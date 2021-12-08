Съвет 1: Кога и къде трябва да изчистите листата?

Почистването на листата е важно както от практична, така и от законова гледна точка. В много региони собствениците на имоти имат задължението да премахват листата от тротоари и алеи, подобно на изискванията за почистване на сняг и лед. Листата трябва да се почистват редовно, за да се предотврати рискът от подхлъзване на минувачите. Особено важно е листата да не остават на улиците през есента, за да не се влошава спирачният път на превозните средства.

В градината обаче ситуацията е различна. Листата под дърветата и живия плет не трябва да се почистват веднага, тъй като те осигуряват естествена защита за дребни животни като таралежи и насекоми през зимата. Освен това, листата служат като естествен мулч, който предпазва растенията от измръзване и обогатява почвата с хранителни вещества. Важно е обаче листата да не се натрупват твърде плътно, за да не блокират достъпа на въздух до почвата. Ако има опасност есенните ветрове да разнесат листата, те могат да се покрият с клони от иглолистна дървесина, а през пролетта това покривало се отстранява.

Особено внимание се обръща на тревните площи в градината. За да се поддържа здрава и красива морава, листата трябва да се премахват, защото в противен случай могат да се появят жълти петна поради липсата на достатъчно слънчева светлина. Това може да се направи с косачка за трева, в зависимост от дебелината на листния слой, но този метод не е особено щадящ към животните. По-добър избор са греблото или уред за издухване на листа или уред за събиране и издухване на листа, които улесняват почистването и спестяват усилия.