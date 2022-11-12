Как да почистите паветата с градински маркуч или водоструйка?

След като почистите мръсотията и премахнете всички плевели от фугите, е време да започнете да почиствате повърхността на паветата. Ако искате да ги почистите прецизно, можете да разчитате на водоструйка. Като алтернатива, акумулаторната водоструйка може да се използва за тази цел. Теоретично можете също да използвате водата от дома си и да изплакнете павираните площи с градински маркуч и пистолет. Това почиства паветата доста добре, но с водоструйка както фугите, така и повърхностите могат да бъдат по-добре освободени от мръсотията.

Водоструйката в комбинация с ротационна дюза е отлична опция. Това премахва не само плевелите и мъха от повърхностите, но и от вдлъбнатини. Поддържането на този тип почистване означава, че има по-малко време за растеж на плевелите. Също така помага да се поддържа външния вид на паветата.

Почистването на паветата с водоструйка и ротационна дюза се извършва в три прости стъпки:

Прикрепете ротационната дюза към водоструйката или регулирайте въртящата се дюза на пистолета за пръскане, в зависимост от модела. Дръжте въртящата се водна струя почти вертикално над пода и бавно я движете по повърхността, като поддържате разстояние от 15 см от земята. Ако се стремите към празнините, имайте предвид, че всеки материал, използван в тези празнини, ще бъде премахнат. Така че може да се наложи да напълните отново фугата с пясък след това. Когато приключите, почистете разхлабените плевели и ги изхвърлете.



Важно е винаги да работите с наклон, за да може мръсната вода да се оттича и да не се разпространява върху вече почистената повърхност. Накратко, водоструйките са ефективен начин за почистване на павирани пътеки и каменни вътрешни дворове. Особено върху плоски повърхности, използването на уред за площи с функция за изплакване също е отличен вариант. Може да се използва за цялостно отстраняване на зелени отлагания и мръсотия дори в труднодостъпни ъгли и ръбове. Благодарение на дюзата за изплакване мръсната вода се отмива едновременно. Други предимства: Вие сте защитени по време на работа и почистването е по-бързо, отколкото с почистваща дюза.