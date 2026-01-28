Акумулаторна пръскачка под налягане

Защита и грижа за растенията с едно натискане на бутон: Пръскачката под налягане PSU 4-18 с 18 V сменяема батерия, 4 l резервоар и телескопичен струйник наторява растенията със своята фина, равномерна мъгла от пръскане, бори се с вредители и плевели по целенасочен начин и удобно полива разсад – без нужда от трудоемка ръчна помпа.

Области на приложение

Торене

Понякога нашите растения се нуждаят от нещо повече от слънце и вода, за да растат. PSU 4-18 със своят телескопичен накрайник го прави лесно и удобно за нанасяне на тор, дори и на по-високи площи.

Човек наторява растенията с акумулаторната пръскачка под налягане Kärcher

Контрол на вредителите

Храстите и дърветата често са нападани от вредители, като листни въшки и др. Със своите многобройни опции за настройка, пръскачката под налягане на батерия позволява на потребителите както да пръскат ситно като мъгла, така и да доставят насочена струя за пръскане към засегнатите зони.

Човек се бори с вредителите с акумулаторната пръскачка под налягане Kärcher

Премахване на плевели

Повече трева, по-малко плевели: акумулаторната пръскачка под налягане PSU 4-18 удобно и ефективно се бори с плевелите. Резултатът е добре поддържана и равномерно озеленена тревна площ.

Човек премахва плевелите с акумулаторната пръскачка под налягане Kärcher

Поливане

Внимателно поливане за деликатни растения: Малките разсади трябва да се третират особено внимателно. Мъглата за пръскане снабдява растенията с достатъчно вода, без да уврежда фините структури.

Човек полива растения с акумулаторната пръскачка под налягане Kärcher

Пръскачката под налягане от Kärcher: грижата за градината никога не е била толкова лесна

  • Независимо дали става дума за малка градина, балкон в градски апартамент или голяма външна площ, включително вътрешен двор — акумулаторната пръскачка под налягане има всестранни таланти. Благодарение на регулируемата телескопична струя, обхватът на пръскачката може да бъде удобно адаптиран към персоналните нужди.
  • Пръскачката под налягане е оборудвана с акумулаторна батерия за лесна поддръжка на градината. Това означава, че устройството може да се използва почти навсякъде. 18 V акумулаторна батерия с 2,5 или 5,0 Ah позволява няколко часа работа в градината — без да е необходимо да се свързвате към източник на захранване или кабел.
  • Всеки вид растение изисква индивидуална грижа. Пръскачката под налягане се доставя с телескопичен струйник, който има регулируема дюза, за да ви помогне да отговорите на различни изисквания в градината - от работа на големи площи до нанасяне на течност в точни количества.

Акценти

Когато използвате пръскачка под налягане, казваха, че "единственият начин да получите повече спрей е да изпомпвате по-силно". Но с Kärcher PSU 4-18 можете да забравите за тази трудоемка подготвителна работа. Просто напълнете контейнера, заредете батерията и след това дайте на вашите растения малко TLC с до 3 бара налягане. Например, можете да приложите течен тор, да насочите към конкретни растения средства за растителна защита, да премахнете плевелите и внимателно да поливате деликатния разсад с лека мъгла. Независимо дали за тераса на покрива или градина – PSU 4-18 гарантирано ще бъде един от градинските инструменти, които няма да искате да оставите.

Характеристики на пръскачката под налягане

Kärcher: Акумулаторна пръскачка под налягане - ниво на течността

Преглед на нивото на течността

Резервоарът на пръскачката под налягане е прозрачен, което означава, че можете лесно да видите колко е пълен, когато поливате или торите големи външни площи.

Kärcher: Ръце държат акумулаторна пръскачка под налягане

Лесна за транспортиране

Пръскачката под налягане е оборудвана с ремък за носене, което я прави удобна за носене дори с пълен резервоар. Поставете каишката на рамото си и оставете устройството да виси удобно.

Kärcher: Пръскачка под налягане

Лесна за съхранение

Мобилният уред трябва да е лесен за прибиране. Поради тази причина акумулаторната пръскачка под налягане е проектирана с телескопична форма, която може да се сваля и прикрепя към държача на батерията. Следователно устройството може лесно да се транспортира и съхранява в навеса за инструменти или гаража, за да се спести място.

Често задавани въпроси за пръскачката под налягане

PSU 4-18 може да се използва за четири различни приложения в грижите за градината и растителната защита:

  • Торене
  • Контрол на вредителите и пръскане на растения
  • Борба с плевелите
  • Нежно поливане

Не, това е продукт за грижа за растения, а не почистващ продукт, не е конфигуриран за дезинфекция.

Пръскачката под налягане е съвместима с всички батерии 18 V Kärcher Battery Power и 18 V Kärcher Battery Power Plus.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power батерия → макс. 400 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power батерия → макс. 800 min

За удобна транспортируема употреба вграденият резервоар побира 4 литра. В зависимост от приложението, акумулаторната пръскачка под налягане може да се напълни с вода, тор или продукти за отстраняване на плевели или вредители. Резервоарът е прозрачен, което означава, че винаги можете да видите колко течност е останала.

Мерителната чаша може да се използва за измерване на до 120 ml.

Телескопичният струйник може да се удължи от 45 см до 75 см и по този начин увеличава обхвата при пръскане.

Платформа за батерии Kärcher Battery Power

Пръскачката под налягане е продукт в акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power. Открийте цялата продуктова гама и вижте кои други продукти са съвместими с вашата батерия 18 V Battery Power.

18 V Battery Power

Тук можете да намерите всички устройства от платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power
