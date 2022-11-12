Практическо ръководство за почистване на павета
За да остане вашата градина поддържан и приятен оазис, е необходима редовна грижа – не само при подготовката ѝ за пролетта, но и през целия градински сезон. С времето вътрешният двор, пътеките и алеите с павета неизбежно се замърсяват от натрупани листа, клонки и прах. Атмосферните влияния също оказват силно въздействие – влагата и температурните промени благоприятстват появата на мъх, плевели и гъбични лишеи по павираните повърхности.
Редовното почистване на павета и фуги не само подобрява външния вид на паважа, но и предотвратява хлъзгане и трайни увреждания на настилката. В следващите редове ще откриете практични и ефективни съвети как да почистите павета бързо, безопасно и според вида на замърсяването.
Почистване на павета - какво трябва да знаем
Напълно нормално е павираната алея или вътрешният двор да изглеждат по-малко нови с течение на времето, особено при интензивна употреба. В някои случаи паветата могат дори да се обезцветят – например след подрязване на овощни дървета, градинско парти или разливане на напитки и мазнини.
Съществуват различни ефективни инструменти за почистване на павета – от стъргалки за фуги и почистващи машини до водоструйки. В по-леките случаи паветата могат да се почистват и с ръчни средства като малка кирка, метла и градински маркуч. Освен специализираните препарати за почистване на павета, често се използват и домашни средства като сода бикарбонат, оцет или течност за миене на съдове.
Но какво всъщност работи най-добре и какво трябва да избягвате при почистване на павета? Съществуват различни методи за почистване на паваж и за премахване на плевели, но изборът на правилния подход зависи от няколко ключови фактора. На първо място – от материала на настилката (естествен камък, бетон или глина), както и от атмосферните условия, на които паветата са изложени. Именно тези фактори определят кои инструменти и почистващи препарати са най-подходящи.
Как да почистите паветата: първо отстранете грубата мръсотия
Преди да започнете почистване между паветата, е важно първо да отстраните грубите замърсявания от повърхността. Това предотвратява разнасянето на мръсотия и оцветяването на вътрешния двор, алеята или стените на къщата по време на последващото цялостно почистване на павета.
За събиране на листа, клонки и други свободни замърсявания можете да използвате обикновена метла или градинско гребло. Препоръчително е те да бъдат изработени от пластмаса, за да се избегнат надрасквания по павираната настилка. Ако трябва да почиствате по-големи площи, отлична алтернатива е метачната машина. Тя спестява време и усилия, тъй като не се налага да се навеждате, а листата и боклукът се събират директно и могат лесно да бъдат изхвърлени в контейнера за биоотпадъци.
Редовното отстраняване на едра мръсотия от паветата е ключова стъпка в поддръжката на настилката. Така се намалява рискът от образуване на мъх, плевели и упорити гъбични лишеи, които се развиват най-често в сенчести и влажни зони.
Съвет
Редовното почистване на вашите павета е от съществено значение, особено ако капка сос или вино е попаднала по време на барбекюто или градинското парти. Особено ако мазнина и масло са попаднали върху паветата, бързо могат да се образуват грозни и упорити петна. Препаратите за почистване на вътрешни дворове и декинг помагат срещу това и могат да се нанася върху замърсената повърхност или с водоструйка , или със спрей. Ако нямате специален почистващ препарат под ръка, петна от масло могат да бъдат премахнати и с абсорбиращ материал като котешка тоалетна или дървени стърготини, които след това можете просто да изметете.
Почистване на фугите между паветата
След като грубата мръсотия бъде отстранена, следва една от най-важните стъпки – почистването на фугите между паветата. Тази стъпка не бива да се пропуска, тъй като именно във фугите най-често се развиват плевели, мъх и друга нежелана растителност. Ако фугите не се почистят предварително, при последващо изплакване плевелите могат да се разнесат по цялата повърхност на паветата.
За премахване на плевели между паветата най-подходящ е специален скрепер за фуги. Като алтернатива могат да се използват обикновена градинска мотика или градинска шпатула. Този метод е екологичен и евтин, но изисква повече време и търпение. Освен това честото навеждане при ръчно почистване може да доведе до болки в гърба и коленете, особено при по-големи площи.
Много по-удобно и ефективно решение е използването на акумулаторен уред за отстраняване на плевели. С негова помощ глухарчетата и другите упорити плевели могат да бъдат премахнати бързо, безопасно и без физическо натоварване. Независимо дали почиствате каменен двор, алея или павиран път, този метод прави почистването на павета значително по-лесно и щадящо.
Как да използвате уред за почистване на фуги безопасно:
-
Винаги носете подходящо защитно облекло: здрави обувки, ръкавици, предпазни очила и при нужда антифони.
