Уредът за почистване на външни настилки позволява да премахнете упорити и дълбоки замърсявания от различни външни настилки лесно и равномерно. Свържете захранващия кабел и маркуча за вода и започнете да почиствате. Комбинацията от две сменяеми, въртящи се кръгли четки и възможността да регулирате количеството на подаваната вода гарантират надеждно премахване на упоритите замърсявания. Това означава, че можете да почистите за нула време без да се използва повече вода, отколкото е необходимо за почистването. Позицията и ширината на въртящите четки позволяват да почистите ръбове и ъгли, което спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки може да използвате устройството за почистване и на каменни повърхности.