Professional
Високо налягане
Бързо, ефективно, задълбочено и пестене на ресурси: почистването под високо налягане, в комбинация с перфектно координирани почистващи препарати, също е впечатляващо в случай на много взискателни задачи за почистване.
Повърхност
Екологичните продукти за ръчно почистване гарантират максимална и бърза мощност на почистване, но която все още е нежна на повърхностите, за всички типични замърсявания.
Под
Благодарение на голямата си ефективност, почистващите препарати Kärcher FloorPro гарантират лесно и лесно почистване на пода. В същото време почистващите машини и повърхностите са оптимално защитени.
Мокети
Линията CarpetPro с иновативна технология iCapsol е идеална за нежното и ефективно почистване на текстилните повърхности, намалява времето за сушене и предотвратява повторното замърсяване.
Части
Високо ефективно почистващо средство за части, специално разработено за екстремни изисквания в индустрията за мощно почистване, защита на повърхността и елиминиране на остатъци преди нанасяне на покритие или окончателно сглобяване.
Вода
За безпроблемна работа на системите и добри резултати, ние предлагаме изпитани химикали за третиране - оптимизирани за всяка специална употреба и тип система.
Превозни средства
Икономични, прецизно координирани и задълбочени, дори с трудни контури на превозното средство: нашите автомобилиPro продуктите са впечатляващи в комбинация с нашата концепция за аромат на Pine Active и гарантират оптимални резултати.
Резервоари/контейнети
С решения, индивидуално приспособени към изискванията на нашите клиенти и оптимална производителност, нашата серия TankPro е впечатляваща за почистване на резервоарни и контейнерни системи.
Санитария
Ефективни почистващи препарати за санитарни повърхности и тоалетни. За надеждното отстраняване на замърсявания, остатъци от вар и мазнини при поддръжка и дълбоко почистване.