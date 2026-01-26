Под
Благодарение на голямата си ефективност, почистващите препарати Kärcher FloorPro гарантират лесно и лесно почистване на пода. В същото време почистващите машини и повърхностите са оптимално защитени.
Отстраняване на петна
Препарати за ежедневно почистване
Може да се използва навсякъде; за поддържащо почистване на всички устойчиви на вода твърди и еластични подове; изключително икономичен; почистване без ивици; много слабо пяне; надеждно разтваря замърсяване с масло, мазнини и минерали; изсъхва бързо
Междинно почистване и поддръжка/спрей препарати
Почистване и запечатване в едно; премахва следи от стъпки; създава филм за запечатване с високо покритие; против подхлъзване; мръсотия-репелент; абразия доказателство
Основно почистване
Мощно дълбоко почистване; силно замърсяване; премахва дори упоритите остатъци; високоефективен; лесно отстраняване на восък и др .; слабо пяне; природосъобразен; свеж аромат
Препарати за поддръжка
Средство за грижа и защита на твърди и еластични подови настилки; Отлично покритие, адхезия, устойчивост на приплъзване и устойчивост на износване; повишена устойчивост; противоплъзгащо, замърсяващо, устойчиво на износване; подът е по-твърд и по-устойчив на износване