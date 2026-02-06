BLV 36-240 Battery

Мощния акумулаторен уред за издухване и събиране на листа BLV 36-240 Battery разполага с максимална скорост на въздуха до 240 km/h, с функциите събиране, издухване и мулчиране.

Падналите мокри листа, трева и остатъци от жив плет обикновено се залепят на земята като тапет, а остатъците от влажни растения трудно се изчистват, особено от ъглите. За почистването на тази мръсотия обикновено е нужен цял екип или акумулаторния уред за издухване на листа BLV 36-240 Battery, който може сам да се справи с тази задача. С изключителната си мощност и скорост на въздушния поток до 770 m³/h, уреда за издухване и събиране премахва дори влажните градински отпадъци. Чрез настройването на оборотите може да избираме между максимална мощност и максимално време за работа на акумулаторната батерия. Лоста за избор на режим на работа, позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. В режим на събиране се използва голямата торба, в която се събират вече нарязаните отпадъци. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което прави работата лесна и ефективна. Тръбите за засмукване и издухване могат да бъдат отстранени отделно. В комплекта не е включена батерия.

Характеристики и предимства
Акумулаторен уред за издухване и изсмукване на листа BLV 36-240 Battery: Тръбите за засмукване и издухване могат да бъдат отстранени отделно
Акумулаторен уред за издухване и изсмукване на листа BLV 36-240 Battery: Настройка на оборотите
Акумулаторен уред за издухване и изсмукване на листа BLV 36-240 Battery: Лост за избор на режим
Захват с две ръце
Подвижни водещи колела
Торба с обем 45 литра
Метално колело за раздробяване
Безчетков мотор
Подвижна плоска дюза
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Задвижване Безчетков мотор
Турбо функция не
Настройка на скоростта Да
Ниво на силата на звука (дБ(А)) 104
Скорост на въздуха в режим издухване (км/ч) макс. 240
Скорост на въздуха в режим изсмукване (км/ч) макс. 130
Обем на торбата (л) 45
Напрежение (В) 36
Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим издухване (м²) макс. 1100 (5,0 Ah)
Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим изсмукване (л) макс. 150 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 20 (5,0 Ah)
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,625
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,71
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1290 x 230 x 380

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Подвижна плоска дюза
  • Торба за събиране на трева
  • Подвижни водещи колела
  • Раменен колан
Акумулаторен уред за издухване и изсмукване на листа BLV 36-240 Battery

Видео

Сфера на приложение
  • Отстранява листа около къщата
  • Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
  • Пътеки около къщата
  • Площи около дома и градината
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията