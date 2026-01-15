Акумулаторна ножица за клони

Рязането на клони вече е по-лесно от всякога - акумулаторната ножица за клони и нейното висококачествено острие могат да се използват за рязане на клони с диаметър до 2,5 см без необходимост от сила и без да ги повредите. Байпасното острие има две заточени остриета, които преминават едно върху друго при затваряне на ножицата за клони, като по този начин осигуряват чист и прецизен срез. Това прави ножицата за клони подходяща и за растения, които са чувствителни към рязане.

С телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар за ножицата за клони (не е включена в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна.