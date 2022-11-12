Как да почистите улуците бързо и ефективно
За повечето хора почистването на улуци е едно от най-неприятните, но и най-важните задължения в поддръжката на дома. Когато улуците и водосточните тръби са запушени с листа, клонки и мръсотия, дъждовната вода не може да се оттича правилно. Това често води до преливане при силен валеж и може да причини сериозни щети по покрива, фасадата, основите или вътрешния двор.
Затова редовното и навременно почистване на покривни улуци е от ключово значение за предпазване на къщата от влага и скъпи ремонти. Но кой е най-добрият начин да почистите улуците бързо, ефективно и преди всичко безопасно, без излишен риск и усилия? В следващите редове ще откриете практични съвети за почистване на улуци и водосточни тръби, подходящи инструменти и решения, които улесняват работата и повишават безопасността.
Какво трябва да имате предвид при почистване на улуците
Преди да започнете почистване на улуци, е важно да си отговорите на няколко ключови въпроса: Кога и колко често трябва да се почистват улуците? Кои са най-подходящите инструменти за почистване на улуци и водосточни тръби? Какви разходи за почистване на улуци може да очаквате и дали е по-добре да го направите сами или да наемете фирма?
Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да планирате бързо, ефективно и безопасно почистване на покривните улуци, без излишни рискове и допълнителни разходи. В следващите редове ще разгледаме най-важните аспекти, които трябва да вземете предвид.
Кога и колко често да почистваме улуците?
Като общо правило почистването на улуци се препоръчва поне веднъж годишно. Ако около къщата има много дървета, висока растителност или имотът се намира в близост до гориста местност, улуците и водосточните тръби може да се налага да се почистват два или дори повече пъти годишно.
Най-подходящият период за почистване на покривни улуци е късната есен, след като листата са напълно окапали, но преди първите слани и снеговалежи. Така се предотвратява натрупването на влага, замръзването на отпадъците в улука и последващи повреди по покрива и фасадата.
Каква е очакваната цена за почистване на улуци?
Цената за почистване на улуци зависи основно от това дали ще извършите почистването самостоятелно или ще наемете професионална фирма за почистване на улуци. Възлагането на услугата на външна фирма обикновено е значително по-скъпо и в много случаи дори не е необходимо.
С помощта на подходящи инструменти за почистване на улуци и водосточни тръби можете лесно и безопасно да почистите улуците сами. В този случай разходите за оборудване могат да се разглеждат като дългосрочна инвестиция, особено ако сте собственик на къща и извършвате редовна поддръжка на имота.
Ако живеете под наем, в повечето случаи разходите за почистване на улуците се поемат от наемодателя. По правило почистването на покривните улуци е негова отговорност, но направените разходи могат да бъдат включени като част от оперативните разходи. Ако това е така, условията трябва изрично да бъдат описани в договора за наем.
Да почистите улуците със или без стълба?
За професионално, безопасно и ефективно почистване на улуци е препоръчително да използвате специализирани инструменти за почистване на улуци, вместо да разчитате на стълба, кофа и четка. Традиционното почистване на улуци с метла или четка е не само трудоемко, но и изключително неудобно.
Процесът изисква многократно качване и слизане по стълбата, почистване на малък участък от улука, преместване на стълбата и повторение на същите действия отново и отново. Това прави метода неефективен и времеемък, а в същото време и рисков, тъй като стълбата невинаги има стабилна и сигурна опора.
Много по-добра и модерна алтернатива е да изберете решение, което позволява почистване на улуци и водосточни тръби от земята, без необходимост от работа на височина. Така значително се намалява рискът от инциденти, а почистването става по-бързо, по-безопасно и по-ефективно.
Какви предпазни мерки трябва да се вземат предварително?
При почистване на улуци безопасността винаги трябва да бъде на първо място. Уверете се, че разполагате с подходящо защитно облекло – неплъзгащи се обувки, работни ръкавици и предпазни очила са част от задължителното основно оборудване при почистване на улуци и водосточни тръби.
Ако все пак използвате стълба, тя трябва да бъде поставена върху стабилна и равна основа, като е силно препоръчително да бъде придържана от втори човек. Преди да започнете същинското почистване, първо отстранете едрата мръсотия – натрупани листа, клони, счупени парчета тухли или други отломки, които могат да блокират улука или водосточната тръба.
Използването на защитни решетки за улуци помага да се предотврати попадането на листа и замърсявания във водосточния тръбопровод и значително намалява риска от запушване. Ако почиствате улука с водоструйка, никога не трябва да стоите на стълба. Вместо това най-безопасното решение е да използвате специално проектиран комплект за почистване на улуци в комбинация с водоструйка, който позволява управление от земята и свежда риска от инциденти до минимум.
Да почистите сами улуците?
Независимо дали става въпрос за почистване на улуците на бунгало или висока къща, в много случаи можете да се справите самостоятелно с помощта на комплект за почистване на улуци и тръби. С подходящите инструменти улуците и водосточните канали се почистват бързо, ефективно и с минимални усилия, без да е необходимо да наемате външна фирма. Въпреки че е напълно естествено първо да сравните различни решения, безопасността при почистване на улуци винаги трябва да бъде водещ приоритет.
С добре обмислено и професионално решение можете да извършите почистване на улуци като специалист, без да се излагате на излишен риск и без допълнителни разходи. В основата на системата стои почистваща шейна, която се поставя директно в улука и се свързва към пистолета на водоструйката посредством 20-метров маркуч за високо налягане. Към долната част на шейната са монтирани две дюзи за високо налягане, които насочват водната струя назад.
Създаденото налягане задвижва шейната напред по улука и едновременно с това измива листата, калта и натрупаните замърсявания, като ги изтласква обратно. Нужно е само еднократно изкачване по стълба, за да се постави шейната и да се фиксира водачът на маркуча. След това цялото почистване на улуците се извършва безопасно от земята, чрез управление на водоструйката.
Инструкции за почистване на улуците стъпка по стъпка
1. Първо прикрепете дюзите за високо налягане към водоструйка. Ако фабрично монтираните дюзи не са правилните за вашата собствена водоструйка, трябва да разхлабите заключващите скоби и да поставите правилните дюзи. След това ги закрепете отново. Подходящите дюзи за водоструйка могат да бъдат намерени в инструкцията за употреба.
2. Монтирайте адаптера на маркуча на водоструйка съгласно ръководството с инструкции, след това го издърпайте през водача на маркуча и го свържете към почистващата шейна и скобата.
3. След като отстраните едрите отпадъци, поставете мрежата, включена в доставката, в горната част на тръбата за спускане.
4. Монтирайте скобата с водача на маркуча отстрани на улука, поставете шейната в улука и подравнете маркуча с червената маркировка.
5. След това свържете системата към съединителя на пистолета на водоструйката и я включете. Насочете маркуча за високо налягане ръчно. Веднага щом пистолетът на водоструйката се задейства, почистващата шейна се изтегля през улука и го почиства благодарение на двете водни струи, насочени към задната част.
6. За по-добър ефект на изплакване шейната може да се издърпва малко назад от време на време чрез маркуча за високо налягане. Повторете процеса на почистване няколко пъти, ако е необходимо, за да премахнете упоритите замърсявания.
7. След почистване изключете водоструйката и отстранете събраната мръсотия, която се е натрупала над екрана до водосточния тръбопровод. Накрая отстранете скобата и устройството.
Как да почистите водосточната тръба и дренажите едновременно
С помощта на практичен комплект за почистване на улуци и тръби можете ефективно да извършите почистване на водосточните тръби и домашните дренажи едновременно. За да функционира цялата система правилно и да се предотвратят запушвания, улуците и водосточните тръби трябва да се почистват поне веднъж годишно. Именно затова е добра практика почистването им да се извършва последователно, в една процедура.
За отпушване и почистване на тръбопроводните системи отвътре, маркучът за почистване на тръби се свързва директно към водоструйката и постепенно се въвежда във водосточната тръба. Вместо почистващата шейна се използва специална дюза за почистване на тръби, която се завинтва към маркуча за високо налягане.
Маркучът разполага с червена маркировка за безопасност, която трябва да бъде въведена изцяло в тръбата, преди да включите водоструйката. Това е изключително важно, тъй като процесът на почистване трябва да бъде спрян веднага щом червената маркировка стане отново видима при изтегляне на маркуча. Тази мярка предотвратява пръскане на вода и неконтролируемо въртене на маркуча под налягане.
След включване на водоструйката маркучът се подава ръчно навътре в тръбата. Високото налягане ефективно разтваря дори упорити запушвания от листа, кал и натрупани отпадъци. При необходимост натискайте и отпускайте лоста на пистолета няколко пъти, докато тръбата бъде напълно почистена. За допълнителна защита на фасадата и вътрешния двор се препоръчва поставянето на кофа в долния край на водосточната тръба.
Освен водосточните тръби, дренажите и светлинните шахти около къщата също могат да бъдат почистени ефективно. Това може да стане както с водоструйка, така и с мобилен уред за почистване със средно налягане. Чувствителни повърхности, като пластмасови решетки на светлинни кладенци, се почистват по-щадящо със средно налягане, докато масивни каменни шахти и бетонни дренажи могат безпроблемно да се обработят с водоструйка.