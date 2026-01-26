Може да се използва навсякъде; за поддържащо почистване на всички устойчиви на вода твърди и еластични подове; изключително икономичен; почистване без ивици; много слабо пяне; надеждно разтваря замърсяване с масло, мазнини и минерали; изсъхва бързо