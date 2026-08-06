FJ 24 дюза за пяна
Пеногенератор FJ 24 Handheld за подаване на почистващи препарати от програмата дом и градина с модели KHB и OC 6-18.
Понякога се изисква нещо повече от вода, за да се постигнат наистина чисти резултати. Пeногенераторът FJ 24 прави това безпроблемно. Просто напълнете 0,3-литровия резервоар с препарат от програмата дом и градина, прикрепете пяногенератора към отвора и стартирайте. Благодарение на пяната, която осигурява цялостно почистване, и на равнината на струята, която може да се завърти според нуждите, почистването става много по-лесно. Системата Quick Connect позволява пеногенератора да се постави на удължителната тръба само с една ръка, което прави възможно бързото преминаване към друг аксесоар. Пеногенераторът FJ 24 е подходящ за използване с KHB и OC 6-18, но не и с водоструйки от клас K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
Контейнер с обем 0,3 литра
- Съдът съдържа достатъчно почистващ препарат за един заряд на батерията.
Смяната на различни почистващи препарати е лесна
- Лесно почистване със съвместимия почистващ препарат на Kärcher.
Мощна пяна
- Лесно почистване на всички повърхности.
Прозрачен съд за почистващ препарат
- Нивото на запълване на контейнера се вижда по всяко време.
Регулируем ъгъл на пръскане
- Позволява удобна вертикална и хоризонтална работа.
Система Quick Connect
- Благодарение на доказаната система Quick Connect, смяната на аксесоарите е лесна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,165
|Тегло с опаковката (кг)
|0,22
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 93 x 132
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Тераси
- Кашпи за цветя
- Декоративни предмети (саксии и т.н.)
- Велосипеди
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Градински играчки
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Кофи за смет
- Щори/ролетни щори