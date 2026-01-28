Акумулаторна пръскачка под налягане
Защита и грижа за растенията с едно натискане на бутон: Пръскачката под налягане PSU 4-18 с 18 V сменяема батерия, 4 l резервоар и телескопичен струйник наторява растенията със своята фина, равномерна мъгла от пръскане, бори се с вредители и плевели по целенасочен начин и удобно полива разсад – без нужда от трудоемка ръчна помпа.
Области на приложение
Торене
Понякога нашите растения се нуждаят от нещо повече от слънце и вода, за да растат. PSU 4-18 със своят телескопичен накрайник го прави лесно и удобно за нанасяне на тор, дори и на по-високи площи.
Контрол на вредителите
Храстите и дърветата често са нападани от вредители, като листни въшки и др. Със своите многобройни опции за настройка, пръскачката под налягане на батерия позволява на потребителите както да пръскат ситно като мъгла, така и да доставят насочена струя за пръскане към засегнатите зони.
Премахване на плевели
Повече трева, по-малко плевели: акумулаторната пръскачка под налягане PSU 4-18 удобно и ефективно се бори с плевелите. Резултатът е добре поддържана и равномерно озеленена тревна площ.
Поливане
Внимателно поливане за деликатни растения: Малките разсади трябва да се третират особено внимателно. Мъглата за пръскане снабдява растенията с достатъчно вода, без да уврежда фините структури.
Пръскачката под налягане от Kärcher: грижата за градината никога не е била толкова лесна
- Независимо дали става дума за малка градина, балкон в градски апартамент или голяма външна площ, включително вътрешен двор — акумулаторната пръскачка под налягане има всестранни таланти. Благодарение на регулируемата телескопична струя, обхватът на пръскачката може да бъде удобно адаптиран към персоналните нужди.
- Пръскачката под налягане е оборудвана с акумулаторна батерия за лесна поддръжка на градината. Това означава, че устройството може да се използва почти навсякъде. 18 V акумулаторна батерия с 2,5 или 5,0 Ah позволява няколко часа работа в градината — без да е необходимо да се свързвате към източник на захранване или кабел.
- Всеки вид растение изисква индивидуална грижа. Пръскачката под налягане се доставя с телескопичен струйник, който има регулируема дюза, за да ви помогне да отговорите на различни изисквания в градината - от работа на големи площи до нанасяне на течност в точни количества.
Акценти
Когато използвате пръскачка под налягане, казваха, че "единственият начин да получите повече спрей е да изпомпвате по-силно". Но с Kärcher PSU 4-18 можете да забравите за тази трудоемка подготвителна работа. Просто напълнете контейнера, заредете батерията и след това дайте на вашите растения малко TLC с до 3 бара налягане. Например, можете да приложите течен тор, да насочите към конкретни растения средства за растителна защита, да премахнете плевелите и внимателно да поливате деликатния разсад с лека мъгла. Независимо дали за тераса на покрива или градина – PSU 4-18 гарантирано ще бъде един от градинските инструменти, които няма да искате да оставите.
Характеристики на пръскачката под налягане
Преглед на нивото на течността
Резервоарът на пръскачката под налягане е прозрачен, което означава, че можете лесно да видите колко е пълен, когато поливате или торите големи външни площи.
Лесна за транспортиране
Пръскачката под налягане е оборудвана с ремък за носене, което я прави удобна за носене дори с пълен резервоар. Поставете каишката на рамото си и оставете устройството да виси удобно.
Лесна за съхранение
Мобилният уред трябва да е лесен за прибиране. Поради тази причина акумулаторната пръскачка под налягане е проектирана с телескопична форма, която може да се сваля и прикрепя към държача на батерията. Следователно устройството може лесно да се транспортира и съхранява в навеса за инструменти или гаража, за да се спести място.
Често задавани въпроси за пръскачката под налягане
Платформа за батерии Kärcher Battery Power
Пръскачката под налягане е продукт в акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power. Открийте цялата продуктова гама и вижте кои други продукти са съвместими с вашата батерия 18 V Battery Power.