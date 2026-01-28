PGS 4-18

Лесна поддръжка на градината: Акумулаторният трион за клони PGS 4-18 облекчава тежката работа по подрязване на малки до средни клони и храсти.

Акумулаторният трион за клони PGS 4-18 от Kärcher е проектиран да реже клони с диаметър до 80 милиметра. Разглобяемата скоба за клони го прави безопасен и лесен за използване и предотвратява изплъзването на клоните. Ножовете на триона могат да се свалят без инструменти. А с телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар (не е включен в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна.

Характеристики и предимства
Акумулаторен трион за подрязване PGS 4-18: Първокласно острие на триона, произведено в Германия
За оптимална производителност при рязане.
Акумулаторен трион за подрязване PGS 4-18: Смяна на острието на триона без инструменти
Бърза и лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
Акумулаторен трион за подрязване PGS 4-18: Разглобяема скоба за клон
Осигурява сигурно захващане дори при рязане с една ръка. Може да се отстранява (без нужда от инструменти), за да отговаря на поставената задача.
Подвижна основа на батерията
  • Трионът се прикрепя към телескопичния удължител без добавяне на допълнителна тежест.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Уредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Гумена дръжка
  • За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Брой удари (Брой удари) макс. 2500
Диаметър на рязане със захват за клони (мм) макс. 50
Диаметър на рязане без захващане на клона (мм) макс. 80
Дължина на острието (мм) 150
Ниво на силата на звука (дБ(А)) 83
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 120 (2,5 Ah) / макс. 240 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 18 (2,5 Ah) / макс. 36 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,084
Размери (Д х Ш х В) (мм) 475 x 89 x 174

* Ø клони: cm

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Скоба за клони
  • Краче на батерията
  • Острие на трион: Дърво
Акумулаторен трион за подрязване PGS 4-18
  • Клонове
