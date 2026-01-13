Маркучи
Градинските маркучи на Kärcher впечатляват със здравина, гъвкавост и устойчивост на прегъване, както и с оптималната си функционалност и лесното боравене. Освен това: много от нашите маркучи се предлагат като практични комплекти готови за употреба.
Напояване с грижа за здравето - без пластификатори
Градински маркучи Kärcher
Качествените маркучи на Kärcher са без опасни за здравето пластификатори. Те убеждават със здравина, гъвкавост и устойчивост на прегъване, както и чрез оптимална функционалност и боравене.
Отговорен избор на материали
Kärcher отдава голямо значение на избора на материали, внимава за отговорност към околната среда и предотвратява употребата на натоварващи здравето и околната среда вещества като фталати и тежки метали. Маркучите Kärcher се отличават освен това с гъвкавост и устойчивост на прегъване.
Снабдяване с вода за устройства
Комплект маркучи за водоструйки
Свържете и започнете! Комплектът маркучи включва всички необходими аксесоари за снабдяване с вода на водоструйка. Включва 10 м маркуч PrimoFlex® (1/2"), адаптер за кран G3/4 и два конектора за маркуч – единият от които има Aqua Stop. Комплектът маркучи е подходящ и като захранващ маркуч за други устройства, като например уреда за почистване на външни настилки PCL, и за напояване на градината.
Вярваме в качеството
Kärcher поставя високи стандарти за качество на своите продукти. Въпреки това, ако вашият градински маркуч Kärcher се повреди поради дефект в материала или производството, имате право на безплатно отстраняване на дефекта в рамките на гаранционния срок. В зависимост от модела на градинския маркуч Kärcher, гаранционният срок е между 12 и 18 години:
PrimoFlex®: 12 години
Performance Plus: 15 години
Performance Premium: 18 години
Промените в цвета на вашия градински маркуч Kärcher са изрично изключени от гаранцията. Прилагат се и гаранционните условия, издадени от нашите търговски дружества. В гаранционните условия ще намерите подробности за съдържанието на гаранцията, географския обхват на гаранционното покритие и името и адреса на гаранта. Разбира се, предоставената гаранция не засяга вашите законови права по отношение на продавача на продукта.