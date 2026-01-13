Вярваме в качеството

Kärcher поставя високи стандарти за качество на своите продукти. Въпреки това, ако вашият градински маркуч Kärcher се повреди поради дефект в материала или производството, имате право на безплатно отстраняване на дефекта в рамките на гаранционния срок. В зависимост от модела на градинския маркуч Kärcher, гаранционният срок е между 12 и 18 години:

PrimoFlex®: 12 години

Performance Plus: 15 години

Performance Premium: 18 години

Промените в цвета на вашия градински маркуч Kärcher са изрично изключени от гаранцията. Прилагат се и гаранционните условия, издадени от нашите търговски дружества. В гаранционните условия ще намерите подробности за съдържанието на гаранцията, географския обхват на гаранционното покритие и името и адреса на гаранта. Разбира се, предоставената гаранция не засяга вашите законови права по отношение на продавача на продукта.