Подрязване на дървета: Съвети за правилно подрязване на дървета
Дърветата и храстите в градината, както и всички останали растения, се нуждаят от редовна поддръжка на градината, за да бъдат здрави, добре оформени и да радват с обилен цъфтеж и плододаване. Подрязването на дървета и храсти често се възприема като трудоемка задача, но с правилните техники за рязане и подходящи градински инструменти процесът става значително по-лесен, по-бърз и по-ефективен.
За правилно рязане на дървета и по-дебели клони се препоръчва използването на ножица за клони, трион за подрязване или верижен трион, като все по-предпочитан избор са акумулаторните инструменти за градината. Те осигуряват висока мобилност, тиха работа и комфорт без ограничение от кабели, което ги прави изключително практични за поддръжка на градински дървета и храсти.
Не по-малко важни при подрязване на дървета и храсти са защитното облекло, градинските ръкавици и подходящите предпазни средства, които гарантират безопасна работа. При по-високи дървета използването на стълба за градинарство улеснява достигането на клоните и осигурява по-добър контрол при рязане. Създаването на организиран график за подрязване според вида на растенията и сезона помага за правилно планиране на градинските дейности и допринася за целогодишна грижа за градината, здрава растителност и поддържан, естетичен външен вид.
Подходящият инструмент за подрязване на дървета
Поддръжката на дърветата в градината не изисква непременно намесата на професионалисти, особено ако разполагате с подходящите инструменти. Градинарите любители могат успешно да се справят с подрязването, ако инвестират в качествени уреди и ги поддържат правилно след всяка употреба, което гарантира дълготрайност и надеждност на оборудването. За клони с диаметър до три сантиметра ножицата за клони е оптималното решение, а акумулаторните ножици за клони значително улесняват работата, тъй като изискват по-малко физическо усилие. При по-дебели клони ръчните триони често достигат своите ограничения, но акумулаторните триони за подрязване са отлична алтернатива, предлагаща мощност и удобство.
За рязане на дебели клони най-подходящи са верижните триони, като акумулаторните верижни триони се отличават с лекота и липса на изгорели газове, което ги прави предпочитан избор пред бензиновите. Все пак използването на верижни или електрически триони изисква да сте на стабилна и безопасна позиция, било то на земята, или ако сте обучен катерач или разполагате с подходящо оборудване за работа на височина. За по-достъпно подрязване на по-високи клони телескопичната дръжка на някои модели акумулаторни триони е удобен помощник, който улеснява достигането без нужда от стълба. Така с правилния инструмент и малко опит грижата за дърветата става по-лесна и ефективна.
Лесно рязане на дървета благодарение на телескопичната дръжка
Рязането на по-големи храсти и стари дървета често изисква използването на удължител, който позволява достигането на по-високи клони без нужда от стълба. Акумулаторният трион с удължител достига до четири метра височина и благодарение на презрамката за раменете работата става по-удобна и по-малко натоварваща, което позволява безопасно стоене на земята дори при продължително рязане. Това решение значително улеснява поддръжката на дървета и намалява риска от инциденти.
При работа с дървета е важно да се осигури надеждна защита на главата и ръцете. Ръкавиците и предпазните очила са задължителни за защита от дървени стърготини и наранявания. При отстраняване на по-големи клони се препоръчва допълнително предпазване с каска, като винаги трябва да се избягва стоене под падащите клони за максимална безопасност. За работа с верижни триони защитното оборудване, включващо специални панталони, обувки, защита за уши и очи, както и ръкавици, е абсолютно необходимо. Важно е също да се спазват местните разпоредби за контрол на шума и мерките за опазване на птици и други животни, за да се осигури безопасна и отговорна поддръжка на градината.
Подрязване на дърво: Кога какви задачи трябва да изпълнявате?
