Почистване на дворни плочи: практическо ръководство
Особено през по-топлите месеци вътрешният двор често се използва като допълнителна всекидневна и трапезария. В края на краищата той предлага достатъчно пространство, за да седнете удобно заедно, да се храните или да се наслаждавате на слънцето. За да изглежда външното пространство винаги добре поддържано, почистването на плочите на двора е препоръчително да се извършва старателно поне два пъти годишно. С правилния подход и подходящите методи за почистване на вътрешен двор, дворните плочи могат отново да възвърнат чистия си и свеж вид.
Обърнете внимание когато почиствате плочи на двора
Терасите от бетон или естествен камък впечатляват не само с модерния си външен вид, но и с относително лесната си поддръжка. В сравнение с дървените повърхности, дворните плочи с гладки повърхности обикновено се почистват по-лесно. С течение на времето обаче е напълно нормално да се появят следи от употреба – върху каменните плочи се натрупват не само петна, но и мъх и плевели във фугите. Освен че влошават външния вид на вътрешния двор, тези замърсявания могат да бъдат и опасни, тъй като мъхът бързо прави повърхността хлъзгава.
Но кой е най-добрият начин за почистване на плочи на вътрешния двор? За почистване на каменни и бетонни плочи собствениците на градини могат да използват както електрически уреди и специализирани почистващи препарати, така и екологични домашни средства. Основното правило е следното: за да се предотврати повреда на настилката, методът за почистване винаги трябва да бъде съобразен с материала. Инструменти като стъргалки за фуги, водоструйки, почистващи препарати за повърхности и вътрешни дворове могат да бъдат също толкова ефективни, колкото и изпитаните домашни решения, когато се използват правилно.
Отстранете грубата мръсотия от плочите на вътрешния двор
Преди да пристъпите към основно почистване на плочите на вътрешния двор, грубата мръсотия трябва първо да се отстрани от повърхността. Макар да изглежда като допълнителна стъпка, това предотвратява разнасянето на замърсяванията и повторното замърсяване на плочите по време на почистването.
Разхлабени остатъци като листа, прах и клонки се премахват най-лесно с метла от слама или пластмаса. Металните гребла не са препоръчителни, тъй като са шумни, могат да безпокоят съседите и съществува риск да надраскат повърхността на дворните плочи. При по-големи външни пространства е практично решение използването на метачна машина, която почиства бързо и равномерно. Това не само спестява време, но и значително намалява физическото натоварване.
Съвет
За да се предотврати образуването на мъх, плочите на двора трябва да се почистват редовно, за предпочитане няколко пъти в годината.
Почистете фугите на вътрешния двор
След като повърхността на вътрешния двор е почистена, следва изключително важна стъпка – почистването на фугите между плочите. Именно там най-често се задържат плевели, мъх и зелени отлагания, които могат бързо да се разпространят отново върху плочите.
За ефективно премахване на плевели от фугите е подходящ специален скрепер за фуги. Работете по дължината на фугите, като разхлабвате натрупаната зеленина, мъх и замърсявания. Методът изисква повече време и търпение, но резултатът е дълготрайно по-чиста настилка. Ако не разполагате със скрепер, градинска шпатула също може да свърши работа.
По-бързо и по-щадящо за гърба решение е използването на акумулаторен уред за отстраняване на плевели, който ефективно почиства фугите без излишно физическо натоварване. Като алтернатива може да се използва и топла вода – евтин и екологично безопасен метод. Тя действа директно върху корените, като разрушава клетъчната структура на растенията и води до тяхното постепенно загиване. Недостатъкът е, че процедурата трябва да се повтори няколко пъти, докато се постигне траен ефект.
След като фугите на вътрешния двор са почистени и всички разхлабени отпадъци са отстранени, може да преминете към цялостно и старателно почистване на дворните плочи.
Почистване на плочки: премахване на петна и обезцветявания
Пръски от червено вино, петна от сос около масата или мазни следи под барбекюто – ако петна замърсят плочите на вътрешния двор, е важно да се реагира бързо. Особено при порести дворни плочки течностите попиват лесно и могат да доведат до трайно обезцветяване, което по-късно се отстранява трудно. Най-упорити са петната от мазнина и масло, които често остават върху бетонни и каменни настилки.
За ефективно почистване на петна от плочи се препоръчва използването на почистващи препарати за каменни настилки или специални препарати за почистване на бетон. Някои продукти се нанасят директно, докато други трябва да се разреждат – в този случай е важно да се спазва посоченото съотношение. Почистващият препарат се нанася върху засегнатите участъци и се оставя да подейства между 2 и 5 минути, след което повърхността се изплаква обилно с чиста вода.
Като алтернатива, плочите на вътрешния двор могат да се почистват и с домашни средства. Подходящи са сапун, разреден в топла вода, както и разтвори със сода бикарбонат или оцет. Преди употреба е силно препоръчително почистващият разтвор да се тества върху незабележима зона, за да се избегне нежелано обезцветяване. Ако материалът реагира чувствително, по-добре е да се използват професионални почистващи препарати.
