eco!Booster 180
Идеален за деликатни повърхности – eco!Booster осигурява 50% по-висока производителност на почистване от стандартния струйник на Kärcher, спестяваща вода, енергия и време.
Ефикасното и цялостно почистване на деликатни повърхности никога не е било толкова лесно, бързо или икономично. С 50% по-висока производителност на почистване и същата консумация на ресурси, eco!Booster предлага 50% по-висока водна и енергийна ефективност в сравнение със стандартен струйник. Това прави почистването много цялостно и бързо, като същевременно спестява време, вода и енергия. Благодарение на много равномерното почистване мръсотията се отстранява наистина ефективно и дори деликатни материали като боядисани повърхности или дърво могат да се почистват без притеснение. С премахването на приставката от струйника можете да се справите с упорити замърсявания. eco!Booster 180 е подходящ за всички водоструйки Kärcher клас 7.
Характеристики и предимства
50% по-висока ефективност на водата*
- Спестява вода.
50% по-висока ефективност на енергия*
- Спестява енергия.
Подвижна приставка
- Гъвкав за използване и съхранение.
Отстраняване на приставката с една ръка с помощта на бутони за освобождаване
- Лесно и удобно разглобяване.
Изключително разнообразни приложения
- Особено подходяща за деликатни повърхности като боя или дърво.
Съвместим с всички водоструйки Kärcher от клас K 7
- Перфектен за последващ ъпгрейд.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,365
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,482
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|615 x 108 x 51
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0). /
* Въз основа на 50 % по-голяма повърхност, която може да бъде почистена със същото количество енергия и вода в сравнение с плоската струя.
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Огради
- Площи около дома и градината