Режете клони с натискането на един бутон: акумулаторната ножица за дървета с висококачествено подвижно острие реже без усилие и щадящо клони с диаметър до 2,5 cm.

Лесна поддръжка на дървета – клони и клонки с диаметър до 2,5 см не могат да се сравняват с акумулаторната ножица за клони на Kärcher. Благодарение на силното подвижно острие, рязането е особено прецизно и не изисква никакви усилия. Внимателното подрязване също насърчава здравословния растеж на растенията. Това прави рязането и подрязването на дървета и дървесни растения по-лесно и безопасно. Удобна работа над главата: с опционалното телескопично удължение (не е включено в обхвата на доставката), работата на височина до 3,5 метра също е лесна и практична.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за клони TLO 2-18: Подвижно острие
Подвижно острие
Реже изключително прецизно и без необходимост от сила
Акумулаторна ножица за клони TLO 2-18: Безопасно отключване
Безопасно отключване
Предотвратява неволно стартиране на ножицата за клони
Акумулаторна ножица за клони TLO 2-18: 18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Уредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Гумена дръжка
  • За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Задвижване Четков мотор
Режеща сила на живи клони (см) 2,5
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 1400 (2,5 Ah) / макс. 2800 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,09
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,482
Размери (Д х Ш х В) (мм) 320 x 89 x 135

* Ø разклонения: 15 мм

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени

Оборудване

  • Тип режещо острие: Удължение
Акумулаторна ножица за клони TLO 2-18
Видео

Сфера на приложение
  • Клонове
Аксесоари