Ако домашните средства са подходящи, процедирайте по следния начин: първо разредете избрания продукт с вода и го разпределете равномерно върху замърсените участъци. Оцетът може да се използва директно или в съотношение 1:1 с вода. При сода бикарбонат разтворете 1 до 5 супени лъжици в 10 литра вода, в зависимост от степента на замърсяване. Оставете сместа да подейства 15–20 минути, след което почистете повърхността с подходящ уред или четка и накрая изплакнете с чиста вода.
Почистете плочките на двора с водоструйка
За старателно отстраняване на мръсотията от цялата повърхност на вътрешния двор водоструйката е идеална. Поради факта, че водата удря земята с налягане до 180 бара, тя почиства повърхностите изключително надеждно. Много удобен и спестяващ време начин за почистване на плочите на двора. Но бъдете внимателни: в зависимост от вида на материала, директната водна струя може да нагрубее или дори да повреди плочите. Твърдите видове камъни могат да се почистват с високо налягане без колебание, докато за по-меките естествени камъни трябва да се прилага само ниско налягане. За да почистите все пак щателно плочите на вътрешния двор с ниско налягане, се препоръчва да използвате водоструйка в комбинация с уред за площи или разстоянието между дюзата и повърхността може да се увеличи и по този начин да се почиства по-нежно. Алтернативно, за по-малки повърхности, може да се използва акумулаторна водоструйка в комбинация с приставка за почистване на повърхности.
4 лесни стъпки за почистване с уред за почистване на външни настилки
В допълнение към водоструйките, електрическият уред за почистване на външни настилки е изключително подходящ за почистване на плочи на вътрешни дворове, тераси и пътеки. Благодарение на комбинацията от две въртящи се и сменяеми ролкови четки – предназначени за дърво или каменни настилки, както и интегрираното водоснабдяване, дори упорити замърсявания, мъх и зелени отлагания могат да бъдат ефективно разхлабени и отстранени.
Голямо предимство на този метод е възможността да регулирате количеството използвана вода според вида на повърхността. Така се постига щадящо и ефективно почистване на бетонни и каменни плочи, без излишен разход на вода. Препоръчително е да използвате само толкова вода, колкото е необходимо за конкретното замърсяване.
Как да почистите плочите на вътрешния двор с уред за външни настилки:
Стъпка 1: Преди да започнете, свържете уреда за почистване на външни настилки към водоизточник. За целта е напълно достатъчен стандартен градински маркуч.
Стъпка 2: След като маркучът е свързан, отворете захранването с вода, разположено на дръжката на уреда. Тук можете да регулирате необходимото количество вода – за бетонни плочи обикновено е нужна по-малко вода, докато при каменни или дървени повърхности може да се използва малко повече.
Стъпка 3: Включете устройството и започнете почистването. За оптимален резултат движете уреда равномерно напред-назад по повърхността. Въртящите се ролкови четки разхлабват мръсотията, а вградената водна струя я отмива незабавно.
Стъпка 4: Накрая изплакнете плочите на вътрешния двор за кратко с градинския маркуч. След това повърхността е чиста и готова за употреба.
Как да почистите каменните плочки от естествен камък?
Терасите, изработени от естествен камък – като гранит, мрамор, пясъчник или варовик – са здрави, устойчиви на износване и запазват естествения си цвят в продължение на години. Основният им недостатък е, че естественият камък има фини пори и вдлъбнатини, в които лесно се задържат мръсотия, мъх и зелени отлагания.
Преди да пристъпите към почистване на каменни плочи с водоструйка или електрически уред за почистване на външни настилки, е важно първо да проверите издръжливостта на конкретния вид камък. Колкото по-твърд е материалът, толкова по-малко чувствителен е той към механично въздействие и водно налягане.
Много твърди естествени камъни като гранит или базалт могат да се почистват с високо налягане без риск от повреда. При по-меки камъни, като варовик или пясъчник, се препоръчва ниско налягане или ръчно почистване, за да се избегне нараняване на повърхността.
За по-малки площи от естествен камък е напълно достатъчно да използвате pH-неутрален сапун, малко вода и четка. При по-големи вътрешни дворове по-ефективен вариант е използването на електрически уред за почистване на външни настилки или внимателна работа с водоструйка, съобразена с твърдостта на камъка.
Как се почиства бетон?
Бетонът е здрав и издръжлив материал, но неговият основен недостатък е високата абсорбция. Течностите проникват през отворените пори много по-бързо, отколкото при естествения камък, което може да доведе до упорити петна и обезцветявания. Затова при почистване на бетонен двор се препоръчва използването на умерено количество вода.
При по-малки петна и леки замърсявания ефективно решение е почистването с пясък. Той действа като фина шкурка и помага за механичното отстраняване на засъхналата мръсотия от бетонните плочи.
Зелените отлагания, мъхът и водораслите по бетонния двор се премахват най-добре с топла вода и скрубер. За екологично почистване е препоръчително да използвате биоразградим сапун. Първо разтворете сапуна в хладка вода, нанесете разтвора равномерно върху повърхността и го оставете да подейства 20–30 минути. След това изтъркайте бетона с четка за почистване или ръчна четка.
Накрая изплакнете обилно бетонния двор с чиста вода, за да отстраните всички остатъци от сапун и да предотвратите повторно замърсяване.