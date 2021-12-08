Поддръжка на инструменти след рязане на дървета

За да сте сигурни, че рязането на дървета ще бъде успешно всеки път, е важно незабавно да обслужвате инструментите за поддръжка след употреба.

Почистването на режещото острие с четка е достатъчно за поддръжка на ножицата за клони или триона за подрязване. Качеството на остриетата се запазва, ако след всяка употреба се обработват с тънко машинно масло или спрей за смазване, което гарантира необходимата защита от ръжда и осигурява плавна работа. Освен това, редовно трябва да се проверява здравото закрепване на винтовете и гайките на ножиците за клони. Препоръчително е също да се дезинфекцират градинските инструменти, използвани за рязане на дървета, за да се предотврати разпространението на болести.

Поддръжката на верижния трион изисква почистване на веригата след всяка употреба, като се премахват смола и замърсявания с помощта на специален почистващ препарат. Трионът може да се почиства с твърда четка, след като изсъхне, като преди това е важно да извадите батерията за безопасност. Нивото на маслото и правилното смазване трябва да се проверяват редовно, като веригата винаги трябва да бъде добре напоена с масло за веригата, за да се удължи нейният живот. За контрол на смазването може да се тества изтичането на капки масло, докато устройството работи на празен ход върху светъл фон или като внимателно се повдигне веригата (с повишено внимание към безопасността) и се провери за тънък маслен филм по направляващата релса.

Опъването на веригата трябва да се проверява преди всяка употреба и да се регулира, ако е необходимо, като веригата не трябва да провисва. Зъбите на веригата трябва да се заточват своевременно с кръгла пила, съобразена със стъпката на веригата, за да се осигури по-добро рязане и повишена безопасност. Възможно е също да се използват професионални услуги за заточване. След няколко часа работа е препоръчително да се провери и острието на триона за наличие на повреди и ако е необходимо, да се смени. Това може да се направи от професионалисти.