Почистване на неопренови костюми и сърф оборудване

След всяко каране на сърф или гмуркане е важно да почистите неопреновия си костюм и сърф екипировката възможно най-скоро. Солената вода и пясъкът могат да увредят материята и да съкратят живота на екипировката.

Когато на плажа няма подходящ източник на прясна вода, идеалното решение е мобилният уред за почистване с ниско налягане Kärcher OC 3. С него лесно отмивате солта и фините песъчинки направо на място — без да търсите маркуч или електричество. Така костюмът и сърфът ви остават чисти, свежи и готови за следващото приключение.