Акумулаторна ножица за клони

Акумулаторна ножица и трион за клони
Режете клони без усилие.
Рязането на стъбла и клони сега е по-лесно от всякога - с акумулаторната ножица и трионa за клони Kärcher вие подсигурявате ново място за растеж и цъфтеж на храсти и дървета - лесно за ставите и без физическо натоварване. Без значение дали става въпрос за розови храсти, диво растящи храсти или млади дървета – благодарение на мощните сменяеми батерии Kärcher Battery Power вие винаги сте готови за действие, дори когато сте далеч от всеки контакт. С телескопичния удължител, който се предлага като допълнителен аксесоар за акумулаторния трион за клони и ножицата за за подрязване, работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна (не е включен в обхвата на доставката).
Акумулаторен трион за подрязване
Акумулаторният трион PGS 4-18 на Kärcher е проектиран да реже клони с диаметър до 80 милиметра. Свалящата се приставка на сабления трион за захващане на клона го прави безопасен и лесен за използване и предотвратява изплъзването на инструмента. Премиум произведеното в Германия острие може да се смени без необходимост от инструменти. А с телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар за сабления трион (не е включен в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна. Всичко това прави PGS 4-18 многофункционален инструмент, съчетаващ характеристиките на градинските и електроинструментите, като циркулярен трион, саблен трион и трион за клони в един продукт.
Функции на акумулаторния трион за подрязване
Първокласно острие, произведено в Германия, осигурява оптимална производителност на рязане.
Бърза и лесна смяна на ножа без нужда от допълнителни инструменти.
Разглобяемата скоба за клони осигурява сигурно задържане дори при работа с една ръка.
Гумената дръжка осигурява максимален комфорт, дори при продължителна работа.
Телескопичният удължител, наличен като допълнителен аксесоар, позволява на потребителя да работи на височина до 3,5 метра.
Акумулаторна ножица за клони
Рязането на клони вече е по-лесно от всякога - акумулаторната ножица за клони и нейното висококачествено острие могат да се използват за рязане на клони с диаметър до 2,5 см без необходимост от сила и без да ги повредите. Байпасното острие има две заточени остриета, които преминават едно върху друго при затваряне на ножицата за клони, като по този начин осигуряват чист и прецизен срез. Това прави ножицата за клони подходяща и за растения, които са чувствителни към рязане.
С телескопичния удължител, наличен като допълнителен аксесоар за ножицата за клони (не е включена в обхвата на доставката), работата на височини до 3,5 метра никога не е била по-лесна.
Функции на акумулаторната ножица за клони
Прецизни и нежни срезове с байпасното острие.
Не е необходима сила – рязането на клони става лесно с натискането на един бутон.
Гумирана дръжка за максимален комфорт – особено при продължителна работа.
Телескопичният удължител, наличен като допълнителен аксесоар, позволява на потребителя да работи на височина до 3,5 метра.
Безопасно приложение благодарение на функцията за безопасно отключване. Предотвратява нежеланото стартиране на ножицата за клони.
Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power
Акумулаторната ножица за клони TLO 2-18 Battery и акумулаторният трион за подрязване PGS 4-18 са от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power. Открийте пълната гама от различни уреди и вижте с кои други продукти е съвместима вашата батерия 18 V Kärcher Battery Power.