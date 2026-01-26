PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности

Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.

Мощният скрубер PS 30 осигурява изключителни резултати от почистване на различни повърхности. Това се извършва от три дюзи за високо налягане, които разхлабват дори най-упоритите замърсявания. Това прави PS 30 идеалното средство за надеждно почистване на малки и средни площи, като стълби и ръбове. Главата на четката може да се завърти на 360 ° за почистване на труднодостъпни места. Замърсяванията от всички гладки повърхности могат да се избършат с вградената лента. Това премахва излишната мръсна вода бързо и прави повърхностите готови за използване отново. Тази комбинация от струя за високо налягане и ръчен натиск на четката, с получените резултати от почистване, превъзхожда всички стандартни скрубери и може да се комбинира с всички водоструйки на Kärcher от клас K 2 до K 7.

Характеристики и предимства
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности: Три интегрирани дюзи за високо налягане
Три интегрирани дюзи за високо налягане
Мощно почистване с високо налягане за изключителни резултати.
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности: Вградено сменяема пластина за почистване
Вградено сменяема пластина за почистване
Бързо отстраняване на мръсна вода със сменяемия нож за чистачки.
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности: Глава на четката, която може да се завърти на 360 °
Глава на четката, която може да се завърти на 360 °
Прави лесно достъпните дори труднодостъпни зони.
Пръстен за четина
  • Защита срещу пръскаща вода.
Компактна форма
  • Удобна, компактна форма опростява почистването на ъгли и ръбове без пръски.
Мощно почистване с високо налягане
  • Упоритите замърсявания се отстраняват надеждно от различни повърхности.
Комбинация от струя с високо налягане и ръчен натиск с четка
  • Превъзходни показатели за почистване в сравнение с конвенционалните почистващи препарати.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,906
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,196
Размери (Д х Ш х В) (мм) 744 x 293 x 769

Видео

Сфера на приложение
  • Стълби
  • Тераса
  • Гараж
  • Каменни и оградни стени
  • Тераси
  • Пътеки
  • Входове на дворове, алеи