PCL 4

Благодарение на въртящите се кръгли четки и интегрираното подаване на вода, уредът за почистване на външни настилки PCL 4 премахва дори най-упоритите замърсявания щателно и равномерно.

Уредът за почистване на външни настилки позволява да премахнете упорити и дълбоки замърсявания от различни външни настилки лесно и равномерно. Свържете захранващия кабел и маркуча за вода и започнете да почиствате. Комбинацията от две сменяеми, въртящи се кръгли четки и възможността да регулирате количеството на подаваната вода гарантират надеждно премахване на упоритите замърсявания. Това означава, че можете да почистите за нула време без да се използва повече вода, отколкото е необходимо за почистването. Позицията и ширината на въртящите четки позволяват да почистите ръбове и ъгли, което спестява време. Благодарение на сменяемите ролкови четки може да използвате устройството за почистване и на каменни повърхности.

Характеристики и предимства
Уред за почистване на външни настилки PCL 4: Две висококачествени ролкови четки (предназначени специално за дървени настилки)
Две висококачествени ролкови четки (предназначени специално за дървени настилки)
Дълбоко и равномерно почистване на външни дървени настилки с много добри резултати.
Уред за почистване на външни настилки PCL 4: Две дюзи над ролковите четки
Две дюзи над ролковите четки
Отстранява упорити замърсявания с едно движение.
Уред за почистване на външни настилки PCL 4: Количеството подавана вода може да бъде регулирано
Количеството подавана вода може да бъде регулирано
Ефективно почистване с вода.
Централно закрепване на ролковите четки
  • Почистване до ръба на повърхността - дори за ъгли и ръбове.
Сменяеми ролкови четки
  • Ролковите четки изработени от специален материал, се грижат за почистването на дървени и композитни настилки. Четките за каменни повърхности (предлагат се като допълнителен аксесоар) са подходящи за гладки каменни плочки.
Мощен двигател задвижва въртящите четки
  • Лесна работа с минимални усилия.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 10
Диапазон на налягането Ниско налягане
Консумация на вода при 4 бара (л/ч) макс. 180
Номинална входна мощност (кВт) 0,6
Брой обороти на четките (об/мин) 600 - 800
Ширина на въртящата четка (мм) 300
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,703
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1281 x 307 x 350

Обхват на доставката

  • Ролкови четки за дървени повърхности: 2 бр.

Оборудване

  • Две водни дюзи
  • Клапан за контрол на обема на водата
  • Положение за съхранение
  • Ергономична дръжка

Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • Зелен лишей
  • мъх
Аксесоари