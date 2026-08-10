Четки за каменни повърхности

Идеалното допълнение за почистване на дворове и балкони: Комплектът ролкови четки за уреда за почистване на външни настилки PCL 4. Лесно премахват зелени лишеи и мъх от гладки каменни плочки на открито.

Комплектът четки е идеалното допълнение за уреда за почистване на външни настилки PCL 4, специално пригоден за почистване на гладки и запечатани каменни плочки на открито. Отстранете без усилия повърхностните замърсявания като лишеи или мъх и постигнете отлични резултати при почистването на открито.

Характеристики и предимства
Почиства гладки каменни повърхности старателно и равномерно
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на гладки каменни повърхности
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,244
Тегло с опаковката (кг) 0,583
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
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Сфера на приложение
  • Тераса
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