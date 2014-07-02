Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани дюзи за високо налягане и чистач предлага многократно по-голям ефект от почистването на нормален ръчен скрубер. Мощният скрубер почиства надеждно и пестейки време упорито замърсяване от най-различни повърхности, благодарение на високото налягане. Мощният скрубер PS 40 е особено подходящ за почистване на стълби, тераси, фасади, гаражи, балкони, стени, пътища и подходи. Идеален е и за почистване на стълби и ръбове. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.