Правилното време за рязане на храсти и дървета зависи от вида на дървото и характера на рязането. Декоративните храсти се подрязват всяка година, за да се запази желаната форма и естетика. При овощните дървета рязането не е необходимо да се извършва всяка година, но редовната поддръжка на дърветата е важна и обикновено се прави на всеки четири до шест години. Особено внимание трябва да се обърне на младите дървета, които трябва да се режат по-често и целенасочено, за да се избегне неправилният им растеж, като например раздвоени стволове.
Важен фактор при рязането е и вегетационният цикъл на дърветата и храстите. От август нататък много дървесни видове започват да пренасят запасите си от листата към корените, като ги подготвят за възстановяване през пролетта. Затова е препоръчително да се избягват по-големи подрязвания в периода между август и декември, за да не се наруши естественият цикъл на растеж и развитие на растенията.
Препоръки: Какъв период от време е подходящ за подрязване на какво дърво?
- Рязането на дървета и храсти може да се извършва целогодишно при необходимост, например след буря, когато има повредени, гнили или счупени клони, които заплашват да се отчупят. В такива случаи безопасността винаги е на първо място.
- Зимният сезон е традиционно подходящо време за рязане на костилкови и семкови плодове, както и за горски плодове. През този период се извършват добивни и релефни разфасовки, а също така е идеално време за подрязване на рози и изтъняване на върховете на дърветата, защото клоните са най-видими, а резервните материали се намират в корените. Важно е обаче да се избягва рязане при силна слана, като оптималният период е от януари до началото на март, когато температурите не падат под -5 °C.
- Пролетта е предпочитан сезон за подрязване на някои овощни дървета като праскови, докато при ранно цъфтящи растения като цъфтяща слива и форзиция е по-добре да се изчака след цъфтежа, преди да се направи подрязване.
- През лятото рязането се използва за разреждане на короните и премахване на вертикални водни кълнове. Черешовите дървета обикновено се подрязват по време и след лятната реколта, а също и други видове с малко плодове като върбите. Болестите по листата се откриват по-лесно през този сезон, а порязванията зарастват по-бързо. Лятото е и подходящо време за подрязване на орехови дървета.
- Есента е предпочитан период за подрязване на местни широколистни и иглолистни дървета. Някои плодни видове също могат да бъдат подрязани през есента с цел укрепване. За развитие на плодови кълнове е по-добре подрязването да започне в началото на годината – през януари или февруари.
Въпреки това няма универсални правила, приложими за всички дървета и храсти, затова е важно да се проучи конкретната информация за всяко растение, за да се определи оптималното време и начин за рязане.
Какво се премахва при подрязване на дърво?
Подрязването на храсти и дървета се състои главно в премахване на болни, повредени или излишни клони. При декоративните храсти основната цел е оформянето и запазването на красива форма, докато при овощните дървета подрязването има за задача да осигури добър добив на плодове и да поддържа общото здраве на дървото. Различните видове подрязване се прилагат в зависимост от конкретните нужди на растенията и целите на градинаря.
Подрязването на растенията е важна стъпка за насърчаване на здравословен растеж и образуване на върховете на дърветата. Прясно засадените дървета се препоръчва да бъдат отрязани до около един първичен и максимум три вторични кълнове, което подпомага правилното им развитие и оформяне на короната.
Оформянето е метод, който обикновено се прилага при подрязване на храсти с цел оформяне на желаната форма. Този подход се използва и за намаляване на короната, изправяне на растежа и премахване на клони, които пречат или растат напречно. Оформянето също така позволява създаване на свободно пространство, например чрез оголване на ствола чрез подрязване на клоните около него. За стимулиране на нов растеж новите странични кълнове могат да бъдат скъсени до желаната дължина, като се режат до спящите странични или долни пъпки, наречени още очи.
Подрязването е от съществено значение за осигуряване на по-добра реколта при овощните дървета. Редовното подрязване помага за изтъняване на короната, като излишните кълнове се отстраняват напълно, за да се предотврати повторното им разрастване и сгъстяване. При ябълковите дървета се премахват разклонените кълнове, които висят зад по-млад страничен кълн, с цел подобряване на достъпа до светлина и въздух, което стимулира здравословния растеж и плододаване.
