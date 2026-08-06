Четка за почистване на повърхности PS 20
Четката за почистване на повърхности е идеалният аксесоар за моделите KHB- и OC 6-18 при почистване на малки площи и стъпала.
Четката PS 20 за моделите KHB- и OC 6-18 е оборудвана с две вградени дюзи, както и предпазител срещу пръски с косми и може да се върти на 90 градуса. Това означава, че има по-лесен достъп до труднодостъпни места.
Характеристики и предимства
Две интегрирани дюзи
- По-ефективно почистване на площи в сравнение с единичен струйник.
Компактен дизайн
- Идеален за почистване на труднодостъпни места.
Два удължителни струйника
- В зависимост от приложението, PS 20 може да се използва с или без удължения.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,748
|Тегло с опаковката (кг)
|1,053
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|729 x 198 x 768
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Стълби
- Пътеки
- Мебели за градина/тераса/балкон