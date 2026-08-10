Комплектът четки е идеалното допълнение за уреда за почистване на външни настилки PCL 4, специално пригоден за почистване на гладки и запечатани каменни плочки на открито. Отстранете без усилия повърхностните замърсявания като лишеи или мъх и постигнете отлични резултати при почистването на открито.