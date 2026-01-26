T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности

Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.

Въртящото се рамо с две дюзи на приспособлението за почистване T 5 T-Racer е способно да премахва бързо и ефекгтивно замърсяванията върху големи външни площи. Ултра практично: Приспособлението може да се регулира така, че дюзата да е разположена на идеалното разстояние от повърхността, в зависимост от материала. Това означава, че твърдите повърхности, като камък и бетон, могат да се почистват също толкова ефективно, колкото и по-деликатните повърхности, като дърво. В резултат на това T5 T-Racer почиства за около половината от времето, необходимо на стандартния струйник. Нещо повече, корпуса защитава надеждно оператора и околната среда от пръскане на вода, а „ефектът на ховъркрафт“ прави маневрирането по-просто от всякога. Дори вертикалните повърхности, като гаражните врати, могат да бъдат почистени ефективно благодарение на ергономичната дръжка. Подходящи за водоструйки от K 2 до K 7.

Характеристики и предимства
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Две ротиращи плоски струйни дюзи
Две ротиращи плоски струйни дюзи
Отлична производителност - идеално за почистване на по-големи площи.
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Защита срещу пръскане
Защита срещу пръскане
Почистване без пръски.
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Регулиране на височината
Регулиране на височината
Регулирането на разстоянието на дюзата позволява да се почистват редица различни повърхности. Почистване на деликатни и неделикатни повърхности като дърво и камък.
Ръкохватка
  • Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
  • Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,406
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,386
Размери (Д х Ш х В) (мм) 708 x 280 x 995
Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Тераса
  • Гаражни врати
  • Входове на дворове, алеи
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
