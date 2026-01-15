Благодарение на своя практичен удължител акумулаторният верижен трион, PSW 18-20 Battery е идеален за поддържане на високи дървета. Оптимизираният 30° ъгъл на работа прави възможно рязането на клони с височина до 4 метра. Лесното опъване и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Практичният колан за носене през рамо позволява работа в продължителни пероди без допълнително натоварване. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина, колан за носене през рамо, ключ за опъване на веригата и масло.