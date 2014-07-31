Метене – 5 пъти по-бързо, отколкото с обикновена метла.

Метенето на тротоари, дворове и тераси може да бъде лесно и дори приятно. 6. С ръчните и акумулаторни метачни машини Kärcher почистването става до 5 пъти по-бързо в сравнение с традиционната метла. Ръчните метачни машини събират прах, листа, пясък и дребни отпадъци без усилие – без навеждане, без прах и без умора. Благодарение на ергономичния дизайн и широката работна площ, всяка метачна машина Kärcher е идеална за поддръжка на чист двор, гараж, алея или тротоар през цялата година.

Максимално удобно почистване и изпразване.

Контейнерите за отпадъци на метачните машини Kärcher се свалят изключително лесно – просто хванете, повдигнете и изпразнете. Без контакт с мръсотията и без усилие. Така почистването остава бързо, хигиенично и напълно безпроблемно.