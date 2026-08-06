FJ 24 дюза за пяна

Пеногенератор FJ 24 Handheld за подаване на почистващи препарати от програмата дом и градина с модели KHB и OC 6-18.

Понякога се изисква нещо повече от вода, за да се постигнат наистина чисти резултати. Пeногенераторът FJ 24 прави това безпроблемно. Просто напълнете 0,3-литровия резервоар с препарат от програмата дом и градина, прикрепете пяногенератора към отвора и стартирайте. Благодарение на пяната, която осигурява цялостно почистване, и на равнината на струята, която може да се завърти според нуждите, почистването става много по-лесно. Системата Quick Connect позволява пеногенератора да се постави на удължителната тръба само с една ръка, което прави възможно бързото преминаване към друг аксесоар. Пеногенераторът FJ 24 е подходящ за използване с KHB и OC 6-18, но не и с водоструйки от клас K 2 до K 7.

Характеристики и предимства
Контейнер с обем 0,3 литра
  • Съдът съдържа достатъчно почистващ препарат за един заряд на батерията.
Смяната на различни почистващи препарати е лесна
  • Лесно почистване със съвместимия почистващ препарат на Kärcher.
Мощна пяна
  • Лесно почистване на всички повърхности.
Прозрачен съд за почистващ препарат
  • Нивото на запълване на контейнера се вижда по всяко време.
Регулируем ъгъл на пръскане
  • Позволява удобна вертикална и хоризонтална работа.
Система Quick Connect
  • Благодарение на доказаната система Quick Connect, смяната на аксесоарите е лесна.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,165
Тегло с опаковката (кг) 0,22
Размери (Д × Ш × В) (мм) 205 x 93 x 132
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Тераси
  • Кашпи за цветя
  • Декоративни предмети (саксии и т.н.)
  • Велосипеди
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Градински играчки
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Кофи за смет
  • Щори/ролетни щори
Аксесоари