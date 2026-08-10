Четка за дървени повърхности
Мръсотията отвън се отстранява напълно и равномерно с четките на уреда за почистване на външни настилки PCL 4. Дървените повърхности и подови покрития от WPC отново ще изглеждат като нови.
Настилките на вътрешните дворове трябва да се почистват редовно и адекватно, за да не се замърсяват с времето. Чрез ролковите четки, проектирани специално за дървени повърхности и подови покрития от WPC, мръсотията от външните зони може да се отстранява равномерно и старателно. Двете ролкови четки, съдържащи се в комплекта, са лесни за смяна и могат да заменят четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 4.
Характеристики и предимства
Дълбоко и равномерно почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки във външни помещения с добра производителност
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,244
|Тегло с опаковката (кг)
|0,539
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- Зелен лишей
- мъх