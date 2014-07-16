Покрити с мъх тротоарни плочи – ефективно почистване с водоструйка Kärcher

Нашият практически опит показва как най-ефективно се извършва почистване на тротоарни плочи с водоструйка Kärcher и какви важни стъпки трябва да се спазват, за да се постигнат отлични резултати без увреждане на повърхностите.

С помощта на специални аксесоари за водоструйки уредите на Kärcher се превръщат в истински мултифункционални системи – подходящи не само за премахване на мъх от плочки и фуги, но и за абразивно струйно почистване, почистване на тераси, алеи, тръби или дори за изпомпване на езера. С правилната дюза можете да премахнете дори упорити замърсявания от бетон, камък и настилки около къщата.

При работа с водоструйка е важно да знаете, че ударното налягане е най-силно непосредствено пред дюзата. Това означава, че за упорит мъх и замърсявания по тротоарните плочи трябва да се почиства от малко разстояние, докато при чувствителни или гладки повърхности – от по-голямо, за да се избегнат повреди.

Тъй като мъхът прониква дълбоко във фугите между плочките, най-доброто решение е използването на ротационна дюза Kärcher. Тя създава мощна ротационна водна струя, която комбинира силата на концентрираната насочена струя с покривната ефективност на плоската струя. По този начин премахването на мъх от тротоар и каменни настилки става бързо и безопасно.

За най-добри резултати дръжте дюзата под ъгъл, почти перпендикулярен на повърхността, и се движете бавно – от единия край на плочата към другия, на около 20–30 см разстояние.

Защитата срещу пръскане Керхер предпазва потребителя от връщаща се вода и осигурява комфортно и чисто почистване.