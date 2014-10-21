Professional

Kärcher Високо налягане

Високо налягане

Бързо, ефективно, задълбочено и пестене на ресурси: почистването под високо налягане, в комбинация с перфектно координирани почистващи препарати, също е впечатляващо в случай на много взискателни задачи за почистване.

Kärcher Повърхност

Повърхност

Екологичните продукти за ръчно почистване гарантират максимална и бърза мощност на почистване, но която все още е нежна на повърхностите, за всички типични замърсявания.

Kärcher Под

Под

Благодарение на голямата си ефективност, почистващите препарати Kärcher FloorPro гарантират лесно и лесно почистване на пода. В същото време почистващите машини и повърхностите са оптимално защитени.

Kärcher Мокети

Мокети

Линията CarpetPro с иновативна технология iCapsol е идеална за нежното и ефективно почистване на текстилните повърхности, намалява времето за сушене и предотвратява повторното замърсяване.

Kärcher Части

Части

Високо ефективно почистващо средство за части, специално разработено за екстремни изисквания в индустрията за мощно почистване, защита на повърхността и елиминиране на остатъци преди нанасяне на покритие или окончателно сглобяване.

Kärcher Вода

Вода

За безпроблемна работа на системите и добри резултати, ние предлагаме изпитани химикали за третиране - оптимизирани за всяка специална употреба и тип система.

Kärcher Превозни средства

Превозни средства

Икономични, прецизно координирани и задълбочени, дори с трудни контури на превозното средство: нашите автомобилиPro продуктите са впечатляващи в комбинация с нашата концепция за аромат на Pine Active и гарантират оптимални резултати.

Kärcher Резервоари/контейнети

Резервоари/контейнети

С решения, индивидуално приспособени към изискванията на нашите клиенти и оптимална производителност, нашата серия TankPro е впечатляваща за почистване на резервоарни и контейнерни системи.

Kärcher Санитария

Санитария

Ефективни почистващи препарати за санитарни повърхности и тоалетни. За надеждното отстраняване на замърсявания, остатъци от вар и мазнини при поддръжка и дълбоко почистване.