Релефното рязане включва отстраняване на повредени клони, които са счупени вследствие на буря, сняг или нападение от вредители. Също така се премахват клоните, които създават дисбаланс в структурата на дървото. След извършване на релефно рязане е важно раните да бъдат запечатани с восък или друго подходящо средство, за да се предотвратят инфекции и да се подпомогне бързото зарастване.
Подрязването на храсти и дървета представлява намеса в баланса между масата на корените и короната. Колкото повече клони се отрежат, толкова по-силна може да бъде реакцията на растението с повторно нарастване. В процеса на рязане е важно да се премахнат всички болни и излишни клони, но рядко се препоръчва напълно да се отреже цял храст или дърво, за да се запази здравето и устойчивостта на растението.
Правилно рязане на дървета: Техники за рязане
Правилното рязане на дървета изисква подходящи техники и инструменти в зависимост от дебелината на клоните. Малките клони могат да се отрежат с градинарски ножици, като се режат близо до основата им, за да не останат пънчета. За по-дебели клонки с диаметър до три сантиметра е препоръчително да се използват акумулаторни ножици за клони. Техниката, известна като „байпас“, гарантира чист разрез без умиращи пънчета, които могат да бъдат входна врата за вредители и гниене.
Дебелите клони на храсти и дървета се режат с верижен трион, като тук е необходима внимателна техника, за да се предпази кората. Отправната точка за рязане е пръстенът на клона – издутината в основата му. Първо се прави разрез от долната страна на около две педи от пръстена, след което се прорязва отгоре на около три педи, докато клонът падне. Останалата част се отстранява с диагонален разрез, насочен леко навън от ствола, за да се улесни зарастването чрез меристемната тъкан в пръстена на клона, която спомага за образуването на нова кора.
При рязане на по-големи клони е по-добре да се изрязват на малки части отвън навътре, което изисква повече време, но намалява риска от повреди и улеснява последващата работа с дървесината. След приключване на рязането е важно да се отстрани и изхвърли отсечената дървесина, за да се поддържа чистота и здравословна среда около дърветата.
Поддръжка на инструменти след рязане на дървета
За да сте сигурни, че рязането на дървета ще бъде успешно всеки път, е важно незабавно да обслужвате инструментите за поддръжка след употреба.
Почистването на режещото острие с четка е достатъчно за поддръжка на ножицата за клони или триона за подрязване. Качеството на остриетата се запазва, ако след всяка употреба се обработват с тънко машинно масло или спрей за смазване, което гарантира необходимата защита от ръжда и осигурява плавна работа. Освен това, редовно трябва да се проверява здравото закрепване на винтовете и гайките на ножиците за клони. Препоръчително е също да се дезинфекцират градинските инструменти, използвани за рязане на дървета, за да се предотврати разпространението на болести.
Поддръжката на верижния трион изисква почистване на веригата след всяка употреба, като се премахват смола и замърсявания с помощта на специален почистващ препарат. Трионът може да се почиства с твърда четка, след като изсъхне, като преди това е важно да извадите батерията за безопасност. Нивото на маслото и правилното смазване трябва да се проверяват редовно, като веригата винаги трябва да бъде добре напоена с масло за веригата, за да се удължи нейният живот. За контрол на смазването може да се тества изтичането на капки масло, докато устройството работи на празен ход върху светъл фон или като внимателно се повдигне веригата (с повишено внимание към безопасността) и се провери за тънък маслен филм по направляващата релса.
Опъването на веригата трябва да се проверява преди всяка употреба и да се регулира, ако е необходимо, като веригата не трябва да провисва. Зъбите на веригата трябва да се заточват своевременно с кръгла пила, съобразена със стъпката на веригата, за да се осигури по-добро рязане и повишена безопасност. Възможно е също да се използват професионални услуги за заточване. След няколко часа работа е препоръчително да се провери и острието на триона за наличие на повреди и ако е необходимо, да се смени. Това може да се направи от професионалисти.