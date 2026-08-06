Понякога се изисква нещо повече от вода, за да се постигнат наистина чисти резултати. Пeногенераторът FJ 24 прави това безпроблемно. Просто напълнете 0,3-литровия резервоар с препарат от програмата дом и градина, прикрепете пяногенератора към отвора и стартирайте. Благодарение на пяната, която осигурява цялостно почистване, и на равнината на струята, която може да се завърти според нуждите, почистването става много по-лесно. Системата Quick Connect позволява пеногенератора да се постави на удължителната тръба само с една ръка, което прави възможно бързото преминаване към друг аксесоар. Пеногенераторът FJ 24 е подходящ за използване с KHB и OC 6-18, но не и с водоструйки от клас K 2 до K 7.