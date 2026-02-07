Препарат за финално почистване на стъкло 3-в-1 RM 627, 1л

Спестява време и усилия: Препаратът за стъкло 3-в-1 гарантира дълготрайна чистота без петна и ивици и е особено подходящ за големи и труднодостъпни остъклени повърхности (напр. зимни градини и остъклени фасади). Със защитна формула за поддържане на повърхностите по-чисти за по-дълго време.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,05
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Качества
  • Неоставящо ивици почистване на стъклени повърхности.
  • Надеждна защита срещу повторно замърсяване
  • До 30% икономия на време
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Големи и труднодостъпни стъклени повърхности
  • Зимни градини