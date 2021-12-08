Почистване на листа: Пет съвета за всеки сезон
Повечето дървета и храсти губят листата си през есента, което поставя въпроса кога е най-подходящо да се премахнат листата от тротоари, алеи, тревни площи и градини. Метенето с гребло и метла може да бъде много досадно, особено при по-големи площи. За собствениците на градини има полезни съвети, които помагат за бързо и ефективно почистване на листата от различни зони, като същевременно спестяват време и усилия.
Съвет 1: Кога и къде трябва да изчистите листата?
Почистването на листата е важно както от практична, така и от законова гледна точка. В много региони собствениците на имоти имат задължението да премахват листата от тротоари и алеи, подобно на изискванията за почистване на сняг и лед. Листата трябва да се почистват редовно, за да се предотврати рискът от подхлъзване на минувачите. Особено важно е листата да не остават на улиците през есента, за да не се влошава спирачният път на превозните средства.
В градината обаче ситуацията е различна. Листата под дърветата и живия плет не трябва да се почистват веднага, тъй като те осигуряват естествена защита за дребни животни като таралежи и насекоми през зимата. Освен това, листата служат като естествен мулч, който предпазва растенията от измръзване и обогатява почвата с хранителни вещества. Важно е обаче листата да не се натрупват твърде плътно, за да не блокират достъпа на въздух до почвата. Ако има опасност есенните ветрове да разнесат листата, те могат да се покрият с клони от иглолистна дървесина, а през пролетта това покривало се отстранява.
Особено внимание се обръща на тревните площи в градината. За да се поддържа здрава и красива морава, листата трябва да се премахват, защото в противен случай могат да се появят жълти петна поради липсата на достатъчно слънчева светлина. Това може да се направи с косачка за трева, в зависимост от дебелината на листния слой, но този метод не е особено щадящ към животните. По-добър избор са греблото или уред за издухване на листа или уред за събиране и издухване на листа, които улесняват почистването и спестяват усилия.
Съвет 2: Почистване на листа с уред за издухване на листа
Метенето на листа с гребло или метла често изисква много време и усилия. За по-бързо и лесно премахване на листата от тротоари, улици и тревни площи все повече хора избират уредите за издухване на листа. Силният въздушен поток на тези устройства помага ефективно да се съберат листата в купчина и позволява почистване дори на труднодостъпни места като цветни лехи или мулчирани зони.
Акумулаторните уреди за издухване на листа от Kärcher събират листата бързо и без усилие. Допълнителният скрапер разрохва упорити мокри листа и плътна мръсотия, улеснявайки почистването. Моделът LBL 4 разполага с две степени на скорост, което позволява деликатно премахване на листата от чакъл, както и по-мощно почистване на тротоари и морава. Благодарение на подвижната тръба за издухване уредите на Kärcher се прибират компактно, спестявайки място за съхранение.
Умна комбинация: уреди за издухване на листа и уреди за събиране на листа
За всеки, който трябва да премахне листа от по-големи площи и цени ефективна помощ при разчистване на двора и градината, уред за издухване на листа и уред за събиране на листа на Kärcher с акумулаторна батерия са отличен избор. С функцията за засмукване и големия обем на чувала за събиране те значително улесняват почистването на листата. Модулните аксесоари позволяват да се намали теглото на устройството, както е при уреда BLV 36-240 Battery, който комбинира издухване и събиране на листа. Скоростта на работа може да се регулира плавно, което позволява внимателно отстраняване на листа от чувствителни места като чакъл или алпинеум. Подвижните водещи колела правят работата по-удобна при по-големи площи, а при нужда листата могат да се нарязват с колелото за раздробяване, което спомага за по-лесното им изхвърляне или компостиране.
Повече от метене на листа: универсален уред за издухване на листа и уред за събиране на листа
След като листата бъдат премахнати през есента, уредите за събиране и издухване на листа не спират да бъдат полезни. Те могат да се използват целогодишно в двора, градината и около къщата за различни задачи. Например,
тези уреди са идеални за издухване и изсмукване на изрезки от храсти и жив плет
за събиране на отстранени плевели по време на плевене
помагат да се съберат останалите изрезки след косенето на тревата
могат ефективно да издухват и събират натрупаната мръсотия в по-тесни пространства като вътрешни дворове и гаражи
удобни за премахване на увехнали листа и цветове от цветни лехи, осигурявайки чист и подреден вид на градината.
Важна информация
- Преди да използвате уредите за издухване на листа, е важно да се запознаете с регионалните разпоредби за защита от шум, за да избегнете да дразните съседите.
-
Също така, трябва да внимавате какво всъщност засмуквате с уреда, тъй като изсмукването на груби клонки, пръст от цветни лехи или мокри листа може да доведе до блокиране или повреда на устройството. Спазването на тези препоръки гарантира по-дълъг живот на уредите и безпроблемна работа.
