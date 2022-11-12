Помагат ли домашните средства за отстраняване на плевели?

Да, домашните средства за премахване на плевели могат да бъдат много ефективни, ако се използват правилно, и са добра алтернатива, когато професионални градински уреди за плевели не са налични. Разбира се, всичко зависи от това колко време и усилия сте готови да инвестирате. Ако търсите бързо и лесно премахване на плевели, по-добре е да посегнете към специализирани инструменти. Въпреки това, ботаниците и опитните градинари знаят, че съществуват няколко ефективни домашни метода за борба с плевелите, които значително улесняват процеса.

Гореща вода срещу плевели

Топлата (вряща) вода е класически и екологичен домашен метод за унищожаване на плевели. Например, вместо да изливате водата от варени картофи или паста в мивката, можете да я излеете директно върху плевелите. Кипящата вода унищожава клетъчната структура на растението и действа дълбоко в корена. За траен ефект обаче е необходимо процедурата да се повтори няколко пъти, тъй като плевелите не изчезват моментално.

Мулчиране – естествен начин за спиране на плевелите

Друг ефективен метод за предотвратяване на растежа на плевели е т.нар. „задушаване“. Това може да се постигне с мулч от кора, който се предлага в повечето градински центрове. Мулчът съдържа естествени танини, които потискат покълването на плевелите, като едновременно с това задържат влагата в почвата и подобряват външния вид на градинските лехи.