Премахнете мъха завинаги от моравата

Мъхът по моравата е ясен сигнал, че тревната площ се нуждае от повече грижа и внимание. Когато мъхът вече е силно развит, тревата често е отслабена и не може ефективно да му се противопостави. За дълготрайно премахване на мъх от тревата най-подходящият момент е пролетта, когато условията за възстановяване на тревната площ са най-благоприятни.

Това става, като тревата се коси за кратко и след това се разресва в шахматен ред. Влажната, силно уплътнена тревна повърхност също трябва да се аерира. След това все още можете да "шлайфате" моравата, което е особено полезно за сенчести, влажни зони. Въпреки че целият този процес премахва мъха, той всъщност е стресиращ за моравата, затова трябва да подсилите тревата с помощта на тор след това.

Ако мъхът по моравата се появи отново след кратко време, препоръчително е да се направи анализ на почвата. С помощта на тестове от градински център лесно може да се установи дали проблемът е киселата почва, която е една от основните причини за развитие на мъх. Идеалната pH стойност за тревна площ е между 6 и 7. Ако pH падне под 5,5, е необходимо третиране на почвата за неутрализиране на киселинността.

В случаите, когато причината не е почвата, а сенчестото разположение на моравата, решение може да бъде засяването на специална морава за сянка или използването на алтернативни почвени покрития. Ако всички тези мерки не дадат резултат, някои градинари прибягват до железен тор против мъх. Този метод е ефективен за премахване на мъх от тревата, но тъй като е химически и потенциално токсичен, трябва да се използва с повишено внимание. Като по-щадяща алтернатива съществуват и екологични средства против мъх, включително продукти на основата на оцетна есенция, които могат да се използват в зависимост от състоянието на тревната площ.