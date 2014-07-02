Приспособление за под PS 40
Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане. Освобождава от упорито замърсяване най-различни повърхности мощно, надеждно и пестейки време. Идеален за стълби и ръбове. С интегриран чистач за отстраняване на мръсната вода.
Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане и чистач предлага многократно по-голям ефект от почистването на нормален ръчен скрубер. Мощният скрубер почиства надеждно и пестейки време упорито замърсяване от най-различни повърхности, благодарение на високото налягане. Мощният скрубер PS 40 е особено подходящ за почистване на стълби, тераси, фасади, гаражи, балкони, стени, пътища и подходи. Идеален е и за почистване на стълби и ръбове. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.
Характеристики и предимства
Три интегрирани дюзи за високо налягане
- Отстраняване на упорити замърсявания от най-разнообразни повърхности
Интегрирано почистващо перо
- Бързо почистване на остатъчната вода
Компактна форма
- Идеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски
Мощно почистване с високо налягане
- Отстраняване на упорити замърсявания от най-разнообразни повърхности
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
- Много висок ефект от почистването в сравнение с нормална четка с дълга дръжка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,018
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,197
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|744 x 303 x 759
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
Сфера на приложение
- Стълби
- Тераса
- Фасада
- Гараж
- Каменни и оградни стени
- Тераси
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи