Четка за дървени повърхности

Мръсотията отвън се отстранява напълно и равномерно с четките на уреда за почистване на външни настилки PCL 4. Дървените повърхности и подови покрития от WPC отново ще изглеждат като нови.

Настилките на вътрешните дворове трябва да се почистват редовно и адекватно, за да не се замърсяват с времето. Чрез ролковите четки, проектирани специално за дървени повърхности и подови покрития от WPC, мръсотията от външните зони може да се отстранява равномерно и старателно. Двете ролкови четки, съдържащи се в комплекта, са лесни за смяна и могат да заменят четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 4.

Характеристики и предимства
Дълбоко и равномерно почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки във външни помещения с добра производителност
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,244
Тегло с опаковката (кг) 0,539
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • Зелен лишей
  • мъх