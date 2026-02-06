PCL 4
Благодарение на въртящите се кръгли четки и интегрираното подаване на вода, уредът за почистване на външни настилки PCL 4 премахва дори най-упоритите замърсявания щателно и равномерно.
Уредът за почистване на външни настилки позволява да премахнете упорити и дълбоки замърсявания от различни външни настилки лесно и равномерно. Свържете захранващия кабел и маркуча за вода и започнете да почиствате. Комбинацията от две сменяеми, въртящи се кръгли четки и възможността да регулирате количеството на подаваната вода гарантират надеждно премахване на упоритите замърсявания. Това означава, че можете да почистите за нула време без да се използва повече вода, отколкото е необходимо за почистването. Позицията и ширината на въртящите четки позволяват да почистите ръбове и ъгли, което спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки може да използвате устройството за почистване и на каменни повърхности.
Характеристики и предимства
Две висококачествени ролкови четки (предназначени специално за дървени настилки)Дълбоко и равномерно почистване на външни дървени настилки с много добри резултати.
Две дюзи над ролковите четкиОтстранява упорити замърсявания с едно движение.
Количеството подавана вода може да бъде регулираноЕфективно почистване с вода.
Централно закрепване на ролковите четки
- Почистване до ръба на повърхността - дори за ъгли и ръбове.
Сменяеми ролкови четки
- Ролковите четки изработени от специален материал, се грижат за почистването на дървени и композитни настилки. Четките за каменни повърхности (предлагат се като допълнителен аксесоар) са подходящи за гладки каменни плочки.
Мощен двигател задвижва въртящите четки
- Лесна работа с минимални усилия.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|10
|Диапазон на налягането
|Ниско налягане
|Консумация на вода при 4 бара (л/ч)
|макс. 180
|Номинална входна мощност (кВт)
|0,6
|Брой обороти на четките (об/мин)
|600 - 800
|Ширина на въртящата четка (мм)
|300
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,703
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1281 x 307 x 350
Обхват на доставката
- Ролкови четки за дървени повърхности: 2 бр.
Оборудване
- Две водни дюзи
- Клапан за контрол на обема на водата
- Положение за съхранение
- Ергономична дръжка
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- Зелен лишей
- мъх