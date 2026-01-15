PSW 18-20 Battery
С акумулаторния верижен трион удължител PSW 18-20 Battery може лесно да достигнете клони на височина до 4 метра. За удобна и безопасна поддръжка на дървета
Благодарение на своя практичен удължител акумулаторният верижен трион, PSW 18-20 Battery е идеален за поддържане на високи дървета. Оптимизираният 30° ъгъл на работа прави възможно рязането на клони с височина до 4 метра. Лесното опъване и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Практичният колан за носене през рамо позволява работа в продължителни пероди без допълнително натоварване. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина, колан за носене през рамо, ключ за опъване на веригата и масло.
Характеристики и предимства
Лесно опъване на веригатаЛесна система за опъване на веригата
Автоматично смазване на веригатаЗа по-лесна поддръжка
Винтова система за по-бърза работаАкумулаторният верижен трион с удължител може да бъде разглобен на 3 части за по-лесно съхранение.
Практичен колан за рамо
- Оптимално разпределение на теглото, за да премахне напрежението от ръцете и раменете на потребителя.
Удължител
- Изработен от леко фибростъкло - за лесно рязане на клони на височина до 4 метра.
Кука за по-голяма стабилност
- За безопасно и прецизно рязане на клони
Оптимизиран 30° ъгъл на шината
- За удобна работа от земята.
Безопасно отключване
- Предотвратява неволно пускане на акумулаторния верижен трион.
Прозрачни стени на резервоара за масло
- Потребителите могат да проверят нивото на маслото по всяко време.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Шина (см)
|20
|Ъгъл на шината (°)
|30
|Скорост на веригата (м/с)
|5,5
|Стъпка на веригата
|3/8" LP
|Дължина на веригата
|1.1 mm / 0.043"
|Задвижващи връзки
|33
|Капацитет на резервоара за масло (мл)
|50
|Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А))
|95
|Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²)
|1,3
|Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²)
|1,2
|Дължина с удължител (м)
|2,9
|Дължина без удължител (м)
|2
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 80 (2,5 Ah) / макс. 160 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2980 x 95 x 187
* Ø клони: cm
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Шина
- Верига
- Масло
- Раменен колан
- Ключ за опъване на веригата
Оборудване
- Защита на веригата
- Автоматично смазване на веригата
- Индикатор за количеството на маслото
Видео
Сфера на приложение
- По-високи клони
- Рязане на малки дървета