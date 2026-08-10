Градинската работа на височина е детска игра: телескопичната дръжка за акумулаторния трион PGS 4-18 и акумулаторната ножица за клони TLO 2-18 означава, че можете да зададете работна височина навсякъде между 145 и 205 сантиметра и да регулирате работния ъгъл нагоре до 135°. Рязането на високи дървета и клони не е проблем.