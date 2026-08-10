Четки за каменни повърхности
Идеалното допълнение за почистване на дворове и балкони: Комплектът ролкови четки за уреда за почистване на външни настилки PCL 4. Лесно премахват зелени лишеи и мъх от гладки каменни плочки на открито.
Комплектът четки е идеалното допълнение за уреда за почистване на външни настилки PCL 4, специално пригоден за почистване на гладки и запечатани каменни плочки на открито. Отстранете без усилия повърхностните замърсявания като лишеи или мъх и постигнете отлични резултати при почистването на открито.
Характеристики и предимства
Почиства гладки каменни повърхности старателно и равномерно
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на гладки каменни повърхности
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,244
|Тегло с опаковката (кг)
|0,583
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси