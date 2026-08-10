Вода
За безпроблемна работа на системите и добри резултати, ние предлагаме изпитани химикали за третиране - оптимизирани за всяка специална употреба и тип система.
Рециклиране на отпадъчни води
Kärcher осигурява подходящи химикали за третиране за постоянна и безпроблемна работа на системите и отлични резултати от пречистването. Продуктите подпомагат образуването на люспи, които могат да бъдат филтрирани лесно и намаляват количеството на бактериите в обработената регенерирана вода.
Пречистване на питейна вода
Продуктите от Kärcher поддържат процеса на обработка на WPC системи. Те подобряват качеството на суровата вода, удължават продължителността на живота на мембраните и предотвратяват връщането на бактериите в пречистената питейна вода.