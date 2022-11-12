Как се премахват плевели: практически съвети
Любителите на градината знаят това: щом пролетта настъпи и сезонът на градинарството започне, всичко отново започва да цъфти и зеленее. Само ако го нямаше онзи досаден естествен „враг“, който причинява хаос в градинските лехи, на моравата, павираните алеи и вътрешните дворове – плевелите.
Добрата новина е, че премахването на плевели и борбата с плевелите могат да бъдат ефективни, когато се използват правилните методи и инструменти. Независимо дали става въпрос за премахване на плевели в градината, между павета или в тревните площи, има решения както с професионални уреди, така и с екологични и домашни средства. Но какво трябва да вземете предвид при унищожаването на плевели и кой метод е най-подходящ във вашия случай? Ето пет често задавани въпроса и отговорите им.
Помагат ли домашните средства за отстраняване на плевели?
Да, домашните средства за премахване на плевели могат да бъдат много ефективни, ако се използват правилно, и са добра алтернатива, когато професионални градински уреди за плевели не са налични. Разбира се, всичко зависи от това колко време и усилия сте готови да инвестирате. Ако търсите бързо и лесно премахване на плевели, по-добре е да посегнете към специализирани инструменти. Въпреки това, ботаниците и опитните градинари знаят, че съществуват няколко ефективни домашни метода за борба с плевелите, които значително улесняват процеса.
Гореща вода срещу плевели
Топлата (вряща) вода е класически и екологичен домашен метод за унищожаване на плевели. Например, вместо да изливате водата от варени картофи или паста в мивката, можете да я излеете директно върху плевелите. Кипящата вода унищожава клетъчната структура на растението и действа дълбоко в корена. За траен ефект обаче е необходимо процедурата да се повтори няколко пъти, тъй като плевелите не изчезват моментално.
Мулчиране – естествен начин за спиране на плевелите
Друг ефективен метод за предотвратяване на растежа на плевели е т.нар. „задушаване“. Това може да се постигне с мулч от кора, който се предлага в повечето градински центрове. Мулчът съдържа естествени танини, които потискат покълването на плевелите, като едновременно с това задържат влагата в почвата и подобряват външния вид на градинските лехи.
Има ли идеално време за плевене в градината?
Да, най-доброто време за плевене в градината е след валеж или след поливане, когато почвата е влажна и по-рохкава. В тези условия корените на плевелите се изваждат значително по-лесно, тъй като са по-малко устойчиви, а рискът от скъсване и повторно израстване е по-нисък.
Независимо какъв метод или градински уреди за премахване на плевели използвате, по-ефективно е да плевите редовно – няколко пъти годишно, вместо да чакате плевелите да се разраснат. Колкото по-дълго отлагате, толкова повече време и усилия ще са необходими за пълното им отстраняване.
Редовното плевене е полезно и за декоративните растения и цветята, тъй като те не се налага да споделят вода, хранителни вещества и пространство с плевелите. Освен това, ако подрязвате живия плет и храстите, изхвърляйте зелените отпадъци веднага. Така не създавате благоприятна среда за размножаване на плевели и мъхове в градината.
Борба с плевелите: какво помага срещу плевелите?
Какво са плевелите? Това са растенията, които растат без човешка намеса, за разлика от култивираните и декоративните растения - наричат се плевели или диви плевели. Тъй като плевелите поникват произволно и постоянно в много ъгли на градината, не е толкова лесно да ги „удържите“. Плевели като глухарчета и живовляк растат предимно в цветни лехи и на моравата. Срещат се и във фуги от павета. Повечето хора прибягват до конвенционален скрепер за фуги, градинска шпатула или малка кирка. Този метод може да се използва за премахване на плевели, но отнема много време, тъй като напредъкът е много бавен и работата бързо става напрегната.
За да премахнете плевелите ефективно и екологично, най-добри резултати се постигат чрез комбиниране на няколко метода. Плевенето на ръка е един от тях, но при по-големи площи може да бъде изключително времеемко и натоварващо.
Първата стъпка е почистване на павираната площ от грубите отпадъци, като листа и клонки, с помощта на метла. Това улеснява достъпа до фугите и предотвратява повторното разпространение на замърсявания. След това е важно да се обърне специално внимание на почистването на фугите, тъй като именно там най-често се развиват плевели и мъх. Най-ефективно това става със специална стъргалка за фуги, която позволява механично отстраняване на плевелите директно от корена.
При големи павирани площи или много фуги този процес може да отнеме повече време. След почистването на фугите всички остатъци трябва да се изметат старателно, за да не останат семена или растителни части. Последната стъпка е премахване на мъх и гъбични налепи, които се образуват особено често на сенчести и влажни места и създават риск от хлъзгане.
Кой е най-добрият подход за премахване на плевелите?
Днес на пазара се предлагат специализирани градински уреди, които значително улесняват ефективното премахване на плевели и намаляват физическото натоварване, затова и ние ги предпочитаме и класифицираме като най-добрият метод. Сред най-практичните решения е безжичният уред за отстраняване на плевели, който позволява бързо и удобно почистване без навеждане.
С негова помощ каменните дворове, павираните алеи и фугите между плочите могат да бъдат освободени от плевели лесно и с минимално натоварване на гърба. За оптимален резултат е важно да следвате няколко основни стъпки:
- За премахване на плевели с уред изберете сух ден, тъй като устройството работи най-ефективно при сухи условия. По време на работа винаги носете подходящо защитно облекло – ръкавици, здрави обувки, предпазни очила и антифони при необходимост.
- Настройте телескопичната дръжка на удобна височина, прикрепете четките и регулирайте въртящата се глава. След това поставете батерията в държача, докато чуете характерното щракване.
- За да стартирате уреда за отстраняване на плевели, натиснете и задръжте бутона за освобождаване, след което включете устройството чрез основния превключвател.
- Водете уреда с бавни и равномерни движения, под лек ъгъл към повърхността, без да упражнявате натиск. Въртящата се найлонова четка премахва плевелите директно от повърхността и фугите. При упорити плевели повторете процедурата няколко пъти.
Плевелите махат ли се с химикали?
От време на време четете за химически препарати за отстраняване на плевели, които се разреждат с вода и се нанасят върху плевелите. Това обаче не се препоръчва, тъй като химикалите атакуват растенията и почвата. Те могат да проникнат и в подпочвените води. Поради това законите често забраняват използването на хербициди.
Изгаряне на плевели - работи ли?
Друг популярен метод за премахване на плевели е изгарянето им. Този метод за отстраняване на плевели също не се препоръчва, тъй като при изгарянето на плевели възниква опасност от пожар за околните растения и сгради, както и за малки животни.