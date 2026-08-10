Kärcher осигурява подходящи химикали за третиране за постоянна и безпроблемна работа на системите и отлични резултати от пречистването. Продуктите подпомагат образуването на люспи, които могат да бъдат филтрирани лесно и намаляват количеството на бактериите в обработената регенерирана вода.