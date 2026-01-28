TLO 2-18
Режете клони с натискането на един бутон: акумулаторната ножица за дървета с висококачествено подвижно острие реже без усилие и щадящо клони с диаметър до 2,5 cm.
Лесна поддръжка на дървета – клони и клонки с диаметър до 2,5 см не могат да се сравняват с акумулаторната ножица за клони на Kärcher. Благодарение на силното подвижно острие, рязането е особено прецизно и не изисква никакви усилия. Внимателното подрязване също насърчава здравословния растеж на растенията. Това прави рязането и подрязването на дървета и дървесни растения по-лесно и безопасно. Удобна работа над главата: с опционалното телескопично удължение (не е включено в обхвата на доставката), работата на височина до 3,5 метра също е лесна и практична.
Характеристики и предимства
Подвижно остриеРеже изключително прецизно и без необходимост от сила
Безопасно отключванеПредотвратява неволно стартиране на ножицата за клони
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на КерхерУредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Гумена дръжка
- За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Задвижване
|Четков мотор
|Режеща сила на живи клони (см)
|2,5
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 1400 (2,5 Ah) / макс. 2800 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,09
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,482
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|320 x 89 x 135
* Ø разклонения: 15 мм
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
Оборудване
- Тип режещо острие: Удължение
Видео
Сфера на приложение
- Клонове