Съвет 3: Метене на листа в по-големи площи с метачна машина
Метенето на листа с четки и гребла изисква събиране на листата накуп, но често есенният вятър разпръсква купчините отново, което забавя процеса. Затова най-доброто решение е да метете и събирате листата едновременно с помощта на метачна машина. Тези устройства са особено подходящи за павирани площи като тротоари, алеи и улици, където бързо и ефективно отстраняват листа и мръсотия без необходимостта да се навеждате. Регулируемата по височина дръжка и лесното бутане правят работата комфортна, а големият контейнер за отпадъци осигурява достатъчно място и лесно изпразване.
В зависимост от модела, една или две странични четки могат да се монтират без да са необходими инструменти. Това позволява почистване на ръбове, пукнатини и труднодостъпни ъгли. Например, ръчната метачна машина S 4 Twin 2-в-1 се справя дори с мокри листа благодарение на по-твърдия косъм на страничните четки, което улеснява почистването дори на влажни повърхности.
Метачните машини се използват целогодишно – не само за метене на листа, но и за премахване на песъчинки през зимата, както и за почистване на прашец и цветен прашец през пролетта. След като работата е приключила, сгъваемата дръжка позволява компактно прибиране на машината, спестявайки място в навес, гараж или мазе.
Съвет 4: Премахване на листа от улуци и тръби
Всеки собственик на къща с дървета в близост знае колко бързо листата, малките клони и мръсотията се натрупват в улуците и водосточните тръби, особено през есента. Редовното почистване на тези замърсявания е от ключово значение, за да се осигури правилно оттичане на дъждовната вода и да се предотвратят повреди по фасадата и основите на сградата. Когато мръсотията и натрупванията са вече втвърдени, отстраняването им става трудоемко и времеемко, а работата на стълба изисква допълнително внимание и безопасност.
С комплекта за почистване на улуци и тръби на Kärcher почистването може да бъде ефективно и безпроблемно. Той е съвместим с водоструйки Kärcher и позволява почистване на улуците без необходимост от често местене на стълбата. Дюзата за почистване се придвижва сама по улука благодарение на силата на високото налягане, а две дюзи под шейната измиват и повдигат мръсотията назад. С маркуч с дължина 20 метра лесно достигате до труднодостъпни места, което прави почистването по-безопасно и по-удобно.
След кратко преоборудване комплектът може да се използва и за отпушване на водосточните тръби и тръбите за отпадни води. Вместо шейна, тук се прилага специална дюза за почистване на тръби, която чрез обратната сила на водната струя премахва запушвания от листа и други отлагания. За безопасна работа маркучът на комплекта има червена маркировка, която трябва винаги да бъде видима, за да се избегнат опасности от пръскане на вода или от въртящия се маркуч под високо налягане. По този начин почистването е не само ефективно, но и безопасно.
Съвет: Почистване на светлинни шахти и дренажни канали
С течение на времето листата и насипната мръсотия се натрупват не само в улуците, но и в светлинните шахти и дренажните канали около къщата. За да се предотвратят запушвания и да се осигури правилното оттичане на водата, тези зони също трябва да се почистват редовно. Както сухата, така и мократа мръсотия могат да бъдат лесно и бързо отстранени с помощта на сухо/мокро смукачка. Много от тези устройства разполагат и с функция за продухване, което ги прави изключително практични при почистване на труднодостъпни места около дома и градината.
Съвет 5: Къде трябва да отидат листата? Правилно изхвърляне
С помощта на уреди за издухване и събиране на листа, както и на метачни машини, метенето и събирането на листа става значително по-лесно. Но какво да правите с листата, ако нямате собствена компостна купчина? Малки количества листа и зелени отпадъци могат да се изхвърлят в коша за органични отпадъци, но през есента, особено на парцели с много дървета, тези кошове бързо се пълнят. В някои общини се предоставят специални чували или кошници, които се поставят край пътя за извозване на градински отпадъци. Ако такъв вариант липсва, винаги можете да занесете листата до най-близкия център за рециклиране или пункт за събиране на градински отпадъци.
Важно е да знаете, че изгарянето на листа и градински изрезки е забранено или ограничено в много райони поради замърсяване на въздуха и дим, който се отделя при горенето. Изсъхналите листа съдържат достатъчно влага, която при изгаряне води до отделяне на неприятни миризми и фин прах. Затова избягвайте изхвърлянето им в битовите отпадъци и никога не ги поставяйте в кошчетата за рециклиране или общия боклук, защото те може да не бъдат извозени правилно. Вместо това използвайте специални торби за листа, отнесете ги до център за рециклиране или направете собствена компостна купчина, която освен че помага за опазването на околната среда, може да служи и като естествен подслон за таралежи и други полезни животни през зимата.