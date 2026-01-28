PGS 4-18
Лесна поддръжка на градината: Акумулаторният трион за клони PGS 4-18 облекчава тежката работа по подрязване на малки до средни клони и храсти.
Акумулаторният трион за клони PGS 4-18 от Kärcher е проектиран да реже клони с диаметър до 80 милиметра. Разглобяемата скоба за клони го прави безопасен и лесен за използване и предотвратява изплъзването на клоните. Ножовете на триона могат да се свалят без инструменти. А с телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар (не е включен в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна.
Характеристики и предимства
Първокласно острие на триона, произведено в ГерманияЗа оптимална производителност при рязане.
Смяна на острието на триона без инструментиБърза и лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
Разглобяема скоба за клонОсигурява сигурно захващане дори при рязане с една ръка. Може да се отстранява (без нужда от инструменти), за да отговаря на поставената задача.
Подвижна основа на батерията
- Трионът се прикрепя към телескопичния удължител без добавяне на допълнителна тежест.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Уредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Гумена дръжка
- За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Брой удари (Брой удари)
|макс. 2500
|Диаметър на рязане със захват за клони (мм)
|макс. 50
|Диаметър на рязане без захващане на клона (мм)
|макс. 80
|Дължина на острието (мм)
|150
|Ниво на силата на звука (дБ(А))
|83
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 120 (2,5 Ah) / макс. 240 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 18 (2,5 Ah) / макс. 36 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,084
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|475 x 89 x 174
* Ø клони: cm
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Скоба за клони
- Краче на батерията
- Острие на трион: Дърво
Видео
Сфера на приложение
- Клонове