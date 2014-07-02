Приспособление за под PS 40

Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане. Освобождава от упорито замърсяване най-различни повърхности мощно, надеждно и пестейки време. Идеален за стълби и ръбове. С интегриран чистач за отстраняване на мръсната вода.

Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане и чистач предлага многократно по-голям ефект от почистването на нормален ръчен скрубер. Мощният скрубер почиства надеждно и пестейки време упорито замърсяване от най-различни повърхности, благодарение на високото налягане. Мощният скрубер PS 40 е особено подходящ за почистване на стълби, тераси, фасади, гаражи, балкони, стени, пътища и подходи. Идеален е и за почистване на стълби и ръбове. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.

Характеристики и предимства
Три интегрирани дюзи за високо налягане
  • Отстраняване на упорити замърсявания от най-разнообразни повърхности
Интегрирано почистващо перо
  • Бързо почистване на остатъчната вода
Компактна форма
  • Идеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски
Мощно почистване с високо налягане
  • Отстраняване на упорити замърсявания от най-разнообразни повърхности
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
  • Много висок ефект от почистването в сравнение с нормална четка с дълга дръжка
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,018
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,197
Размери (Д х Ш х В) (мм) 744 x 303 x 759

Видео

Сфера на приложение
  • Стълби
  • Тераса
  • Фасада
  • Гараж
  • Каменни и оградни стени
  • Тераси
  • Пътеки
  • Входове на дворове, алеи