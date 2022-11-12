Как да почистите водосточната тръба и дренажите едновременно

С помощта на практичен комплект за почистване на улуци и тръби можете ефективно да извършите почистване на водосточните тръби и домашните дренажи едновременно. За да функционира цялата система правилно и да се предотвратят запушвания, улуците и водосточните тръби трябва да се почистват поне веднъж годишно. Именно затова е добра практика почистването им да се извършва последователно, в една процедура.

За отпушване и почистване на тръбопроводните системи отвътре, маркучът за почистване на тръби се свързва директно към водоструйката и постепенно се въвежда във водосточната тръба. Вместо почистващата шейна се използва специална дюза за почистване на тръби, която се завинтва към маркуча за високо налягане.

Маркучът разполага с червена маркировка за безопасност, която трябва да бъде въведена изцяло в тръбата, преди да включите водоструйката. Това е изключително важно, тъй като процесът на почистване трябва да бъде спрян веднага щом червената маркировка стане отново видима при изтегляне на маркуча. Тази мярка предотвратява пръскане на вода и неконтролируемо въртене на маркуча под налягане.

След включване на водоструйката маркучът се подава ръчно навътре в тръбата. Високото налягане ефективно разтваря дори упорити запушвания от листа, кал и натрупани отпадъци. При необходимост натискайте и отпускайте лоста на пистолета няколко пъти, докато тръбата бъде напълно почистена. За допълнителна защита на фасадата и вътрешния двор се препоръчва поставянето на кофа в долния край на водосточната тръба.

Освен водосточните тръби, дренажите и светлинните шахти около къщата също могат да бъдат почистени ефективно. Това може да стане както с водоструйка, така и с мобилен уред за почистване със средно налягане. Чувствителни повърхности, като пластмасови решетки на светлинни кладенци, се почистват по-щадящо със средно налягане, докато масивни каменни шахти и бетонни дренажи могат безпроблемно да се обработят с водоструйка.