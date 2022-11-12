Почистване на плочки: премахване на петна и обезцветявания

Пръски от червено вино, петна от сос около масата или мазни следи под барбекюто – ако петна замърсят плочите на вътрешния двор, е важно да се реагира бързо. Особено при порести дворни плочки течностите попиват лесно и могат да доведат до трайно обезцветяване, което по-късно се отстранява трудно. Най-упорити са петната от мазнина и масло, които често остават върху бетонни и каменни настилки.

За ефективно почистване на петна от плочи се препоръчва използването на почистващи препарати за каменни настилки или специални препарати за почистване на бетон. Някои продукти се нанасят директно, докато други трябва да се разреждат – в този случай е важно да се спазва посоченото съотношение. Почистващият препарат се нанася върху засегнатите участъци и се оставя да подейства между 2 и 5 минути, след което повърхността се изплаква обилно с чиста вода.

Като алтернатива, плочите на вътрешния двор могат да се почистват и с домашни средства. Подходящи са сапун, разреден в топла вода, както и разтвори със сода бикарбонат или оцет. Преди употреба е силно препоръчително почистващият разтвор да се тества върху незабележима зона, за да се избегне нежелано обезцветяване. Ако материалът реагира чувствително, по-добре е да се използват професионални почистващи препарати.

Ако домашните средства са подходящи, процедирайте по следния начин: първо разредете избрания продукт с вода и го разпределете равномерно върху замърсените участъци. Оцетът може да се използва директно или в съотношение 1:1 с вода. При сода бикарбонат разтворете 1 до 5 супени лъжици в 10 литра вода, в зависимост от степента на замърсяване. Оставете сместа да подейства 15–20 минути, след което почистете повърхността с подходящ уред или четка и накрая изплакнете с чиста вода.