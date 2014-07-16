Почистване на тераси

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Почистване на тераси

Почистване на тераси – ефективни решения с водоструйки Керхер

Суверенни мощни машини – водоструйките на Керхер

Почистване на тераса след зима от мъх, прах и натрупана кал често е истинско предизвикателство. За щастие, водоструйките Kärcher от серията K 7 предлагат мощно и щадящо решение за всяка повърхност - от каменни плочи до дървени настилки. От практичната система за навиване на маркуча до стабилния гумен маркуч за високо налягане, тези уреди комбинират удобство и сила, за да премахнат дори най-упоритите замърсявания.

Всеки, който е опитвал да почисти терасата с обикновен градински маркуч или маркуч за миене на тераса, знае колко трудоемко и неефективно може да бъде това. Водоструйките Kärcher почистват бързо и прецизно с мощна струя вода под налягане - без излишни усилия и без губене на време.

За по-големи повърхности и равномерен резултат идеалният помощник е приспособлението T-Racer за ефективното почистване на тераси. Благодарение на регулируемите пропелери и дюзи под високо налягане, T-Racer се „плъзга“ по настилката, създавайки Hovercraft-ефект за щадящо и безпръсково почистване. Перфектен избор за почистване на фуги, плочки или каменни настилки на терасата - без да се намокрят стените и мебелите около нея.

Често задавани въпроси

След зимата често се натрупват прах, листа и мъх. Най-добрият начин е да използвате водоструйка Kärcher с подходящ накрайник, например T-Racer, който почиства равномерно без пръски и щади настилката.

За премахване на мъх използвайте почистващ препарат на Kärcher за каменни настилки. Комбинацията от препарат и водоструйка премахва мъха дълготрайно, без да уврежда повърхността.

Моделите от серията Kärcher K 7 и приставката T-Racer осигуряват идеално почистване на плочки, фуги и ръбове. За детайлно почистване може да използвате и твърда четка.

Да, но само на ниско налягане. Kärcher предлага модели с регулиране на налягането и специални накрайници, които почистват внимателно без да нараняват дървото.

Подходящи уреди и аксесоари

Водоструйки

Бързо, лесно и комфортно.

Приспособление за почистване на повърхности

Почистване на големи площи и ъгли без пръски.

Power твърда четка

Идеална за стълби и ръбове. Отстранява упоритите замърсявания.