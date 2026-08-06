Четка за почистване на повърхности PS 20

Четката за почистване на повърхности е идеалният аксесоар за моделите KHB- и OC 6-18 при почистване на малки площи и стъпала.

Четката PS 20 за моделите KHB- и OC 6-18 е оборудвана с две вградени дюзи, както и предпазител срещу пръски с косми и може да се върти на 90 градуса. Това означава, че има по-лесен достъп до труднодостъпни места.

Характеристики и предимства
Две интегрирани дюзи
  • По-ефективно почистване на площи в сравнение с единичен струйник.
Компактен дизайн
  • Идеален за почистване на труднодостъпни места.
Два удължителни струйника
  • В зависимост от приложението, PS 20 може да се използва с или без удължения.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,748
Тегло с опаковката (кг) 1,053
Размери (Д × Ш × В) (мм) 729 x 198 x 768
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Стълби
  • Пътеки
  • Мебели за градина/тераса/балкон