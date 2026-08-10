Вода

За безпроблемна работа на системите и добри резултати, ние предлагаме изпитани химикали за третиране - оптимизирани за всяка специална употреба и тип система.

Kärcher Рециклиране на отпадъчни води

Рециклиране на отпадъчни води

Kärcher осигурява подходящи химикали за третиране за постоянна и безпроблемна работа на системите и отлични резултати от пречистването. Продуктите подпомагат образуването на люспи, които могат да бъдат филтрирани лесно и намаляват количеството на бактериите в обработената регенерирана вода.

Към продуктите
Kärcher Пречистване на питейна вода

Пречистване на питейна вода

Продуктите от Kärcher поддържат процеса на обработка на WPC системи. Те подобряват качеството на суровата вода, удължават продължителността на живота на мембраните и предотвратяват връщането на бактериите в пречистената питейна вода.

Към продуктите
Alfred Kärcher GmbH