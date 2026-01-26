PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности
Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.
Мощният скрубер PS 30 осигурява изключителни резултати от почистване на различни повърхности. Това се извършва от три дюзи за високо налягане, които разхлабват дори най-упоритите замърсявания. Това прави PS 30 идеалното средство за надеждно почистване на малки и средни площи, като стълби и ръбове. Главата на четката може да се завърти на 360 ° за почистване на труднодостъпни места. Замърсяванията от всички гладки повърхности могат да се избършат с вградената лента. Това премахва излишната мръсна вода бързо и прави повърхностите готови за използване отново. Тази комбинация от струя за високо налягане и ръчен натиск на четката, с получените резултати от почистване, превъзхожда всички стандартни скрубери и може да се комбинира с всички водоструйки на Kärcher от клас K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
Три интегрирани дюзи за високо наляганеМощно почистване с високо налягане за изключителни резултати.
Вградено сменяема пластина за почистванеБързо отстраняване на мръсна вода със сменяемия нож за чистачки.
Глава на четката, която може да се завърти на 360 °Прави лесно достъпните дори труднодостъпни зони.
Пръстен за четина
- Защита срещу пръскаща вода.
Компактна форма
- Удобна, компактна форма опростява почистването на ъгли и ръбове без пръски.
Мощно почистване с високо налягане
- Упоритите замърсявания се отстраняват надеждно от различни повърхности.
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
- Превъзходни показатели за почистване в сравнение с конвенционалните почистващи препарати.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,906
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,196
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|744 x 293 x 769
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Стълби
- Тераса
- Гараж
- Каменни и оградни стени
- Тераси
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи