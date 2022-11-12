Как да почистите стъкления покрив на зимната градина

Почистването на страничните прозорци на зимната градина не е сложно, но почистването на покрива и труднодостъпните места е по-предизвикателно. Особено когато зимната градина е висока, достъпът до прозорците става труден. В такива случаи акумулаторният уред за почистване на прозорци може да осигури безопасен и ефективен начин за почистване на труднодостъпни прозорци и стъклени повърхности.

Имате два варианта – да използвате стълба и да почиствате на ръка, или да разчитате на водоструйка с телескопична струйна тръба, която прави процеса по-бърз и безопасен.

Преди мокрото почистване трябва да премахнете натрупаната мръсотия от покрива и улуците. За това използвайте четки, кофи и пистолети за пръскане. Внимание – водоструйката не трябва да се ползва преди да сте почистили първоначално, защото може да разнесе мръсотията по цялата фасада на зимната градина и прозорците. Повечето покриви са наклонени, което улеснява почистването с градински маркуч от горе надолу. За да избегнете замърсяване на двора, поставете цедка или купа на долния край на улука, за да събирате отмитата мръсотия. Също така е важно да почистите канавките, за да не се запушат и прелеят по време на почистването.

Когато започнете почистването на стъкления покрив, използвайте телескопична струйна тръба с прикрепена четка, свързана към маркуч. Уверете се, че стълбата е поставена стабилно и на равна повърхност, като за допълнителна безопасност помолете някой да я държи. Почистването започнете от горната част на покрива и постепенно преминавайте по наклонените му страни. При упорити замърсявания увеличете налягането и четкайте по няколко пъти. Препаратите за почистване на прозорци не само осигуряват искряща чистота, но и предпазват стъклото от мъх и други замърсявания. Накрая изплакнете обилно с вода за блестящ и чист завършек.