PSW 18-20 Battery

С акумулаторния верижен трион удължител PSW 18-20 Battery може лесно да достигнете клони на височина до 4 метра. За удобна и безопасна поддръжка на дървета

Благодарение на своя практичен удължител акумулаторният верижен трион, PSW 18-20 Battery е идеален за поддържане на високи дървета. Оптимизираният 30° ъгъл на работа прави възможно рязането на клони с височина до 4 метра. Лесното опъване и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Практичният колан за носене през рамо позволява работа в продължителни пероди без допълнително натоварване. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина, колан за носене през рамо, ключ за опъване на веригата и масло.

Характеристики и предимства
Акумулаторен трион PSW 18-20 Battery: Лесно опъване на веригата
Лесно опъване на веригата
Лесна система за опъване на веригата
Акумулаторен трион PSW 18-20 Battery: Автоматично смазване на веригата
Автоматично смазване на веригата
За по-лесна поддръжка
Акумулаторен трион PSW 18-20 Battery: Винтова система за по-бърза работа
Винтова система за по-бърза работа
Акумулаторният верижен трион с удължител може да бъде разглобен на 3 части за по-лесно съхранение.
Практичен колан за рамо
  • Оптимално разпределение на теглото, за да премахне напрежението от ръцете и раменете на потребителя.
Удължител
  • Изработен от леко фибростъкло - за лесно рязане на клони на височина до 4 метра.
Кука за по-голяма стабилност
  • За безопасно и прецизно рязане на клони
Оптимизиран 30° ъгъл на шината
  • За удобна работа от земята.
Безопасно отключване
  • Предотвратява неволно пускане на акумулаторния верижен трион.
Прозрачни стени на резервоара за масло
  • Потребителите могат да проверят нивото на маслото по всяко време.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Шина (см) 20
Ъгъл на шината (°) 30
Скорост на веригата (м/с) 5,5
Стъпка на веригата 3/8" LP
Дължина на веригата 1.1 mm / 0.043"
Задвижващи връзки 33
Капацитет на резервоара за масло (мл) 50
Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А)) 95
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 1,3
Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²) 1,2
Дължина с удължител (м) 2,9
Дължина без удължител (м) 2
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 80 (2,5 Ah) / макс. 160 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,3
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2980 x 95 x 187

* Ø клони: cm

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Шина
  • Верига
  • Масло
  • Раменен колан
  • Ключ за опъване на веригата

Оборудване

  • Защита на веригата
  • Автоматично смазване на веригата
  • Индикатор за количеството на маслото
Видео

Сфера на приложение
  • По-високи клони
  • Рязане на малки дървета
Аксесоари
