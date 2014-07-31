Метене с метачна машина

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Метене – 5 пъти по-бързо, отколкото с обикновена метла.

Метенето на тротоари, дворове и тераси може да бъде лесно и дори приятно. 6. С ръчните и акумулаторни метачни машини Kärcher почистването става до 5 пъти по-бързо в сравнение с традиционната метла. Ръчните метачни машини събират прах, листа, пясък и дребни отпадъци без усилие – без навеждане, без прах и без умора. Благодарение на ергономичния дизайн и широката работна площ, всяка метачна машина Kärcher е идеална за поддръжка на чист двор, гараж, алея или тротоар през цялата година.

Максимално удобно почистване и изпразване.

Контейнерите за отпадъци на метачните машини Kärcher се свалят изключително лесно – просто хванете, повдигнете и изпразнете. Без контакт с мръсотията и без усилие. Така почистването остава бързо, хигиенично и напълно безпроблемно.

Често задавани въпроси

Ръчната метачна машина Kärcher работи без електричество – чрез въртене на четките при бутане. Тя е идеална за бързо и тихо почистване на тротоари, дворове и гаражи. Електрическите и акумулаторните метачни машини осигуряват по-висока мощност и почистват дори по-фини прахови частици, което ги прави подходящи за по-големи площи и по-интензивна употреба.

Да. Ръчните метачни машини Kärcher са проектирани за почистване на дворове, тротоари, алеи, гаражи и дори паркинги. Те събират ефективно прах, листа, пясък и боклук, без да оставят следи и без нужда от навеждане.

Контейнерите за отпадъци на метачните машини Kärcher се свалят с едно движение – хванете, повдигнете и изпразнете. Без прах и без контакт с мръсотията. Това осигурява бързо и хигиенично почистване след всяка употреба.

Да. Ръчните метачни машини на Kärcher не изискват електричество или батерия. Те използват въртящи се четки, които се задвижват от движението на уреда, което ги прави икономично и екологично решение за всеки двор или тераса.

Изборът зависи от големината и типа на почистваната площ. За малки зони е достатъчна ръчна метачна машина Kärcher, докато за по-големи дворове и алеи е препоръчителна акумулаторна метачна машина.

Подходящи уреди и аксесоари

Метачна машина

Метенето – 5 пъти по-бързо, отколкото с метла.