-
Регулирайте дължината на телескопичната дръжка спрямо ръста си.
-
Поставете четката и настройте въртящата се глава.
-
Поставете батерията, докато чуете ясно „щракване“.
-
Стартирайте уреда чрез едновременно натискане на бутона за освобождаване и превключвателя.
-
Насочвайте уреда с бавни движения, леко наклонен към повърхността, за да може въртящата се четка да отстрани плевелите ефективно.
-
При упорит растеж повторете процедурата.
-
Накрая изметете остатъците и ги изхвърлете.
Как да почистите паветата с градински маркуч или водоструйка?
След като почистите мръсотията и премахнете всички плевели от фугите, е време да започнете да почиствате повърхността на паветата. Ако искате да ги почистите прецизно, можете да разчитате на водоструйка. Като алтернатива, акумулаторната водоструйка може да се използва за тази цел. Теоретично можете също да използвате водата от дома си и да изплакнете павираните площи с градински маркуч и пистолет. Това почиства паветата доста добре, но с водоструйка както фугите, така и повърхностите могат да бъдат по-добре освободени от мръсотията.
Водоструйката в комбинация с ротационна дюза е отлична опция. Това премахва не само плевелите и мъха от повърхностите, но и от вдлъбнатини. Поддържането на този тип почистване означава, че има по-малко време за растеж на плевелите. Също така помага да се поддържа външния вид на паветата.
Почистването на паветата с водоструйка и ротационна дюза се извършва в три прости стъпки:
- Прикрепете ротационната дюза към водоструйката или регулирайте въртящата се дюза на пистолета за пръскане, в зависимост от модела.
- Дръжте въртящата се водна струя почти вертикално над пода и бавно я движете по повърхността, като поддържате разстояние от 15 см от земята. Ако се стремите към празнините, имайте предвид, че всеки материал, използван в тези празнини, ще бъде премахнат. Така че може да се наложи да напълните отново фугата с пясък след това.
- Когато приключите, почистете разхлабените плевели и ги изхвърлете.
Важно е винаги да работите с наклон, за да може мръсната вода да се оттича и да не се разпространява върху вече почистената повърхност. Накратко, водоструйките са ефективен начин за почистване на павирани пътеки и каменни вътрешни дворове. Особено върху плоски повърхности, използването на уред за площи с функция за изплакване също е отличен вариант. Може да се използва за цялостно отстраняване на зелени отлагания и мръсотия дори в труднодостъпни ъгли и ръбове. Благодарение на дюзата за изплакване мръсната вода се отмива едновременно. Други предимства: Вие сте защитени по време на работа и почистването е по-бързо, отколкото с почистваща дюза.
Можете ли да почиствате всякакъв вид павета с водоструйка?
Не всички павета са подходящи за почистване с водоструйка. Пътеките и настилките от естествен камък, като гранит или базалт, са достатъчно здрави и устойчиви, за да издържат на почистване с високо налягане. При тях водоструйката ефективно премахва мъх, плевели и упорити замърсявания от повърхността и фугите.
По-различно е положението при бетонни павета и теракот. Тези материали са по-чувствителни и силната водна струя може бързо да повреди повърхността им, като я направи грапава и по-податлива на бъдещи замърсявания. Също така, ако паветата са положени с широки фуги, трябва да се внимава допълнително – прекалено силното налягане може да отмие фугиращия материал и да доведе до разхлабване на каменните плочи.
Съвет: Ако не сте сигурни от какъв материал са направени вашите павета, най-добре е да се консултирате със специализиран градински център или търговец, за да разберете дали са подходящи за почистване с водоструйка.
Алтернатива при чувствителни павета
Ако вече знаете, че почистването с водоструйка не е подходящо за вашия каменен двор или алея, но все пак искате ефективно и бързо решение, добър избор е акумулаторна водоструйка със средно налягане. Тя позволява нежно, но резултатно почистване, без риск от увреждане на настилката.
Почистването става още по-ефективно в комбинация с приставка за почистване на площи, която разпределя водната струя равномерно. Като алтернатива може да се използва роторна дюза, която премахва и по-упорити замърсявания, но с по-контролирано налягане.
Помагат ли домашните средства при почистване на павета?
За да се отървете от мъх и плевели, има няколко домашни средства, които можете да използвате вместо почистващи концентрати. Например, ако не използвате специален препарат за камък за почистване на паветата, можете да използвате препарат за миене на съдове или сода за хляб. Тези, които решат да използват домашни средства, трябва винаги да се уверяват, че са биоразградими. Освен това трябва да се носят защитно облекло и очила, когато се използват, особено за защита на областта на очите и ръцете.