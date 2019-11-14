Пет съвета за чист дом с домашни любимци
Домашните любимци внасят живот в дома ви, но също така и определено количество мръсотия. Независимо дали става въпрос за това, че кучето ви оставя кал след себе си върху току-що измития под, котката ви разлива храна до купата си, или вашето морско свинче бяга в клетката си, разпръсквайки козина навсякъде. За да не разваляте радостта си от живота с животни, ето няколко полезни съвета за почистване.
Поддържане на клетките чисти:
Точно както поддържаме собствените си домове чисти, трябва редовно да премахваме мръсотията от зоните за живеене и хранене на нашите домашни любимци. Това означава:
- Почистване на клетки за птици с четка и топла вода - без дезинфектанти или почистващи препарати.
- Големи клетки могат да се почистват и с водоструйки.
- Просто измийте клетката за хамстери, морски свинчета и др. в банята.
- Бързо измийте купичките за храна след употреба или ги поставете в съдомиялната машина.
- Поставете вестници около купичките за храна на котки, кучета и т.н.
Козина навсякъде!
Кучета, котки или гризачи, всички те сменят козината си. Затова редовното почистване e от огромно значение. Ако не искате да изваждате прахосмукачката всеки път, защо не потърсите безжичната си акумулаторна метла? И за да предотвратите появата на толкова много косми по пода и мебелите си, трябва редовно да решите домашните си любимци.
Съвети за вашия дом
Всички тези съвети правят редовното почистване толкова по-лесно. Независимо дали кучето ви е вкарало мръсните си лапи в дома ви или котката ви е оставила следи на прозореца - намерете правилните решения по-долу:
За любителите на животни
Това са сценарии, познати на много любители на животни: Котка, която драска по стъклената врата, за да покаже че иска да бъде пусната навън, или куче, залепващо муцуната си на прозореца, за да гледа как катерица се катери на дърво отвън. Резултатът: Следи от лапи където и да погледнете.
Уредът за почистване на прозорци премахва ивици и отпечатъци от лапи от стъклените врати бързо и лесно. Просто напръскайте с препарата, отстранете замърсяванията с микрофибърна кърпа и почистете с уреда за прозорци.
Улови мръсотията
Независимо дали влизате от разходка, тренировка или сте играли фризби в парка: за да гарантирате, че вашето куче няма да внесе мръсотия в чистия ви дом, изтривалката за домашни любимци е практично решение.
- За мокри крака: Изтривалки в зоната на входа
- Кални лапи: Дръжте кърпа до вратата
- Вана за много мръсни лапи: Поставете всяка лапа във ваната или почистете с кърпа
Без следи от лапи
Не винаги може да попречите на своите пухкави любимци да внесат кал в дома ви. Ако не искате да изваждате мопа и кофата всеки път, когато видите няколко отпечатъка от мръсни лапи, какво ще кажете за парочистачка?
Тя загрява бързо и се превръща в парен моп само с едно щракване. Друго предимство на почистването с пара е, че не използва химикали и така вашите домашни любимци не са изложени на никакви почистващи препарати.