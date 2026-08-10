Телескопична дръжка
Работете дори на шеметни височини: Телескопичната дръжка е перфектният аксесоар за акумулаторния трион за клони PGS 4-18 и за акумулаторната ножица за клони TLO 2-18, който ви позволява да режете дърво и клони на височина до 3,5 m.
Градинската работа на височина е детска игра: телескопичната дръжка за акумулаторния трион PGS 4-18 и акумулаторната ножица за клони TLO 2-18 означава, че можете да зададете работна височина навсякъде между 145 и 205 сантиметра и да регулирате работния ъгъл нагоре до 135°. Рязането на високи дървета и клони не е проблем.
Характеристики и предимства
Комфортно събиранеБезстепенна настройка и регулиране на работната височина в зависимост от телесната височина и изискванията.
135° регулиране на ъгълаМногостранно приложение.
Лесен монтажТелескопичната дръжка може да се монтира към устройството за миг.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|1,02
|Тегло с опаковката (кг)
|1,532
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1470 x 69 x 69
Сфера на приложение
- По-високи клони