско удоволствие.

Лесно почистване на автомобили с шампоан 3-в-1 Kärcher.

Постигането на блестящ гланц е по-бързо от всякога: с шампоана за автомобили 3-в-1 на Kärcher почистването става лесно и бързо – както за автомобили, така и за мотори, каравани и превозни средства от всякакъв вид.

Формулата му комбинира активен разтворител за мазни и маслени замърсявания, бързо изсъхване без петна и ефект на дълготраен блясък. Това гарантира перфектен резултат дори при почистване у дома с водоструйка Kärcher.

Шампоанът не само почиства, но и защитава боята и повърхностите, като улеснява следващото измиване. Резултатът – автомобил с перфектен гланц, сякаш е излязъл от автомивка.

Почистване от ново поколение с Power-четката Kärcher WB 150.

Революционната Power-четка WB 150 е първата четка, почистваща с високо налягане! Power-четката почиства бързо, ефективно и щадящо всички площи на открито. И чувствителните повърхности като автомобилния лак могат да бъдат почистени с Power-четката щадящо и ефективно.

Вътрешно почистване на автомобили

Вътрешно почистване на автомобили

Продукти за вътрешното почистване на автомобили.

Мултифункционалните прахосмукачки са идеални за вътрешното почистване на автомобилите. Комплектът от множество аксесоари за всички задачи за почистване в колата като например изсмукване на багажника, на пода, на арматурното табло, седалките, страничните джобове, стелките и т.н. Ви улеснява при вътрешното почистване на автомобили. Съвет за почистването на стелките с прахосмукачка за кола Керхер: С четката за изсмукване на Керхер дори и засъхналите замърсявания се отстраняват лесно благодарение на твърдия косъм.

Пране на седалки на автомобил с перящата смукачка на Керхер.

Перящите смукачки на Керхер основно почистват в дълбочина седалките на автомобила. Те впръскват почистващия разтвор под налягане директно в тъканта и след това го изсмукват заедно с разтворените замърсявания, мазнини и миризми.

Резултатът е напълно освежена автомобилна тапицерия, без петна и неприятни аромати. Уредите са подходящи както за седалки и стелки, така и за врата, подлакътници и други текстилни елементи в купето.

С перящата прахосмукачка Керхер почиствате в дълбочина, без да мокрите излишно тъканите – перфектен резултат у дома.

Често задавани въпроси

Моделите Kärcher K 4 и K 5 Premium Full Control Home са идеални за почистване на автомобили. Те позволяват регулиране на налягането според повърхността – от боята до джантите – и осигуряват резултат като от автомивка.

Да. Шампоанът 3-в-1 е съвместим с всички водоструйки Kärcher и може да се използва чрез резервоар или пянообразуващ накрайник. Формулата му почиства, защитава и придава блясък без нужда от допълнително полиране.

С перяща смукачка Kärcher. Те почистват в дълбочина, като впръскват вода с почистващ разтвор и я изсмукват обратно – ефективно премахвайки петна, прах и миризми.

Използвайте Power-четката Kärcher WB 150, която работи с високо налягане и меки влакна. Тя почиства щадящо дори чувствителни повърхности, без да оставя следи по боята.

Подходящи уреди и аксесоари

Водоструйки

За употреба при нужда и средно големи замърсявания.

Power-четка

За почистване на чувствителни повърхности без пръски.

Сухо/мокро смукачки

Отстраняват всякакви замърсявания.