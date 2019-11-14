За любителите на животни

Това са сценарии, познати на много любители на животни: Котка, която драска по стъклената врата, за да покаже че иска да бъде пусната навън, или куче, залепващо муцуната си на прозореца, за да гледа как катерица се катери на дърво отвън. Резултатът: Следи от лапи където и да погледнете.

Уредът за почистване на прозорци премахва ивици и отпечатъци от лапи от стъклените врати бързо и лесно. Просто напръскайте с препарата, отстранете замърсяванията с микрофибърна кърпа и почистете с уреда за прозорци.