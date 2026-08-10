Телескопична дръжка

Работете дори на шеметни височини: Телескопичната дръжка е перфектният аксесоар за акумулаторния трион за клони PGS 4-18 и за акумулаторната ножица за клони TLO 2-18, който ви позволява да режете дърво и клони на височина до 3,5 m.

Градинската работа на височина е детска игра: телескопичната дръжка за акумулаторния трион PGS 4-18 и акумулаторната ножица за клони TLO 2-18 означава, че можете да зададете работна височина навсякъде между 145 и 205 сантиметра и да регулирате работния ъгъл нагоре до 135°. Рязането на високи дървета и клони не е проблем.

Характеристики и предимства
Телескопична дръжка: Комфортно събиране
Комфортно събиране
Безстепенна настройка и регулиране на работната височина в зависимост от телесната височина и изискванията.
Телескопична дръжка: 135° регулиране на ъгъла
135° регулиране на ъгъла
Многостранно приложение.
Телескопична дръжка: Лесен монтаж
Лесен монтаж
Телескопичната дръжка може да се монтира към устройството за миг.
Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло (кг) 1,02
Тегло с опаковката (кг) 1,532
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1470 x 69 x 69
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • По-високи клони