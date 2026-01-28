Акценти

Когато използвате пръскачка под налягане, казваха, че "единственият начин да получите повече спрей е да изпомпвате по-силно". Но с Kärcher PSU 4-18 можете да забравите за тази трудоемка подготвителна работа. Просто напълнете контейнера, заредете батерията и след това дайте на вашите растения малко TLC с до 3 бара налягане. Например, можете да приложите течен тор, да насочите към конкретни растения средства за растителна защита, да премахнете плевелите и внимателно да поливате деликатния разсад с лека мъгла. Независимо дали за тераса на покрива или градина – PSU 4-18 гарантирано ще бъде един от градинските инструменти, които няма да искате да оставите.