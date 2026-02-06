Падналите мокри листа, трева и остатъци от жив плет обикновено се залепят на земята като тапет, а остатъците от влажни растения трудно се изчистват, особено от ъглите. За почистването на тази мръсотия обикновено е нужен цял екип или акумулаторния уред за издухване на листа BLV 36-240 Battery, който може сам да се справи с тази задача. С изключителната си мощност и скорост на въздушния поток до 770 m³/h, уреда за издухване и събиране премахва дори влажните градински отпадъци. Чрез настройването на оборотите може да избираме между максимална мощност и максимално време за работа на акумулаторната батерия. Лоста за избор на режим на работа, позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. В режим на събиране се използва голямата торба, в която се събират вече нарязаните отпадъци. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което прави работата лесна и ефективна. Тръбите за засмукване и издухване могат да бъдат отстранени отделно. В комплекта не е включена батерия.