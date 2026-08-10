Настилките на вътрешните дворове трябва да се почистват редовно и адекватно, за да не се замърсяват с времето. Чрез ролковите четки, проектирани специално за дървени повърхности и подови покрития от WPC, мръсотията от външните зони може да се отстранява равномерно и старателно. Двете ролкови четки, съдържащи се в комплекта, са лесни за смяна и могат да заменят четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 4.