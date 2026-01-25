Други решения за почистване
Независимо дали става въпрос за еднодискови и полиращи машини за поддръжка на твърди повърхности или решения за много взискателни задачи за почистване, като например на стълби или ескалатори: другите ни решения за почистване.
Еднодискови машини
Независимо дали твърди повърхности или текстилни подови настилки: при Керхер ще намерите подходящата еднодискова машина. Ние предлагаме уреди за всички специални и универсални дейности.
Машини за почистване на стълби / ескалатори
Страхотно бързо страхотно чисто: Системите за почистване на стълби и ескалатори на Керхер постигат за кратко време блестящи резултати на ескалатори и за подвижни пътеки, както и на стълбища и первази.