Лесна поддръжка на дървета – клони и клонки с диаметър до 2,5 см не могат да се сравняват с акумулаторната ножица за клони на Kärcher. Благодарение на силното подвижно острие, рязането е особено прецизно и не изисква никакви усилия. Внимателното подрязване също насърчава здравословния растеж на растенията. Това прави рязането и подрязването на дървета и дървесни растения по-лесно и безопасно. Удобна работа над главата: с опционалното телескопично удължение (не е включено в обхвата на доставката), работата на височина до 3,5 метра също е лесна и практична.