eco!Booster 180

Идеален за деликатни повърхности – eco!Booster осигурява 50% по-висока производителност на почистване от стандартния струйник на Kärcher, спестяваща вода, енергия и време.

Ефикасното и цялостно почистване на деликатни повърхности никога не е било толкова лесно, бързо или икономично. С 50% по-висока производителност на почистване и същата консумация на ресурси, eco!Booster предлага 50% по-висока водна и енергийна ефективност в сравнение със стандартен струйник. Това прави почистването много цялостно и бързо, като същевременно спестява време, вода и енергия. Благодарение на много равномерното почистване мръсотията се отстранява наистина ефективно и дори деликатни материали като боядисани повърхности или дърво могат да се почистват без притеснение. С премахването на приставката от струйника можете да се справите с упорити замърсявания. eco!Booster 180 е подходящ за всички водоструйки Kärcher клас 7.

Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на водата*
  • Спестява вода.
50% по-висока ефективност на енергия*
  • Спестява енергия.
Подвижна приставка
  • Гъвкав за използване и съхранение.
Отстраняване на приставката с една ръка с помощта на бутони за освобождаване
  • Лесно и удобно разглобяване.
Изключително разнообразни приложения
  • Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Съвместим с всички водоструйки Kärcher от клас K 7
  • Перфектен за последващ ъпгрейд.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,365
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,482
Размери (Д х Ш х В) (мм) 615 x 108 x 51

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0). /
* Въз основа на 50 % по-голяма повърхност, която може да бъде почистена със същото количество енергия и вода в сравнение с плоската струя.

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Огради
  • Площи около дома и градината