Под

Благодарение на голямата си ефективност, почистващите препарати Kärcher FloorPro гарантират лесно и лесно почистване на пода. В същото време почистващите машини и повърхностите са оптимално защитени.

Kärcher Отстраняване на петна

Отстраняване на петна

Kärcher Препарати за ежедневно почистване

Препарати за ежедневно почистване

Може да се използва навсякъде; за поддържащо почистване на всички устойчиви на вода твърди и еластични подове; изключително икономичен; почистване без ивици; много слабо пяне; надеждно разтваря замърсяване с масло, мазнини и минерали; изсъхва бързо

Kärcher Междинно почистване и поддръжка/спрей препарати

Междинно почистване и поддръжка/спрей препарати

Почистване и запечатване в едно; премахва следи от стъпки; създава филм за запечатване с високо покритие; против подхлъзване; мръсотия-репелент; абразия доказателство

Kärcher Основно почистване

Основно почистване

Мощно дълбоко почистване; силно замърсяване; премахва дори упоритите остатъци; високоефективен; лесно отстраняване на восък и др .; слабо пяне; природосъобразен; свеж аромат

Kärcher Препарати за поддръжка

Препарати за поддръжка

Средство за грижа и защита на твърди и еластични подови настилки; Отлично покритие, адхезия, устойчивост на приплъзване и устойчивост на износване; повишена устойчивост; противоплъзгащо, замърсяващо, устойчиво на износване; подът е по-твърд и по-устойчив на износване

Alfred Kärcher GmbH