BLV 36-240 Battery
Мощния акумулаторен уред за издухване и събиране на листа BLV 36-240 Battery разполага с максимална скорост на въздуха до 240 km/h, с функциите събиране, издухване и мулчиране.
Падналите мокри листа, трева и остатъци от жив плет обикновено се залепят на земята като тапет, а остатъците от влажни растения трудно се изчистват, особено от ъглите. За почистването на тази мръсотия обикновено е нужен цял екип или акумулаторния уред за издухване на листа BLV 36-240 Battery, който може сам да се справи с тази задача. С изключителната си мощност и скорост на въздушния поток до 770 m³/h, уреда за издухване и събиране премахва дори влажните градински отпадъци. Чрез настройването на оборотите може да избираме между максимална мощност и максимално време за работа на акумулаторната батерия. Лоста за избор на режим на работа, позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. В режим на събиране се използва голямата торба, в която се събират вече нарязаните отпадъци. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което прави работата лесна и ефективна. Тръбите за засмукване и издухване могат да бъдат отстранени отделно. В комплекта не е включена батерия.
Характеристики и предимства
Тръбите за засмукване и издухване могат да бъдат отстранени отделно
Настройка на оборотите
Лост за избор на режим
Захват с две ръце
Подвижни водещи колела
Торба с обем 45 литра
Метално колело за раздробяване
Безчетков мотор
Подвижна плоска дюза
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Турбо функция
|не
|Настройка на скоростта
|Да
|Ниво на силата на звука (дБ(А))
|104
|Скорост на въздуха в режим издухване (км/ч)
|макс. 240
|Скорост на въздуха в режим изсмукване (км/ч)
|макс. 130
|Обем на торбата (л)
|45
|Напрежение (В)
|36
|Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим издухване (м²)
|макс. 1100 (5,0 Ah)
|Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим изсмукване (л)
|макс. 150 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 20 (5,0 Ah)
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,625
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,71
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1290 x 230 x 380
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Подвижна плоска дюза
- Торба за събиране на трева
- Подвижни водещи колела
- Раменен колан
Видео
Сфера на приложение
- Отстранява листа около къщата
- Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
- Пътеки около къщата
- Площи около дома и градината