Акумулаторният трион за клони PGS 4-18 от Kärcher е проектиран да реже клони с диаметър до 80 милиметра. Разглобяемата скоба за клони го прави безопасен и лесен за използване и предотвратява изплъзването на клоните. Ножовете на триона могат да се свалят без инструменти. А с телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар (не е включен в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна.